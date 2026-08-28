70 fotos: la Cena Anual 2026 a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos

Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Mirtha Legrand y el empresario Martín Cabrales en la mesa principal del tradicional evento solidario
28 Ago, 2026 02:40 a. m. EST
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El discurso del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
Jorge Brito, presidente de Banco Macro, y su mujer, Gabriela Vaca Guzman
El diputado nacional Luis Petri y la periodista Cristina Pérez
Margarita Barrientos y Ezequiel Eguía Seguí, director de la institución; junto a Carolina Stanley, asesora general Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad; y su marido Federico Salvai, ex jefe de Gabinete bonaerense
El legislador porteño Waldo Wolff
Fabián Perechodnik y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina
Ricky Sarkany
Roberto García Moritan
El empresario Daniel Vila y la conductora de televisión Pamela David
Mariano Iúdica
El empresario Miguel Zarzur junto su mujer Elda y su hija Valentina
El abogado Fernando Burlando
Gabriela Vaca Guzman y Jorge Brito
La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, y su marido, Jorge Aguado
Daniel Vila, Jorge Macri y Pamela David junto a Margarita Barrientos
Fabián Perechodnik y su hija Sofía
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez
Margarita Barrientos, Mirtha Legrand y Martín Cabrales
Jorge Aguado, Clara Muzzio y Miguel Zarzur
Damián Pozzoli, director de Banco Macro
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Mariano Escobar, Virginia Elizalde, Coco Fernández, Fernando López y Ricky Sarkany
Pamela David y Daniel Vila
Hernán Moshe Wahnish, rabino principal de la comunidad Olami Soho, y el ex diputado nacional Martín Tetaz
Anamá Ferreira
Virginia Elizalde, Coco Fernández y Fernando López
Luciano Laspina, director ejecutivo del CIPPEC
La diseñadora Verónica de la Canal
Fátima Flores
Fernando Burlando y Gabriel Corrado
Matías Vázquez y Fernanda Iglesias
Barby Franco y su hija Sarah Burlando
La legisladora porteña Patricia Glize (centro)
Carolina Giménez Aubert y su marido Diego Mejuto
La modelo Rocío Vivas
Alejandro Veroutis
Pablo Cabaleiro, "El mago sin dientes"
El abogado Miguel Ángel Pierri y la actriz Luisa Albinoni
Alexia Toumikian
Margarita Barrientos junto a los invitados en la tradicional Cena Anual de beneficio de Los Piletones
Juan Pablo Maglier y Carolina Ades junto a Myriam Levi y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Silvina Escudero
Barbie Simons
Ezequiel Eguía Seguí, Jorge Brito, Margarita Barrientos, Gabriela Vaca Guzman y Leo Mateu
Luciano Laspina, Luis Petri y Cristina Pérez
Miguel Zarzur y Margarita Barrientos
Luis Petri y el economista Miguel Boggiano
Fabián Medina Flores, Débora Plager y María Belén Ludueña estuvieron a cargo de la conducción
El periodista Gabriel Levinas
Miguel Galíndez, histórico utilero y masajista de la Selección Argentina, y el ex futbolista Miguel Brindisi
El diseñador Fabián Zitta y Charly Fonseca
El actor Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud
Floppy Tesouro y Salvador Becciu
La cantante Daniela Mori y su hija Linda Araico
El periodista Guillermo Lobo
La periodista Karin Cohen
Fabián Medina Flores
Cristina Pérez
Jimena Cyrulnik
La artista textil Sofía Pinto
Cecilia González y Leo Mateu
El abogado Miguel Ángel Pierri y su mujer Vanina Hussein
La abogada Alejandra Maglietti
El orfebre Juan Carlos Pallarols
Barbie Simons y la diseñadora María Gorof
La periodista Mercedes Ninci
Rulo Schijman, Fabián Zitta y Charly Fonseca
Margarita Barrientos junto a Jorge Rey, Alexia Toumikian, Rocío Vivas y Verónica de la Canal
La Cena Anual 2026 a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos /// Fotos: Jaime Olivos