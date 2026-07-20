En fotos: la espera de la gente bajo la lluvia y el mega operativo en Ezeiza por la llegada de la selección argentina

El plantel liderado por Lionel Scaloni aterrizará en el aeropuerto internacional. Un gran número de personas se acercó bajo la lluvia para expresarles cariño a los jugadores, bajo un fuerte despliegue de seguridad

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Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
La lluvia no impidió que una gran cantidad de personas se acerquen al aeropuerto de Ezeiza para expresarle cariño a los jugadores de Argentina
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
Decenas de hinchas argentinos se acercaron a los alrededores del aeropuerto internacional de Ezeiza para recibir al plantel argentino tras el Mundial 2026
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
Los hinchas peregrinaron por la ruta para llegar al aeropuerto, hasta donde lo permitió el operativo policial
El recibimiento para los jugadores de la selección argentina
"Gracias", la inscripción sobre el Aeropuerto de Ezeiza para recibir a los jugadores de la selección argentina
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
Numerosas familias llegaron hasta el predio del aeropuerto internacional para darle la bienvenida al plantel de Lionel Scaloni
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
La banda de música infaltable en cada encuentro de hinchas, esta vez en Ezeiza, esperando por los jugadores para manifestarles agradecimiento por su actuación en el Mundial 2026
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
Un retrato de Messi sostenido por un hincha de la selección argentina. La imagen del capitán argentino se repitió en banderas, remeras y buzos en Ezeiza
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
Una imagen de Lionel Messi en la espalda del buzo de un nene, que espera la llegada del plantel a Ezeiza
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
Una niña saltando un boulevard de la autopista junto a un adulto, en la espera de los hinchas por la selección argentina
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
Messi y Maradona, los íconos más elegidos entre los hinchas argentinos. Hay orgullo por el desempeño del equipo en el Mundial 2026
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
La caminata de la gente que representó un gesto de cariña hacia jugadores y cuerpo técnico por su actuación en el Mundial
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
Enzo Fernández y su festejo de gol ante Inglaterra, que quedará para el recuerdo, dibujado en el rostro de una mujer que espera al plantel en Ezeiza
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
A la vera de la ruta, con lluvia y bajo un fuerte operativo policial, las personas demostraron alegría y agradecimiento al equipo argentino
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
Banderas con los colores albicelestes en los alrededores del aeropuerto
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
Bombos, trompetas y banderas para esperar a los jugadores argentinos que perdieron la final del Mundial con España pero brindaron alegría por su gran actuación en el torneo
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA.
Una niña pasea feliz por los alrededores del Aeropuerto de Ezeiza, donde la gente fue con banderas para recibir a los jugadores argentinos
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Algarabía y cantos de hinchas argentinos en Ezeiza
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Ambiente familiar en Ezeiza a la espera del aterrizaje de los jugadores que representaron a la Argentina en el Mundial 2026
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Hinchas juegan al truco mientras esperan el aterrizaje del avión que trajo de regreso a los jugadores argentinos
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Niños improvisan un partido de fútbol en el cesped que rodea al aeropuerto de Ezeiza
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Familias completas se acercaron con banderas para expresar agradecimiento a los jugadores y cuerpo técnico argentino por las alegrías que brindaron con su desempeño en el Mundial 2026
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
La presencia de niños con banderas argentinas se repitió en las inmediaciones del aeropuerto interncional Ministro Pistarini
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
El Gobierno decidió desplegar un fuerte operativo policial con la presencia de numerosos policías alrededor de la gente en Ezeiza
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Maradona, presente en cada encuentro de hinchas argentinos
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
El ambiente familiar caracterizó la espera de los jugadores en Ezeiza
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
La imagen de Messi besando la Copa del Mundo en Qatar, en la espalda de un hincha argentino
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Leo Messi, símbolo de las banderas argentinos que los hinchas desplegaron en la llegada de los jugadores tras el Mundial
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Un hombre despliega y al parecer vende remeras de la selección argentina. Una de ellas tiene la misma inscripción y tipografía que la bandera desplegada por los jugadores luego del triunfo ante Inglaterra: "Las Malvinas son argentinas"
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Hojas secas en invierno en primer plano, en una tarde fría que no impidió que mucha gente se acerque a las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza para esperar a los jugadores argentinos
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Niño con redoblante espera a los jugadores argentinos en Ezeiza
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Presencia policial imponente decidida por el gobierno para la llegada del plantel argentino
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Una niña en primer plano, de fondo efectivos de la policía, en las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza, durante la espera de los jugadores argentinos
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Un niño prueba un remate con el empeine de su pierna derecha, en un partido sobre el cesped de los alrededores del aeropuerto de Ezeiza. Sobre una pared, otro cordón policial
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
"45 millones de almas hoy dicen gracias", inicia la inscripción en una bandera que llevaron hinchas para esperar a los jugadores en Ezeiza
Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Dos hinchas con los colores de Boca esperan al plantel argentino en Ezeiza

Fotos: RS Fotos

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