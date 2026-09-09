52 fotos: la 3° edición de la Gala de las Rosadas en apoyo al Servicio de Voluntarias para Hospitales

La ex vicepresidente Gabriela Michetti, junto a Daniel Chain, ex ministro de Desarrollo Urbano porteño, y Marcela Giana de Chain, presidente de Damas Rosadas, en la gala anual en apoyo al Servicio de Voluntarias para Hospitales
09 Sep, 2026 01:16 a. m. EST
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Nestor Grindetti, jefe de Gabinete porteño
La periodista María Belén Ludueña
María Fernanda Nuevo
Mario Masaccessi y Nequi Galotti, los conductores de la gala
Gacela Siman Menem
Gastón Zoani e Inés Etchebarne Mihanovich
Con 67 años en la Argentina, el voluntariado presidido por Marcela Giana de Chain está integrado por más de 250 mujeres y posee filiales en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia tales como: Hospital Fernández, Rivadavia, Argerich, Italiano, Maternidad Sardá, Hospital Central de San Isidro, Materno Infantil de San Isidro, Boulogne y Centro de Estimulación Temprana “El Nido” de Beccar
Gina Vargas de Roemmers
Rafa Smith Estrada
Gustavo Posse, ex intendente de San Isidro
Mario Masaccessi y Nequi Galotti en la subasta
Naná Gallardo
Marcela Giana de Chain y Teresa González Fernández, presidente de ALPI
Elena Fortabat
Juan Pablo Maglier y Carolina Ades
Roxana Punta Álvarez
Aurora Ramos Taboada
Gina Roemmers y Lila Feldman
César Juricich
Mirtha Guzman
Claudia Arce
Silvana Palmero y José Belizan
Vicky Álvarez
Enrique Camerlinckx, director general del Sanatorio Mater Dei
Monte Dexter Gross y Patricia Ezcurdia
Sandra Barrionuevo
Patricia Ezcurdia y la soprano Sara Fleming
Mirtha Gómez Villalba
Tomás Ortiz de Rozas durante la subasta
Marga Pomi
Victoria Giana, Daniel Chain, Marcela Giana de Chain y Julian Lalor
Mariana Awada y Robert Kaufer
Daniel Salaya y Karen Álvarez Dupot
Betty Leiser, Rosi Flom, Joan Green, Claudia Arce y Mariela Vergagni
Naná Gallardo, Marina Viñas y Carolina Belcastro
Las integrantes del Consejo de Administración de "Damas Rosadas"
Aurora Ramos Taboada, Gina Roemmers y Lila Feldman
Daniel Martínez Barreto, Gina Roemmers y Alejandro Viñas
Gacela Siman Menem y María José Mamblona
Nequi Galotti
Rosi Flom, Enrique Caremrlinckx, Claudia Arce, Inés Etchebarne Mihanovich y Gastón Zoani en una de las mesas principales
Carina Farinaccio y Tomás Waller
Daniel Chain, María Belén Ludueña y Néstor Grindetti en la mesa principal
Aurora Ramos Taboada y Mora Furtado
Margarita Lemseyan
Joan Green y Betty Leiser
María Belén Ludueña y Marcela Giana de Chain
Silvana Palmero de Belizan
Pablo Cabaleiro
Muñeca Moore
La 3° edición de la Gala de las Rosadas en apoyo al Servicio de Voluntarias para Hospitales /// Fotos: Gentileza Asociación Cumbre