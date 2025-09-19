Fotos Al 100

Entre ruinas y dolor: así amaneció CDMX el 19 de septiembre de 1985

Cuatro décadas atrás, la capital del país vivió uno de sus momentos más trágicos por el terremoto de magnitud 8.1

Por Omar Martínez

Este viernes 19 de septiembre
Este viernes 19 de septiembre se cumplen 40 años del temblor de 1985. Foto: @DTanates/X)

Hace 40 años, en una mañana del 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México viviría uno de sus episodios más trágicos en la historia, el cual ha marcado una huella inmemorable desde aquel entonces.

A las 07:19 horas se registró un terremoto de magnitud 8.1, el cual provocó severos daños y afectaciones importantes. Caída de edificios, miles de muertes, escombros y una sociedad organizada ante la catástrofe que se vivía esa mañana fueron parte de lo que comenzó a registrarse durante las primeras horas.

El temblor de magnitud 8.1
El temblor de magnitud 8.1 se registró a las 07:19 horas. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
El movimiento telúrico fue perceptible
El movimiento telúrico fue perceptible en distintos estados de la República Mexicana, pero la Ciudad de México resultó la más afectada. Foto: gobierno de México.
Escombros y edificios derrumbados era
Escombros y edificios derrumbados era parte de lo que se vivió tras el sismo de 1985. FOTO: ELOY VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con datos del Archivo General de la Nación del Gobierno de México en su sitio web oficial, las autoridades de aquel entonces contabilizaron entre seis y siete mil muertos. En tanto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) contabilizó un total de 26 mil personas fallecidas. Hasta la fecha, no se tiene el reporte oficial de los decesos tras el movimiento telúrico.

Diferentes edificios se derrumbaron y casas se derrumbaron durante el terremoto del 19 de septiembre, entre los que destacan: el Hotel Regís; las instalaciones de Televisa, ubicadas en Avenida Chapultepec; el edificio Nuevo León en Tlatelolco; así como varias oficinas de distintas Secretarías de Gobierno.

La cifra de personas fallecidas
La cifra de personas fallecidas oficial se desconoce hasta la actualidad. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
La sociedad civil se unió
La sociedad civil se unió en este momento que atravesaba la capital del país. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
Los primeros reportes apuntaron a
Los primeros reportes apuntaron a un total de entre seis y siete mil muertos. FOTO: ELOY VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
Hotel Regis fue uno de
Hotel Regis fue uno de los edificios que se derrumbó aquella mañana del 19 de septiembre de 1985. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
Televisa en Avenida Chapultepec también
Televisa en Avenida Chapultepec también fue uno de los edificios que se derrumbaron. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
Cientos de personas se quedaron
Cientos de personas se quedaron sin hogar debido a que sus casas se derrumbaron. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

También diferentes casas cayeron por el movimiento telúrico; entre los lugares más afectados se registraron en la zona centro de la Ciudad de México. Colonias como Morelos, Tepito, Lagunilla, Guerrero y Valle Gómez fueron los sitios donde se registraron mayores derrumbes.

Lo anterior provocó que cientos de familias se quedaran sin hogar u otras de ellas tuvieran que abandonar sus patrimonios, debido a que el temblor había provocado importantes daños.

Por varios días, tanto elementos
Por varios días, tanto elementos de emergencia como la sociedad en general ayudó a la remoción de escombros. FOTO: Pedro Valtierra/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM
Muchas personas se dirigían al
Muchas personas se dirigían al trabajo o a la escuela al momento del movimiento telúrico. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
Cuatro décadas han pasado de
Cuatro décadas han pasado de este lamentable suceso. FOTO: ELOY VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Por varios días, no solamente elementos de emergencia como bomberos, policías, así como los llamados ‘Topos’ ayudaron a las labores de rescate y remoción de escombros; la población civil en México apoyó en estas tareas y demás situaciones provocadas por el terremoto de aquel 19 de septiembre.

Muchas vidas se perdieron aquel día, pero también se reportaron casos de personas que llevaban varios días atrapadas entre los escombros y sobrevivieron.

Edificios de dependencias del Gobierno
Edificios de dependencias del Gobierno también cayeron tras el movimiento telurico. FOTO: Pedro Valtierra/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM
Elementos de la Cruz Roja
Elementos de la Cruz Roja Mexicana apoyaron a las labores de rescate y escrombros. FOTO: ELOY VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
En las calles de CDMX
En las calles de CDMX eran notorios los daños que había causado el terremoto del 19 de septiembre. FOTO: ELOY VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
El temblor de 1985 marcó
El temblor de 1985 marcó un antes y después en la vida de México. FOTO: ARCHIVO/PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El temblor de 1985 marcó un antes y un después en la vida de México, ya que anteriormente no existían protocolos para este tipo de eventos naturales.

Las diferentes autoridades en conjunto con la sociedad civil han establecido reglas para actuar ante estas emergencias, por lo que actualmente se han creado los Simulacros Nacionales, que cada 19 de septiembre, en conmemoración de aquel hecho, se realizan para estar preparados en caso de una emergencia natural.

Ahora ya existen protocolos establecidos
Ahora ya existen protocolos establecidos para atender estos desastres naturales. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
Este sucedo en la historia
Este sucedo en la historia no solo de la CDMX sino también de todo el país quedará marcado en la memoria de muchas personas, tanto de los que estuvieron presentes como los que nacieron después. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

