A diferencia de sus compañeros de más edad, la Generación Z se toma días de baja por enfermedad

Las bajas por enfermedad en EE.UU. aumentaron un 55% en 2023 en comparación con 2019. (Archivo)

El sonido de un estornudo, un resfriado o una tos en el lugar de trabajo basta para poner los pelos de punta a cualquier empleado. Es cierto que los trabajadores siguen acudiendo al trabajo cuando se encuentran mal, pero la Generación Z está liderando el cambio, y el cambio de actitud de esta generación con respecto a las bajas por enfermedad es, de hecho, contagioso.

Las bajas por enfermedad en Estados Unidos aumentaron un 55% en 2023 en comparación con 2019, según los nuevos datos de la plataforma de recursos humanos “Dayforce”, que recopiló datos de más de 1.500 de sus clientes.

Si bien todos los grupos de edad están aprovechando los días de enfermedad, los empleados menores de 36 años lideran la carga, con un salto del 29% en la cantidad de licencias por enfermedad que tomaron de 2024 en comparación con 2019. Los mayores de 36 años experimentaron un aumento del 16%.

“Cuando acababa de salir del instituto, me daba pánico decir que estaba enferma”, explica a Fortune Jamie Lynch, de 34 años, gerente de una empresa de fotografía inmobiliaria de Ontario, Canadá. “Pero ahora el mundo ya no es así”.

Los empleados menores de 36 años lideran el incremento en el uso de licencias por enfermedad en EE.UU. (Shutterstock)

Lynch trabaja con empleados de todas las edades, pero ha notado que sus empleados más jóvenes se toman más tiempo libre para preservar su salud. “Tenemos que cuidarnos y llenar nuestra propia copa”, añade. “La Generación Z fue la primera que no tuvo el miedo de tener que decir que estaba enferma para protegerse”.

El uso de los días de baja por enfermedad es sólo otra forma en que la Generación Z se ha aferrado a los cambios de la cultura laboral de la era de la pandemia. Es la generación que ha defendido el trabajo híbrido y la renuncia silenciosa, así como ha empujado los límites del código de vestimenta en la oficina. Pero a medida que la Generación Z rompe las viejas normas laborales, sus lugares de trabajo empiezan a unirse en torno a ellos, formando otras nuevas.

La generación COVID

La tendencia de la Generación Z a ser pionera en tendencias laborales, como coger más días por enfermedad, es el resultado tanto de su etapa de desarrollo como del entorno social y tecnológico único en el que han alcanzado la mayoría de edad, afirma Lindsey Pollak, experta en el lugar de trabajo y autora de The Remix: How to Lead and Succeed in the Multigenerational Workplace (El Remix: Cómo liderar y triunfar en el lugar de trabajo multigeneracional).

La pandemia ha impulsado a los jóvenes a priorizar su salud y el bienestar mental. (Freepik)

Pollak afirma que cada lugar de trabajo tiene una serie de normas no escritas que los trabajadores veteranos acatan. En muchos lugares de trabajo, una de esas normas es no cogerse días de baja por enfermedad, aunque el empresario se los haya asignado.

Pero para la Generación Z, que en su mayoría acaba de incorporarse al mercado laboral, esas reglas no escritas pueden no aplicarse, simplemente porque no saben cuáles son. “Hasta que no estás en el lugar de trabajo, no sabes lo que no sabes”, explica Pollak a Fortune. “Y eso me pasó a mí como Gen Xer, y le ha pasado a todas las generaciones”.

Todas las generaciones experimentan una incómoda adaptación a una nueva cultura laboral. Pero lo que separa a la Gen Z de las generaciones anteriores es la cantidad de información que tiene a su alcance. “Han crecido completamente en un mundo en el que cada pieza de información y guía y libro de normas estaba disponible para ellos en su bolsillo en Internet”, dijo Pollak.

Como resultado, la Generación Z puede ser literalista. Cuando ven que su posible lugar de trabajo tiene una política de días de baja por enfermedad, se inclinan por cumplirla, independientemente de una norma laboral tácita que indique lo contrario.

La Generación Z no teme tomar días de baja por enfermedad para protegerse. (Getty Images)

Su condición de nativos digitales es lo que les ha impulsado a buscar información sanitaria durante una pandemia mundial, llevándoles a dar prioridad a su propia salud y bienestar, según un informe de McKinsey & Company. Mientras que el 40% de los encuestados estadounidenses afirmaron que la forma física era una “prioridad muy alta”, ese porcentaje se disparó hasta el 56% en el caso de los encuestados de la Generación Z estadounidense.

La inclinación de la Generación Z a coger días de baja por enfermedad y dar prioridad a la salud mental puede atribuirse a su conciencia de la salud informada por la pandemia, pero COVID también ha tenido un gran impacto en la formación de las actitudes laborales de la Generación Z, probablemente durante las próximas décadas.

“Conozco a muchas personas que empezaron a trabajar en 2008, 2009, en plena Gran Recesión, que aún no han superado esa sensación de que les pueden quitar la alfombra de debajo de las rodillas”, afirma Pollak.

El 56% de los jóvenes estadounidenses considera la salud física una prioridad muy alta. (Getty Images)

Dado que la Generación Z entró en el mercado laboral en una época de cambio de normas -el auge del trabajo a distancia y la flexibilidad que requería ese periodo-, han interiorizado el mensaje de que los lugares de trabajo pueden ser ágiles y favorecer los límites de los empleados, afirma Pollak. Si se les pide lo contrario, es probable que los jóvenes se opongan porque saben que esos sistemas más flexibles pueden funcionar.

El entorno laboral de los jóvenes también ha dado lugar a una generación tenaz de pensadores independientes, afirma Roberta Katz, investigadora principal del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford.

“Quieren entender por qué algo se hace de una determinada manera. Son muy pragmáticos”, afirma en un artículo de Stanford Report. “Cuando una persona mayor les dice: ‘Así es como debes hacerlo’, quieren comprobarlo por sí mismos. No significa que siempre tengan razón; es una forma diferente de entender”.

La generación Z marca tendencias

Aunque la incursión de la Generación Z en el mundo profesional es única para ellos, sus preferencias han empezado a calar en sus compañeros de trabajo más veteranos. Lynch, gerente de Ontario, ha observado en los dos últimos años que cada vez más trabajadores siguen el ejemplo de la Generación Z y se toman vacaciones por enfermedad, una iniciativa que probablemente no habrían tomado hace una década.

El contexto pandémico y la era digital han motivado a los jóvenes a adoptar un enfoque más saludable y pragmático en el trabajo. (Getty Images)

“Al principio, a la gente le molestaba”, explica. “Pero luego creo que la gente vio que el mundo no dejaba de funcionar. Las empresas no cerraron por ello”.

Para Lynch, es un buen cambio y algo que desearía que existiera cuando ella se iniciaba en el mundo profesional. “Hubo momentos en los que estudiaba y tenía dos trabajos, y debería haberme dado de baja durante semanas”, dice Lynch. “Porque estaba muy estresada y trabajaba mucho, pero no era una opción”.

Esta generación de directivos es más indulgente, según Lynch, ya que ven de primera mano que la Generación Z está creando una nueva realidad que no podían concebir hace una década. Un informe de septiembre de 2023 de la consultora de marketing Edelman reveló que el 93% de los más de 7.000 encuestados estaban influidos por compañeros de trabajo de veinte años.

Según Pollak, los lugares de trabajo tienen una larga historia de moldear y ser moldeados por sus empleados. “Nunca he oído a nadie decir al final de su carrera: ‘¿Sabes qué hizo que nuestra empresa tuviera tanto éxito? Nunca cambiamos nada’”, afirma. “Creo que hay que adaptarse, crecer y evolucionar”.

