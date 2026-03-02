Fotos Al 100

Las 50 fotos de la apertura de las sesiones ordinarias de Javier Milei en el Congreso

Con un discurso de más de una hora, el Presidente inauguró el año legislativo. En sus palabras, el mandatario reafirmó su alineamiento político con EEUU, lanzó duras críticas a la oposición y anunció nuevas reformas

El presidente Javier Milei dando su discurso en la apertura de las sesiones legislativas
144° Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso Nacional
El Presidente llegó escoltado por el Régimen de Granaderos a Caballo
Los Libros de Honor del Honorable Congreso de la Nación
Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de San Luis, Claudio Poggi; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
Los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Mendoza, Alfredo Cornejo y de Chaco, Leandro Zdero
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz
Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, en la 144° Apertura Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nacion
El Presidente en la apertura de la Asamblea Legislativa
Victoria Villarruel, durante el discurso del mandatario nacional
Milei durante la apertura de sesiones del Congreso, celebrando junto a su equipo
Milei junto al ministro de Economía, Luis Toto Caputo
El jefe del Estado Mayor General Gustavo Javier Valverde y las demás autoridades de las FFAA, junto al Gabinete
El saludo entre Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli
El interior del recinto en al previa del discurso
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem junto al Presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y Germán Martínez, durante el discurso
Romina Diez, Agustín Pellegrino y Santiago Pauli, entre otros del bloque oficialista
Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias
El saludo de la senadora libertaria por CABA, Patricia Bullrich, con Milei
Manuel Adorni, jefe de Gabinete
Los padres del Presidente
La diputada de LLA Lilia Lemoine
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Alejandro Dalle Nogare; Juan Carlos Romay, líder de la Armada Argentina; y el jefe del Ejército Argentino, Oscar Santiago Zarich
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al asesor Santiago Caputo
La diputada libertaria Karen Reichardt
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
La ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich
El diputado nacional y economista, "Bertie" Benegas Lynch, junto a su padre y su hermano Joaquín
El presidente del BCRA, Santiago Bausili
La vicepresidenta Victoria Villarruel
María Emilia Orozco junto a Mercedes LLano, ambas diputadas por LLA, en la 144 Apertura Sesiones Ordinarias
Diputados y senadores del bloque oficialista
Virginia Gallardo, diputada nacional LLA
El acceso al Congreso de la Nación
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, junto a Damián Arabia
Manuel Adorni saludando a los miembros de la Corte Suprema de Justicia
Los presidentes de ambas cámaras
El senador nacional de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche
El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, junto a otros representantes diplomáticos
Se celebró la 144° apertura de sesiones ordinarias
La senadora de La Neuquinidad Julieta Corroza
La senadora de la Unión Cívica Radical Carolina Losada
Luis Petri, actual diputado de la LLA por Mendoza
Javier Milei, saludando al recinto
El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, junto a su par de Israel en Argentina, Eyal Sela
El bloque peronista
El Presidente y la vicepresidenta mantuvieron un frío encuentro
El discurso finalizó pasadas las 23 horas
El bloque oficialista

Fotos: Gustavo Gavotti; Jaime Olivos; Maximiliano Luna; Comunicación Senado; AFP (Alejandro Pagni); AP (Gustavo Garello); agencia EFE; RS Fotos

