En fotos: así se vivió la trilogía de Canelo vs Golovkin y el triunfo del mexicano en peso supermediano

La esperada trilogía de Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin cumplió el trámite en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La victoria del mexicano fue práctica, pues no demostró el espectáculo habitual al enfrentar a un rival preocupado por no salir lastimado del entarimado. Gracias a ello, logró mantener su título indiscutido de las 168 libras y no dejar lugar a dudas acerca de la superioridad en una de las rivalidades más conocidas del boxeo.

Canelo Álvarez fue el primero en arribar a la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Foto: Twitter/@MatchroomBoxing)

Gennady Golovkin se abrió paso en el recinto minutos antes de las 9 de la noche (Foto: Twitter/@DAZNBoxing)

Canelo expuso el campeonato indiscutido de las 168 libras (Foto: Twitter/@MatchroomBoxing)

El mexicano se prepara de la mano de Eddy Reynoso antes de subir al ring (Foto: Twitter/@MatchroomBoxing)

El himno de Kazajistán fue el primero en sonar en la arena (Foto: Captura de pantalla ESPN)

Carolina Ross realizó una impecable entonación del Himno Nacional Mexicano (Foto: Captura de pantalla ESPN)

Saúl Álvarez escuchó el Himno desde su vestidor (Foto: Captura de pantalla ESPN)

GGG fue el primero en desfilar por el pasillo (Foto: Captura de pantalla Azteca Deportes)

Alejandro Fernández fue el encargado de abrir la llegada de Canelo al cuadrilátero (Foto: Captura de pantalla Azteca Deportes)

(Foto: Captura de pantalla Azteca Deportes)

El hijo del Charro de Huentitán encaminó al boxeador hasta el entarimado (Foto: Captura de pantalla Azteca Deportes)

El Canelo Álvarez dictó el ritmo de la pelea desde el primer round (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

El ataque del tapatío fue determinante, pero GGG logró eludir sus primeros impactos (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

GGG apostó por la distancia al principio (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Canelo dominó el centro del cuadrilátero en los primeros asaltos (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Gennady Golovkin mejoró su desempeño a partir del round 7 (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Hacia el final, GGG recuperó terreno en la pelea y se adjudicó algunos puntos de los episodios (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

El boxeo a corta distancia y espectacular se hizo presente en la recta final (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

El duelo se tornó parejo en el último tramo de la reyerta (Foto: Twitter/@MatchroomBoxing)

(Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

(Foto: Joe Camporeale/CREDITO OBLIGADO USA TODAY)

Golovkin se quedó con los 10 puntos de la última ronda (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Los peleadores pusieron fin a su rivalidad con un abrazo deportivo (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Ambos peleadores reconocieron su desempeño en el ring (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Gennady Golovkin a la espera del veredicto (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Los jueces favorecieron al mexicano con las tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113 (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Canelo se mantuvo como el campeón indiscutido de las 168 libras en su primera defensa de la categoría (Foto: Twitter/@@MatchroomBoxing)

SEGUIR LEYENDO: