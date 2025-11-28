Los detalles del lujoso compromiso de una figura de la Premier con su novia influencer: “Ella quedó impresionada”

Bukayo Saka y Tolami Benson en un partido de la selección inglesa en la Europa 2024 (PA Images)

El compromiso del futbolista Bukayo Saka y la influencer Tolami Benson captó la atención tanto de los aficionados al fútbol como de los seguidores de la moda británica, tras una propuesta que tuvo lugar en un exclusivo hotel de Londres.

La noticia, confirmada por fuentes cercanas a la pareja, revela que el extremo derecho del Arsenal y la selección inglesa eligió un entorno lujoso para pedir matrimonio a su novia de cinco años, consolidando así una relación que, hasta ahora, se había mantenido en gran medida alejada del escrutinio público.

Ambos de 24 años, iniciaron su vínculo en 2020, aunque optaron por preservar su intimidad durante los primeros años. No fue hasta la Copa del Mundo de Qatar en 2022 cuando la relación se hizo pública, al ser vista Tolami Benson animando a Saka desde las gradas junto a otras parejas de jugadores. Esta presencia se repitió durante la Eurocopa 2024, donde Benson destacó por lucir una chaqueta con el número ochenta y siete, en alusión al primer dorsal que Saka utilizó al incorporarse al primer equipo del Arsenal.

Además, la pareja fue fotografiada compartiendo un beso al borde del campo tras el empate sin goles entre Inglaterra y Eslovenia en junio, una imagen que circuló ampliamente en medios y redes sociales.

El círculo cercano a la pareja describió la propuesta de Saka como un evento cuidadosamente planeado. Una fuente detalló: “Bukayo hizo todo lo posible por la propuesta, y el anillo que eligió es absolutamente enorme. Había organizado una noche especial en un hotel de lujo de Londres y le propuso matrimonio allí. Fue increíblemente especial y Tolami quedó totalmente impresionada”.

Tolami Benson en un evento de moda (lounisphotography/Alamy Live News)

Este gesto refuerza la imagen de discreción y sofisticación que ambos han cultivado, evitando incluso seguirse mutuamente en redes sociales o compartir fotografías conjuntas, lo que ha contribuido a mantener un halo de misterio en torno a su relación.

Benson, originaria de Hatfield, cursó estudios en la Universidad de Birmingham, donde obtuvo una licenciatura con honores en Relaciones Públicas en la Facultad de Artes. Tras una breve experiencia como vendedora, Tolami reorientó su carrera profesional y actualmente se desempeña como ejecutiva de planificación de alto nivel en Londres, tras haber ocupado el cargo de directora de planificación en la empresa Zenith, con sede en la capital británica.

Su perfil ha sido elogiado tanto por su inteligencia como por su estilo, recibiendo reconocimientos de revistas como VOGUE y Glamour, que la han descrito como una compañera ejemplar para el internacional inglés y han destacado sus elecciones de moda, frecuentemente asociadas a marcas como Diesel, Off-White y Prada.

Saka lleva 279 partidos en el Arsenal, donde convirtió 76 goles y brindó 72 asistencias. En la selección inglesa lleva 48 encuentros y 14 tantos.

En el plano deportivo, Saka mantuvo un papel destacado en la selección inglesa, contribuyendo de manera decisiva en las eliminatorias para la Copa del Mundo al anotar el primer gol en la victoria por 2 a 0 frente a Serbia a comienzos de noviembre. Su agenda inmediata lo llevará a defender los colores del Arsenal en el próximo encuentro ante el Chelsea, que se disputará en el Emirates Stadium el domingo.

BUYAKO SAKA Y TALOMI BENSON:

Tolami Benson es influencer (@tolami_benson)

Sale con Buyako Saka desde 2022 (@tolami_benson)

Benson se comprometió con Saka en un hotel de lujo (@tolami_benson)

Tolami con la casa del Arsenal (@tolami_benson)

La joven en un partido de Inglaterra en la Eurocopa pasada (@tolami_benson)

Tolami le gusta distinguirse por sus looks (@tolami_benson)

La pareja lleva cinco años de novio (@tolami_benson)

Bukayo Saka y Tolami Benson comenzaron a mostrarse juntos en el Mundial 2022 (@tolami_benson)