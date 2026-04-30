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140 fotos de la ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa a Daniel Hadad

El fundador y CEO de Infobae fue distinguido en un emotivo acto que reunió a representantes de los tres poderes del Estado, empresarios, periodistas, familiares y amigos

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Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
El fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad, fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
El reconocido periodista Juan Antonio Giner; el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez; Daniel Hadad; el vicerrector de la UNLAM, Fernán Luján Acosta y el profesor y periodista Pablo Boczkowski
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El empresario Ricky Sarkany
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Cristian Ritondo saluda a Mario Montoto
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El fiscal federal Carlos Rívolo, el exministro bonaerense Gustavo Ferrari y el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Grabriel Sánchez Zinny
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El titular del SUTERH, Víctor Santa María
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Julio César Crivelli, Patricia Kolesnicov y Daniel Hadad
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
El exministro de Economía, Sergio Massa; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; el senador bonaerense Sergio Berni; el intendente de Pilar, Federico Achával; el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y Cristian Ritondo
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026 - Paul Starc, Eleonora Socco
El extitular de la UIF, Paul Starc, junto a su esposa, Eleonora Zocco
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Alumnos de la Universidad de La Matanza saludan a Marcelo Tinelli
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
El camarista federal Mariano Borinsky
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026 - Gustavo Sofovich
Daniel Hadad junto a Gustavo Sofovich
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026 - Marcela Losardo
Hadad recibe el saludo de la exministra de Justicia Marcela Losardo
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Marcelo Tinelli, el expresidente del BCRA Martín Redrado y el secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Candelaria Tinelli
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
El exministro Gustavo Béliz
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026 - Juan Lavallol
Hadad saluda al vicario general del Opus Dei Juan Llavallol
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Juan Antonio Giner
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El legislador porteño Emmanuel Ferrario
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
El vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza, Fernando Luján Acosta
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Ariel Cohen Sabban, expresidente de la DAIA
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Martín Lousteau, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, junto al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El Presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El juez federal Ariel Lijo
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El juez federal Julián Ercolini
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
El diputado nacional y exministro de Defensa, Luis Petri

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Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Guillermo Montenegro, senador de la provincia de Buenos Aires
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Paul Starc, ex titular de la Unidad de Información Financiera, junto a Sergio Massa y al juez de la Cámara de Casación Carlos "Coco" Mahiques
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El neurocientífico Facundo Manes
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
La empresaria y filántropa Elina Costantini
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Liliana Parodi
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026 - Editores Infobae
Hadad junto a los periodistas de Infobae Fernanda Kobelinsky, Matías Barbería, Sebastián Catalano, Valeria Cavallo, Nicolás Gilardi, Leonardo Tagliabúe y Marcos Shaw
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026 - Laureano Pérez Izquierdo
El director de Infobae América, Laureano Pérez Izquierdo, el director del Gripo Crónica Hugo Ferrer y Daniel Hadad
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Los periodistas de Infobae en Vivo Ramón Indart, Federico Mayol, Luciana Rubinska y Gonzalo Sánchez
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Luego de la ceremonia, los invitados compartieron un vino de honor
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
La periodista y conductora María Laura Santillán
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026 - Infobae en vivo
Daniel Hadad junto a los periodistas Maru Duffard, Flavia Pittella, Andrea Rodríguez, Nacho Girón y Paula Guardia Bourdin
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Carolina Losada, senadora nacional
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Juan Cabandié, Sergio Berni, Cristian Ritondo, Juan Manuel Abal Medina, Sergio Massa y Guillermo Montenegro posan para una selfie
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El juez en lo Criminal Franco Fiumara
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Juan Cabandié, ex ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Durante el acto, se destacó la trayectoria de Daniel Hadad en el marco de la transformación del periodismo en un sistema más veloz, más amplio y estructuralmente distinto
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Sergio Berni, actual senador de la provincia de Buenos Aires
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El abogado y coleccionista de arte Julio César Crivelli
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
El profesor Pablo Boczkowski fue uno de los oradores del acto
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
La directora comercial de Infobae, Romina Stekar, junto a la periodista Tatiana Schapiro
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
La periodista de Infobae Maru Duffard junto a su marido, el productor Gastón Cavanagh
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
La exministra de Justicia, Marcela Losardo, el juez Jorge Gorini y la magitrada Karina Perilli
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El empresario Carlos Lorefice Lynch
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, y Juan Pablo Maglier, fundador de APCOGROUP
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El empresario Gustavo Cinosi
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Hernán Nisenbaum y el Leo Mateu
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El senador de la provincia de Buenos Aires Alex Campbell
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El camarista Mariano Llorens
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Eduardo "Coco" Fernández, gerente de producción de ElTrece
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El escritor y analista político Julio Bárbaro
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Leandro Santoro, legislador porteño
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
La ceremonia reunió a personalidades de la política y la cultura, entre otros ámbitos
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Jorge Reta, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires
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Tato Lanusse
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Pablo Accastello, gerente de comunicaciones para el negocio farmacéutico y de salud del consumidor de Bayer Cono Sur
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Nahuel Sotelo, diputado de la provincia de Buenos Aires
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Miguel Ángel Toma, ex ministro del Interior de la Nación
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
El rector de la Universidad Nacional de la Matanza, Prof. Dr. Daniel Eduardo Martínez
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La consultora Alejandra Rafuls
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El empresario Jorge Rodríguez
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El evento albergó a personalidades de la política, los medios y empresarios
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abad Medina, saluda a Hadad
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, dialoga con el titular de Adepa, Martín Etchevers
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El secretario de Política Económica, José Luis Daza; el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Claudio Avruj; el subsecretario de Inteligencia de Estado, Diego Kravetz, y el vicepresidente de Programación Estratégica de la CAF, Christian Asinelli
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
El empresario y productor de cine Fernando Sokolowicz
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Las periodistas Micaela Mendelevich y Flavia Pittela junto a la productora general de Infobae en Vivo, Andrea Rodríguez.
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Marcela Tinayre, Sandro Scaramelli y Susana Yahia
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Una integrante de la Orquesta de Aeropuertos Argentina 2000
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
La ceremonia se realizó en el Teatro Universidad de la UNLaM. Estuvieron presentes representantes de los tres poderes del Estado, periodistas, invitados especiales y alumnos de la Universidad
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Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Los periodistas de Infobae en Vivo María Paula Bourdin, Manu Jove y Maia Jastreblansky
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El presidente de ADEPA, Martín Etchevers
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El periodista George Chaya
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El juez Javier Lopez Biscayart
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El juez José Antonio Michilini
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El histórico fotógrafo presidencial Víctor Hugo Bugge
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El vicepresidente de Axxion, Agustín Agraz, junto a Sandro Scaramelli
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Claudio Fonticelli y Alejandra Panizzi
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El juez de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia
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El diputado nacional Guillermo Michel
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El vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Christian Asinelli
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Bernardo Garcia, Corporate Communications Manager - General Motors South America
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El camarista Mariano Llorens
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El juez de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres
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El diputado Sergio Uñac
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El senador y exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora
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Juan Bautista "Tata" Yofre
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El secretario electoral permanente de la provincia de Chubut, Alejandro Tullio
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Liliana Parodi, Martín Redrado y Daniel Martínez
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El juez de la Cámara de Casación Daniel Petrone
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Maria Pedrayes Juni, Elina Constatini y Daniela Blanco
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El economista Diego Bossio
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena
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Jorge Rodríguez, juez federal de Morón
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El director de la productora Mandarina, Mariano Chihade
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Inés Mónica Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
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Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires
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El intendente de Pilar, Federico Achaval
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El economista y exdiputado Eduardo Amadeo
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Los escribanos Armando Paganelli y Armando Paganelli (h)
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El presidente de la Cámara de Construcción, Gustavo Weiss
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La jueza porteña Marcela De Langhe junto al camarista de Casación Daniel Petrone
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Neuss
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El prosecretario de la Cámara Federal de Casación Juan Manuel Garay
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El empresario Augusto Marini junto a su esposa Angie Landaburu
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El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, Juan Llavallol, Gustavo Béliz
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La periodista Patricia Kolesnicov junto al productor audiovisual Alejo García Sosa
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El director de Relaciones Institucionales de Infobae Pablo Deluca
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Gustavo Cinosi, Mario Kohan, Jorge Gorini, Carlos Mahiques
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El presidente del Banco Macro y expresidente de River, Jorge Brito, junto al senador Sergio Uñac
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Pepo Ferradás, Coco Fernández, Ricky Sarkany
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Fernando López, director del Hotel Emperador
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Jorge Taranto, Gonzalo Filgueira y Laureano Pérez Izquierdo, integrantes de Infobae
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Juan Manuel Abal Medina, Federico Achával y Gustavo Weiss
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El empresario Francisco De Narváez junto a su esposa Carolina Klemencic
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Sergio Massa y Víctor Bugge
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De Narváez saluda a Scioli
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María Laura Santillán, Jorge Fernández Díaz y Claudio Avruj
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Lucas Nejamkis, Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y Cristian Ritondo
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
El procurador general de la suprema Corte bonaerense, Julio Conte-Grand
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
El periodista de Infobae en Vivo Andrei Serbin Pont
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Julio Bárbaro y Gabriela Cerruti
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de La Matanza 2026
Los periodistas de Infobae Nicolás Gilardi, Sebastián Catalano, Facundo Chaves Rodríguez, Leonardo Tagliabúe, Valeria Cavallo, Matías Barbería, Fernanda Kobelinsky y Daniela Blanco

*Fotos: Adrián Escandar, Jaime Olivos, Gustavo Gavotti, Maximiliano Luna

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