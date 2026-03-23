Más de cien residentes del occidente de El Salvador recibieron apoyo auditivo
Las instituciones involucradas desarrollaron una iniciativa orientada a mejorar la integración de personas con discapacidad auditiva, mediante la provisión de dispositivos especializados en el marco de programas sociales implementados en varias localidades del occidente salvadoreño
Un esfuerzo conjunto promovido por dependencias estatales y organizaciones aliadas permitió brindar nuevas alternativas en salud a ciudadanos afectados por problemas de audición, fortaleciendo la atención integral en la región. (Foto cortesía Bienestar Social)
Un adulto mayor sonríe mientras una voluntaria le ayuda a ajustarse un dispositivo auditivo durante una jornada de la Starkey Hearing Foundation en El Salvador, varios fueron los beneficiados. (Foto cortesía Bienestar Social)
Gracias a la colaboración entre el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y organizaciones internacionales, más de cien personas accedieron a dispositivos que mejorarán su capacidad de comunicación y su calidad de vida. (Foto cortesía Bienestar Social)
La distribución de auxiliares auditivos fue resultado de la colaboración entre entidades nacionales e internacionales, quienes atendieron a personas previamente excluidas de estos servicios. (Foto cortesía Bienestar Social)
Más de cien habitantes mejoran su acceso a servicios gracias a una red que transforma realidades mediante cooperación social y médica. (Foto cortesía de Bienestar Social)
La última jornada suma esfuerzos que buscan integridad social con acciones concretas de inclusión y bienestar en áreas históricamente marginadas. (Foto cortesía de Bienestar Social)
Más de cien personas recibieron apoyo fundamental tras años de espera. Una iniciativa que une instituciones públicas, fundaciones y voluntarios. Los detalles que marcan la diferencia en comunidades olvidadas. (Foto cortesía Bienestar Social)
El programa de Bienestar Social de El salvador el Intituto Starkey Hearing y el apoyo de la Primera Dama Gabriela de Bukele para apoyar a las personas con discapacidad auditiva en sus comunidades logra beneficiar a personas de distintas edades. (Foto cortesía Bienestar Social)
Especialistas asisten a un adulto mayor con el cuidado de su audición, en un ambiente de apoyo. (Foto cortesía Bienestar Social)
Bienestar Social indica que detrás de cada acción hay voluntarias comprometidas que ponen su talento, empatía y vocación al servicio de los demás. (Foto cortesía Bienestar Social)