52 fotos: la 3° edición de la Gala de las Rosadas en apoyo al Servicio de Voluntarias para Hospitales

Destacadas personalidades asistieron a una nueva edición del evento solidario

Damas rosadas 2026
La ex vicepresidente Gabriela Michetti, junto a Daniel Chain, ex ministro de Desarrollo Urbano porteño, y Marcela Giana de Chain, presidente de Damas Rosadas, en la gala anual en apoyo al Servicio de Voluntarias para Hospitales
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Damas rosadas 2026
Nestor Grindetti, jefe de Gabinete porteño
Damas rosadas 2026
La periodista María Belén Ludueña
Damas rosadas 2026
María Fernanda Nuevo
Damas rosadas 2026
Mario Masaccessi y Nequi Galotti, los conductores de la gala
Damas rosadas 2026
Gacela Siman Menem
Damas rosadas 2026
Gastón Zoani e Inés Etchebarne Mihanovich
Damas rosadas 2026
Con 67 años en la Argentina, el voluntariado presidido por Marcela Giana de Chain está integrado por más de 250 mujeres y posee filiales en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia tales como: Hospital Fernández, Rivadavia, Argerich, Italiano, Maternidad Sardá, Hospital Central de San Isidro, Materno Infantil de San Isidro, Boulogne y Centro de Estimulación Temprana “El Nido” de Beccar
Damas rosadas 2026
Gina Vargas de Roemmers
Damas rosadas 2026
Rafa Smith Estrada
Damas rosadas 2026
Gustavo Posse, ex intendente de San Isidro
Damas rosadas 2026
Mario Masaccessi y Nequi Galotti en la subasta
Damas rosadas 2026
Naná Gallardo
Damas rosadas 2026
Marcela Giana de Chain y Teresa González Fernández, presidente de ALPI
Damas rosadas 2026
Elena Fortabat
Damas rosadas 2026
Juan Pablo Maglier y Carolina Ades
Damas rosadas 2026
Roxana Punta Álvarez
Damas rosadas 2026
Aurora Ramos Taboada
Damas rosadas 2026
Gina Roemmers y Lila Feldman
Damas rosadas 2026
César Juricich
Damas rosadas 2026
Mirtha Guzman
Damas rosadas 2026
Claudia Arce
Damas rosadas 2026
Silvana Palmero y José Belizan
Damas rosadas 2026
Vicky Álvarez
Damas rosadas 2026
Enrique Camerlinckx, director general del Sanatorio Mater Dei
Damas rosadas 2026
Monte Dexter Gross y Patricia Ezcurdia
Damas rosadas 2026
Sandra Barrionuevo
Damas rosadas 2026
Patricia Ezcurdia y la soprano Sara Fleming
Damas rosadas 2026
Mirtha Gómez Villalba
Damas rosadas 2026
Tomás Ortiz de Rozas durante la subasta
Damas rosadas 2026
Marga Pomi
Damas rosadas 2026
Victoria Giana, Daniel Chain, Marcela Giana de Chain y Julian Lalor
Damas rosadas 2026
Mariana Awada y Robert Kaufer
Damas rosadas 2026
Daniel Salaya y Karen Álvarez Dupot
Damas rosadas 2026
Betty Leiser, Rosi Flom, Joan Green, Claudia Arce y Mariela Vergagni
Damas rosadas 2026
Naná Gallardo, Marina Viñas y Carolina Belcastro
Damas rosadas 2026
Las integrantes del Consejo de Administración de "Damas Rosadas"
Damas rosadas 2026
Aurora Ramos Taboada, Gina Roemmers y Lila Feldman
Damas rosadas 2026
Daniel Martínez Barreto, Gina Roemmers y Alejandro Viñas
Damas rosadas 2026
Gacela Siman Menem y María José Mamblona
Damas rosadas 2026
Nequi Galotti
Damas rosadas 2026
Rosi Flom, Enrique Caremrlinckx, Claudia Arce, Inés Etchebarne Mihanovich y Gastón Zoani en una de las mesas principales
Damas rosadas 2026
Carina Farinaccio y Tomás Waller
Damas rosadas 2026
Daniel Chain, María Belén Ludueña y Néstor Grindetti en la mesa principal
Damas rosadas 2026
Aurora Ramos Taboada y Mora Furtado
Damas rosadas 2026
Margarita Lemseyan
Damas rosadas 2026
Joan Green y Betty Leiser
Damas rosadas 2026
María Belén Ludueña y Marcela Giana de Chain
Damas rosadas 2026
Silvana Palmero de Belizan
Damas rosadas 2026
Pablo Cabaleiro
Damas rosadas 2026
Muñeca Moore
Damas rosadas 2026
La 3° edición de la Gala de las Rosadas en apoyo al Servicio de Voluntarias para Hospitales /// Fotos: Gentileza Asociación Cumbre

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