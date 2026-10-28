40 fotos: Ximena Fontán Balestra organizó un encuentro de arte, diseño y flores

La diseñadora transformó su estudio de Palermo Chico en una original puesta performática

Ximena Fontán Balestra
La diseñadora, Ximena Fontán Balestra, durante el encuentro que este año bautizó "In(t) Bloom(s)"
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Ximena Fontán Balestra
Ximena Fontán Balestra junto a las integrantes de su estudio
Ximena Fontán Balestra
Ximena junto a sus padres Pompi Chopitea y Carlos Fontán Balestra, y su hermana, Florencia
Ximena Fontán Balestra
El artista Nicolás Bedel y Ximena Fontán Balestra
Ximena Fontán Balestra
Ximena Fontán Balestra, Fresia Carnota y Mercedes Dougall
Ximena Fontán Balestra
Sofía Peters y Paula Roccatagliata
Ximena Fontán Balestra
Eduardo Mallea y Cecilia Perazzo
Ximena Fontán Balestra
Los arquitectos, Javier Iturrioz y Leo Montes
Ximena Fontán Balestra
Fresia Carnota y Delfina Lafuente
Ximena Fontán Balestra
La diseñadora de interiores, Matty Costa Paz
Ximena Fontán Balestra
La artista Lu Garabello rodeada por sus obras
Ximena Fontán Balestra
Paz Caradonti
Ximena Fontán Balestra
Leo Montes, Javier Iturrioz, Paula Bonadeo Obligi y Ximena Fontán Balestra
Ximena Fontán Balestra
Tere Pinilla y Marcela Bartolomé
Ximena Fontán Balestra
Ana Paula Dutil
Ximena Fontán Balestra
Junto a sus sobrinas, Bela Robaliho y Rocío Videla
Ximena Fontán Balestra
La artista Desirée de Ridder
Ximena Fontán Balestra
Las artistas Adriana Jurczuk, Nushi Muntaabsky, Nora Iniesta y Adriana Bustos
Ximena Fontán Balestra
Patricio Lixklett
Ximena Fontán Balestra
Los invitados durante el cóctel
Ximena Fontán Balestra
Silvina Bidabehere y Ximena Fontán Balestra
Ximena Fontán Balestra
Dolores Cahen D´Anvers
Ximena Fontán Balestra
Lucía Garzón Maceda, Mercedes Dougall, Rosario Loza y Nazarena Smit
Ximena Fontán Balestra
La diseñadora, Mecha Méndez
Ximena Fontán Balestra
Loli Mallea de Sur del Cruz y Constanza Franchini
Ximena Fontán Balestra
Sofía Magnoni
Ximena Fontán Balestra
La galerista, Sandra Hillar, y Mónica Melhem
Ximena Fontán Balestra
Nora Iniesta y Fini Travers de Braun
Ximena Fontán Balestra
Romina Méndez Castelli, Constanza Di Cocco y Violeta Freyre
Ximena Fontán Balestra
Malena Perkins, diseñadora de interiores
Ximena Fontán Balestra
Nushi Muntaabski y Lu Garabello
Ximena Fontán Balestra
El arquitecto Arturo Grimaldi
Ximena Fontán Balestra
Ginette Reynal
Ximena Fontán Balestra
Andy Forn, Mariana Rapoport, Julio González Guereño y Cecilia Passalacqua
Ximena Fontán Balestra
Lu Garabello y Fresia Carnota
Ximena Fontán Balestra
Silvina Bidabehere y Nushi Muntaabsky
Ximena Fontán Balestra
La artista Juliana Iriart junto a su obra
Ximena Fontán Balestra
La diseñadora de joyas, Mercedes Laconi
Ximena Fontán Balestra
Paula Bonadeo Obligi y Ximena Fontán Balestra
Ximena Fontán Balestra
Ximena Fontán Balestra abrió su estudio para una noche de arte, diseño y flores /// Fotos: Estudio XFB

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