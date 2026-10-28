40 fotos: Ximena Fontán Balestra organizó un encuentro de arte, diseño y flores

La diseñadora, Ximena Fontán Balestra, durante el encuentro que este año bautizó "In(t) Bloom(s)"
28 Oct, 2026 02:50 p. m. EST
Ximena Fontán Balestra junto a las integrantes de su estudio Ximena junto a sus padres Pompi Chopitea y Carlos Fontán Balestra, y su hermana, Florencia El artista Nicolás Bedel y Ximena Fontán Balestra Ximena Fontán Balestra, Fresia Carnota y Mercedes Dougall Sofía Peters y Paula Roccatagliata Eduardo Mallea y Cecilia Perazzo Los arquitectos, Javier Iturrioz y Leo Montes Fresia Carnota y Delfina Lafuente La diseñadora de interiores, Matty Costa Paz La artista Lu Garabello rodeada por sus obras Paz Caradonti Leo Montes, Javier Iturrioz, Paula Bonadeo Obligi y Ximena Fontán Balestra Tere Pinilla y Marcela Bartolomé Ana Paula Dutil Junto a sus sobrinas, Bela Robaliho y Rocío Videla La artista Desirée de Ridder Las artistas Adriana Jurczuk, Nushi Muntaabsky, Nora Iniesta y Adriana Bustos Patricio Lixklett Los invitados durante el cóctel Silvina Bidabehere y Ximena Fontán Balestra Dolores Cahen D´Anvers Lucía Garzón Maceda, Mercedes Dougall, Rosario Loza y Nazarena Smit La diseñadora, Mecha Méndez Loli Mallea de Sur del Cruz y Constanza Franchini Sofía Magnoni La galerista, Sandra Hillar, y Mónica Melhem Nora Iniesta y Fini Travers de Braun Romina Méndez Castelli, Constanza Di Cocco y Violeta Freyre Malena Perkins, diseñadora de interiores Nushi Muntaabski y Lu Garabello El arquitecto Arturo Grimaldi Ginette Reynal Andy Forn, Mariana Rapoport, Julio González Guereño y Cecilia Passalacqua Lu Garabello y Fresia Carnota Silvina Bidabehere y Nushi Muntaabsky La artista Juliana Iriart junto a su obra La diseñadora de joyas, Mercedes Laconi Paula Bonadeo Obligi y Ximena Fontán Balestra Ximena Fontán Balestra abrió su estudio para una noche de arte, diseño y flores /// Fotos: Estudio XFB