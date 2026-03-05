Fotos de la jura de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

Abrazo de a tres: Milei saluda al nuevo ministro Juan Bautista Mahiques y al funcionario saliente Mariano Cúneo Libarona
El presidente Javier Milei y el nuevo ministro, instantes previos a la jura
En primer plano, Federico Sturzenegger abraza a Mariano Cúneo Libarona. Detrás de ellos, el jefe de Gabinete Manuel Adorni
De espaldas: Sandra Pettovello se abraza con la Secretaria general Karina Milei
El abrazo entre las funcionarias, ahora desde otro plano
Karina Milei felicita al flamante ministro. Detrás de ellos, se ve al Presidente saludando al camarista Alberto "Coco" Mahiques
En primera fila: Mario Lugones, ministro de Salud; Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Detrás de Monteoliva, en segunda fila, el presidente del BCRA Santiago Bausili. Y atrás de Martín Menem se ve a Federico Sturzenegger.
Karina Milei abraza sentidamente a Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia saliente
Pettovello se extiende para saludar a Javier Milei. Detrás de ella, se encuentra Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional
Cúneo Libarona y Karina Milei, de espaldas
El asesor presidencial Santiago Caputo
El canciller Pablo Quirno
La senadora Patricia Bullrich
Eduardo "Lule" Menem
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Menem
El canciller Pablo Quirno
El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger
El canciller Pablo Quirno
Martín Menem
La ministra Sandra Pettovello en el reflejo del vidrio
La diputada nacional Lilia Lemoine
Juan Bautista Mahiques llegó sonriendo a Casa Rosada para jurar como nuevo ministro de Justicia
Carlos Alberto "Coco" Mahiques, juez de Casación, y papá de Juan Bautista Mahiques, junto a su esposa, ingresan a la Casa Rosada para el acto de jura
Fotografía: RSFotos
Mariano Cúneo Libarona, ministro saliente de Justicia
Integrantes de la familia Mahiques presentes en la asunción
Federico Sturzenegger ingresando a la Casa Rosada
Santiago Bausili, presidente del Banco Central
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado