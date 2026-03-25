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El incendio del depósito de garrafas de Merlo desde el drone de Infobae

Siete dotaciones de bomberos trabajaron en el local, ubicado en la localidad de Mariano Acosta. Las víctimas fueron trasladadas al hospital por quemaduras

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El incendio en Merlo desde el drone de Infobae (Video: Gastón Taylor)
Las llamas comenzaron alrededor de
Las llamas comenzaron alrededor de las 6:30 en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres
Siete dotaciones de bomberos trabajan
Siete dotaciones de bomberos trabajan actualmente en el lugar
Cuatro personas resultaron heridas y
Cuatro personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a centro de salud de la zona.
Las víctimas son tres adultos
Las víctimas son tres adultos con quemaduras e internados para control clínico en el Hospital Municipal y un menor que deberá ser intervenido.
Los vecinos de la cuadra
Los vecinos de la cuadra comenzaron a autoevacuarse. Las recomendaciones de Bomberos fueron resguardarse, cubrir la nariz y boca para evitar la inhalación de humo tóxico y alejarse del local.
Según los vecinos, hubo explosiones
Según los vecinos, hubo explosiones en el mismo local hace tres años.
Las garrafas "volaron" hacia las
Las garrafas "volaron" hacia las casas de los vecinos.
Sergio Ravelli, jefe de Bomberos
Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, sostuvo que las explosiones hicieron difícil el control del incendio
Al momento, el incendio está
Al momento, el incendio está siendo controlado con tareas de enfriamiento y apuntalamiento de la estructura.
"Fue horrible, gente corriendo, a
"Fue horrible, gente corriendo, a mi vecina le voló el paredón de la casa. Hay garrafas prendidas, no saben si pueden seguir explotando”, comentó uno de los testigos.
Un jardín de infantes se
Un jardín de infantes se encuentra cerca del local en llamas, pero no se registraron afectados allí.
“Es agarrar todo lo de
“Es agarrar todo lo de importancia y rezar que no pase nada en el camino, porque tengo un bebé chico. Es una situación horrible para todos”, sostuvo un vecino sobre su autoevacuación.
Fotografía: Gastón Taylor
Fotografía: Gastón Taylor

Video: Gastón Taylor

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