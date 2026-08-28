70 fotos: la Cena Anual 2026 a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos

Destacadas personalidades acompañaron a la líder del comedor Los Piletones

Cena Anual de Gala de la Fundación Margarita Barrientos
Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Mirtha Legrand y el empresario Martín Cabrales en la mesa principal del tradicional evento solidario
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Cena Anual de Gala de la Fundación Margarita Barrientos
El discurso del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
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Jorge Brito, presidente de Banco Macro, y su mujer, Gabriela Vaca Guzman
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El diputado nacional Luis Petri y la periodista Cristina Pérez
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Margarita Barrientos y Ezequiel Eguía Seguí, director de la institución; junto a Carolina Stanley, asesora general Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad; y su marido Federico Salvai, ex jefe de Gabinete bonaerense
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El legislador porteño Waldo Wolff
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Fabián Perechodnik y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina
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Ricky Sarkany
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Roberto García Moritan
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El empresario Daniel Vila y la conductora de televisión Pamela David
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Mariano Iúdica
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El empresario Miguel Zarzur junto su mujer Elda y su hija Valentina
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El abogado Fernando Burlando
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Gabriela Vaca Guzman y Jorge Brito
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La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, y su marido, Jorge Aguado
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Daniel Vila, Jorge Macri y Pamela David junto a Margarita Barrientos
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Fabián Perechodnik y su hija Sofía
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El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez
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Margarita Barrientos, Mirtha Legrand y Martín Cabrales
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Jorge Aguado, Clara Muzzio y Miguel Zarzur
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Damián Pozzoli, director de Banco Macro
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Martín Cabrales y Dora Sánchez
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Mariano Escobar, Virginia Elizalde, Coco Fernández, Fernando López y Ricky Sarkany
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Pamela David y Daniel Vila
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Hernán Moshe Wahnish, rabino principal de la comunidad Olami Soho, y el ex diputado nacional Martín Tetaz
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Anamá Ferreira
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Virginia Elizalde, Coco Fernández y Fernando López
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Luciano Laspina, director ejecutivo del CIPPEC
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La diseñadora Verónica de la Canal
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Fátima Flores
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Fernando Burlando y Gabriel Corrado
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Matías Vázquez y Fernanda Iglesias
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Barby Franco y su hija Sarah Burlando
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La legisladora porteña Patricia Glize (centro)
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Carolina Giménez Aubert y su marido Diego Mejuto
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La modelo Rocío Vivas
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Alejandro Veroutis
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Pablo Cabaleiro, "El mago sin dientes"
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El abogado Miguel Ángel Pierri y la actriz Luisa Albinoni
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Alexia Toumikian
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Margarita Barrientos junto a los invitados en la tradicional Cena Anual de beneficio de Los Piletones
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Juan Pablo Maglier y Carolina Ades junto a Myriam Levi y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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Silvina Escudero
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Barbie Simons
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Ezequiel Eguía Seguí, Jorge Brito, Margarita Barrientos, Gabriela Vaca Guzman y Leo Mateu
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Luciano Laspina, Luis Petri y Cristina Pérez
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Miguel Zarzur y Margarita Barrientos
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Luis Petri y el economista Miguel Boggiano
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Fabián Medina Flores, Débora Plager y María Belén Ludueña estuvieron a cargo de la conducción
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El periodista Gabriel Levinas
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Miguel Galíndez, histórico utilero y masajista de la Selección Argentina, y el ex futbolista Miguel Brindisi
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El diseñador Fabián Zitta y Charly Fonseca
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El actor Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud
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Floppy Tesouro y Salvador Becciu
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La cantante Daniela Mori y su hija Linda Araico
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El periodista Guillermo Lobo
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La periodista Karin Cohen
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Fabián Medina Flores
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Cristina Pérez
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Jimena Cyrulnik
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La artista textil Sofía Pinto
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Cecilia González y Leo Mateu
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El abogado Miguel Ángel Pierri y su mujer Vanina Hussein
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La abogada Alejandra Maglietti
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El orfebre Juan Carlos Pallarols
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Barbie Simons y la diseñadora María Gorof
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La periodista Mercedes Ninci
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Rulo Schijman, Fabián Zitta y Charly Fonseca
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Margarita Barrientos junto a Jorge Rey, Alexia Toumikian, Rocío Vivas y Verónica de la Canal
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La Cena Anual 2026 a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos /// Fotos: Jaime Olivos

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