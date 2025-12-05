Fotos Al 100

40 fotos del cóctel de bienvenida al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, organizado por AmCham

La Cámara que reúne a las empresas de EEUU en Argentina agasajó al diplomático. Fuerte presencia de integrantes del gabinete nacional

Peter Lamelas, embajador de los
Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en Argentina, junto a su esposa, Stephanie Lamelas
Las palabras de bienvenida estuvieron
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina
Alejandro Díaz, CEO de AmCham
Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, y Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de la Cámara, reciben al embajador, Peter Lamelas
El embajador Peter Lamelas a
El embajador Peter Lamelas a su llegada a la Mansión del Four Seasons, donde se llevó a cabo el agasajo en su honor
Manuel Adorni, jefe de Gabinete
Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, junto al embajador Peter Lamelas y su esposa Stephanie Lamelas; Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina, y su marido, Carlos Fabián Murro
Alejandro Díaz, CEO de AmCham;
Alejandro Díaz, CEO de AmCham; Diego Santilli, ministro del Interior; Mariana Schoua, presidente de AmCham, y su esposo Carlos Fabián Murro
Luis Caputo, ministro de Economía,
Luis Caputo, ministro de Economía, durante el cóctel
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad
Santiago Caputo, asesor de Presidencia,
Santiago Caputo, asesor de Presidencia, junto a Alejandro Díaz, CEO de AmCham, y Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de la Cámara
El canciller, Pablo Quirno
El canciller, Pablo Quirno
Mario Lugones, ministro de Salud
Mario Lugones, ministro de Salud
José Luis Daza Narbona, secretario
José Luis Daza Narbona, secretario de Política Económica del ministerio de Economía
Cristian Ritondo, diputado nacional por
Cristian Ritondo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires
Santiago Caputo, asesor de Presidencia
Santiago Caputo, asesor de Presidencia
Facundo Gómez Minujín, miembro del
Facundo Gómez Minujín, miembro del board de AmCham y Senior Country Officer de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay
Mariana Schoua, presidente de AmCham,
Mariana Schoua, presidente de AmCham, junto al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas y su mujer, Stephanie Lamelas; Andrea Peña Niño (United Airlines), Manuel Aguirre (Vista Energy) y Martín Genesio (AES Argentina Generación), miembros del board de AmCham
Carlos Presti, futuro ministro de
Carlos Presti, futuro ministro de Defensa
Ignacio Torres, gobernador de Chubut
Ignacio Torres, gobernador de Chubut
Luis Caputo, ministro de Economía,
Luis Caputo, ministro de Economía, y Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería
Los diputados nacionales, Oscar Zago
Los diputados nacionales, Oscar Zago y Eduardo Falcone
La diputada nacional, Silviana Giudici,
La diputada nacional, Silviana Giudici, junto a Manuel Adorni
Nicolás Henrichsen, director de Comunicación
Nicolás Henrichsen, director de Comunicación de AmCham; Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de AmCham; y Emiliano Reynoso, asistente comercial de la embajada de los Estados Unidos
Daniel González, secretario de Coordinación
Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería
Diego Santilli, ministro del Interior,
Diego Santilli, ministro del Interior, y el diputado nacional, Cristian Ritondo
Alejandro Díaz, CEO de AmCham
Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina; Roberto Alexander, expresidente de AmCham Argentina; y Martín Genesio, presidente y CEO de AES Argentina Generación
Reunión exclusiva del equipo de
Reunión exclusiva del equipo de Phillip Morris International con el embajador Peter Lamelas, Mariana Schoua y Alejandro Díaz
Milagros Argüello, directora General Senior
Milagros Argüello, directora General Senior para el Cono Sur en Boston Scientific
Nicolás Henrichsen y Marina Senestro
Nicolás Henrichsen y Marina Senestro de AmCham reciben a Antonella Sinito, Country Leader de 3M
El management de la Cámara
El management de la Cámara
Guillermo Montenegro, intendente de General
Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon
Carolina Losada, senadora nacional por
Carolina Losada, senadora nacional por la provincia de Santa Fe, y Georgina Losada, secretaria de Comercio Exterior de esa provincia
Marcelo Orrego, gobernador de la
Marcelo Orrego, gobernador de la provincia de San Juan
El brindis entre Mariana Schoua,
El brindis entre Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina, y Alejandro Díaz, CEO de la Cámara, junto al embajador Peter Lamelas y su esposa, Stephanie Lamelas
Gustavo Menna, vicegobernador de Chubut
Gustavo Menna, vicegobernador de Chubut
Demián Pintos Labandera y Darío
Demián Pintos Labandera y Darío Pulenta, representantes de Phillip Morris International
Autoridades de AmCham Argentina junto
Autoridades de AmCham Argentina junto al embajador Lamelas
Adriana Mon, Florencia San Martín,
Adriana Mon, Florencia San Martín, Verónica Reyes, Alejandro Díaz, Marina Senestro, Ana Luz Fundaró y Nicolás Henrichsen, autoridades de AmCham Argentina
Manuel Adorni y Facundo Gómez
Manuel Adorni y Facundo Gómez Minujín
250 personas participaron del exclusivo
250 personas participaron del exclusivo evento
El cóctel de bienvenida al
El cóctel de bienvenida al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, organizado por AmCham /// Fotos: Gentileza AmCham

