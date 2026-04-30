140 fotos de la ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa a Daniel Hadad

El fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad, fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa
El reconocido periodista Juan Antonio Giner; el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez; Daniel Hadad; el vicerrector de la UNLAM, Fernán Luján Acosta y el profesor y periodista Pablo Boczkowski
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti
El empresario Ricky Sarkany
Cristian Ritondo saluda a Mario Montoto
El fiscal federal Carlos Rívolo, el exministro bonaerense Gustavo Ferrari y el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Grabriel Sánchez Zinny
El titular del SUTERH, Víctor Santa María
Julio César Crivelli, Patricia Kolesnicov y Daniel Hadad
El exministro de Economía, Sergio Massa; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; el senador bonaerense Sergio Berni; el intendente de Pilar, Federico Achával; el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y Cristian Ritondo
El extitular de la UIF, Paul Starc, junto a su esposa, Eleonora Zocco
Alumnos de la Universidad de La Matanza saludan a Marcelo Tinelli
El camarista federal Mariano Borinsky
Daniel Hadad junto a Gustavo Sofovich
Hadad recibe el saludo de la exministra de Justicia Marcela Losardo
Marcelo Tinelli, el expresidente del BCRA Martín Redrado y el secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli
Candelaria Tinelli
El exministro Gustavo Béliz
Hadad saluda al vicario general del Opus Dei Juan Llavallol
Juan Antonio Giner
El legislador porteño Emmanuel Ferrario
El vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza, Fernando Luján Acosta
Ariel Cohen Sabban, expresidente de la DAIA
Martín Lousteau, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, junto al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti
El Presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto
El juez federal Ariel Lijo
El juez federal Julián Ercolini
El diputado nacional y exministro de Defensa, Luis Petri
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Guillermo Montenegro, senador de la provincia de Buenos Aires
Paul Starc, ex titular de la Unidad de Información Financiera, junto a Sergio Massa y al juez de la Cámara de Casación Carlos "Coco" Mahiques
El neurocientífico Facundo Manes
La empresaria y filántropa Elina Costantini
Liliana Parodi
Hadad junto a los periodistas de Infobae Fernanda Kobelinsky, Matías Barbería, Sebastián Catalano, Valeria Cavallo, Nicolás Gilardi, Leonardo Tagliabúe y Marcos Shaw
El director de Infobae América, Laureano Pérez Izquierdo, el director del Gripo Crónica Hugo Ferrer y Daniel Hadad
Los periodistas de Infobae en Vivo Ramón Indart, Federico Mayol, Luciana Rubinska y Gonzalo Sánchez
Luego de la ceremonia, los invitados compartieron un vino de honor
La periodista y conductora María Laura Santillán
Daniel Hadad junto a los periodistas Maru Duffard, Flavia Pittella, Andrea Rodríguez, Nacho Girón y Paula Guardia Bourdin
Carolina Losada, senadora nacional
Juan Cabandié, Sergio Berni, Cristian Ritondo, Juan Manuel Abal Medina, Sergio Massa y Guillermo Montenegro posan para una selfie
El juez en lo Criminal Franco Fiumara
Juan Cabandié, ex ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
Durante el acto, se destacó la trayectoria de Daniel Hadad en el marco de la transformación del periodismo en un sistema más veloz, más amplio y estructuralmente distinto
Sergio Berni, actual senador de la provincia de Buenos Aires
El abogado y coleccionista de arte Julio César Crivelli
El profesor Pablo Boczkowski fue uno de los oradores del acto
La directora comercial de Infobae, Romina Stekar, junto a la periodista Tatiana Schapiro
La periodista de Infobae Maru Duffard junto a su marido, el productor Gastón Cavanagh
La exministra de Justicia, Marcela Losardo, el juez Jorge Gorini y la magitrada Karina Perilli
El empresario Carlos Lorefice Lynch
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, y Juan Pablo Maglier, fundador de APCOGROUP
El empresario Gustavo Cinosi
Hernán Nisenbaum y el Leo Mateu
El senador de la provincia de Buenos Aires Alex Campbell
El camarista Mariano Llorens
Eduardo "Coco" Fernández, gerente de producción de ElTrece
El escritor y analista político Julio Bárbaro
Leandro Santoro, legislador porteño
La ceremonia reunió a personalidades de la política y la cultura, entre otros ámbitos
Jorge Reta, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires
Tato Lanusse
Pablo Accastello, gerente de comunicaciones para el negocio farmacéutico y de salud del consumidor de Bayer Cono Sur
Nahuel Sotelo, diputado de la provincia de Buenos Aires
Miguel Ángel Toma, ex ministro del Interior de la Nación
El rector de la Universidad Nacional de la Matanza, Prof. Dr. Daniel Eduardo Martínez
La consultora Alejandra Rafuls
El empresario Jorge Rodríguez
El evento albergó a personalidades de la política, los medios y empresarios
El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abad Medina, saluda a Hadad
Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, dialoga con el titular de Adepa, Martín Etchevers
El secretario de Política Económica, José Luis Daza; el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Claudio Avruj; el subsecretario de Inteligencia de Estado, Diego Kravetz, y el vicepresidente de Programación Estratégica de la CAF, Christian Asinelli
El empresario y productor de cine Fernando Sokolowicz
Las periodistas Micaela Mendelevich y Flavia Pittela junto a la productora general de Infobae en Vivo, Andrea Rodríguez.
Marcela Tinayre, Sandro Scaramelli y Susana Yahia
Una integrante de la Orquesta de Aeropuertos Argentina 2000
La ceremonia se realizó en el Teatro Universidad de la UNLaM. Estuvieron presentes representantes de los tres poderes del Estado, periodistas, invitados especiales y alumnos de la Universidad
Los periodistas de Infobae en Vivo María Paula Bourdin, Manu Jove y Maia Jastreblansky
El presidente de ADEPA, Martín Etchevers
El periodista George Chaya
El juez Javier Lopez Biscayart
El juez José Antonio Michilini
El histórico fotógrafo presidencial Víctor Hugo Bugge
El vicepresidente de Axxion, Agustín Agraz, junto a Sandro Scaramelli
Claudio Fonticelli y Alejandra Panizzi
El juez de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia
El diputado nacional Guillermo Michel
El vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Christian Asinelli
Bernardo Garcia, Corporate Communications Manager - General Motors South America
El camarista Mariano Llorens
El juez de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres
El diputado Sergio Uñac
El senador y exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora
Juan Bautista "Tata" Yofre
El secretario electoral permanente de la provincia de Chubut, Alejandro Tullio
Liliana Parodi, Martín Redrado y Daniel Martínez
El juez de la Cámara de Casación Daniel Petrone
Maria Pedrayes Juni, Elina Constatini y Daniela Blanco
El economista Diego Bossio
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena
Jorge Rodríguez, juez federal de Morón
El director de la productora Mandarina, Mariano Chihade
Inés Mónica Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires
El intendente de Pilar, Federico Achaval
El economista y exdiputado Eduardo Amadeo
Los escribanos Armando Paganelli y Armando Paganelli (h)
El presidente de la Cámara de Construcción, Gustavo Weiss
La jueza porteña Marcela De Langhe junto al camarista de Casación Daniel Petrone
Neuss
El prosecretario de la Cámara Federal de Casación Juan Manuel Garay
El empresario Augusto Marini junto a su esposa Angie Landaburu
El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, Juan Llavallol, Gustavo Béliz
La periodista Patricia Kolesnicov junto al productor audiovisual Alejo García Sosa
El director de Relaciones Institucionales de Infobae Pablo Deluca
Gustavo Cinosi, Mario Kohan, Jorge Gorini, Carlos Mahiques
El presidente del Banco Macro y expresidente de River, Jorge Brito, junto al senador Sergio Uñac
Pepo Ferradás, Coco Fernández, Ricky Sarkany
Fernando López, director del Hotel Emperador
Jorge Taranto, Gonzalo Filgueira y Laureano Pérez Izquierdo, integrantes de Infobae
Juan Manuel Abal Medina, Federico Achával y Gustavo Weiss
El empresario Francisco De Narváez junto a su esposa Carolina Klemencic
Sergio Massa y Víctor Bugge
De Narváez saluda a Scioli
María Laura Santillán, Jorge Fernández Díaz y Claudio Avruj
Lucas Nejamkis, Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y Cristian Ritondo
El procurador general de la suprema Corte bonaerense, Julio Conte-Grand
El periodista de Infobae en Vivo Andrei Serbin Pont
Julio Bárbaro y Gabriela Cerruti
Los periodistas de Infobae Nicolás Gilardi, Sebastián Catalano, Facundo Chaves Rodríguez, Leonardo Tagliabúe, Valeria Cavallo, Matías Barbería, Fernanda Kobelinsky y Daniela Blanco
*Fotos: Adrián Escandar, Jaime Olivos, Gustavo Gavotti, Maximiliano Luna