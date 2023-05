No recordamos cómo era nuestra vida al volante sin la voz de un GPS. Nuestra suerte dependía de viejas guías de papel a las que debíamos recurrir para no perdernos en las laberínticas calles rumbo a nuestro destino. Afortunadamente la tecnología reemplazó las viejas “Filcar” por aplicaciones que desde el teléfono, nos indican cómo llegar, nos ofrecen la mejor ruta y nos dicen cuánto vamos a tardar. Susana Ballesteros es quien puso su voz para dar vida a la “gallega del gps”.

Te puede interesar: Vanessa Chia, se inspira en Alicia en el País de las Maravillas para Ravenlok

Pero contrariamente a lo ubicada que es su par virtual, Susana se define como “super despistada”. Creció en Móstoles al suroeste de Madrid junto a sus tres hermanos y su padre era chofer de micros de larga distancia. Curiosamente, las vueltas del destino hicieron que ella fuera la elegida para guiar con su voz, a millones de conductores gracias a la recomendación de una colega locutora. Pero lo que en aquel momento era un trabajo, hoy se convirtió en un ícono. Oír su voz es la tranquilidad de saber que vamos a llegar a destino, o la compañía de muchas personas que quizás no tienen con quien compartir y mantienen conversaciones con su alter ego.

Susana Ballesteros está casada con un argentino, tiene dos hijas y es además locutora, periodista y cantante. Esta voz que tanto nos acompaña, ahora compone maravillosas canciones y abre su corazón utilizando la música como transmisor. Conversamos con ella sobre sus orígenes, su familia, el proyecto que hizo su voz tan conocida, y la valentía que necesitó para forjar su futuro como cantante y compositora. Conozcamos su verdadera voz, como se autodefine con su música, “Maravillosamente rara”.

Susana Ballesteros, la delicada voz del GPS se anima a cantar

—Empecemos por el principio, ¿Cómo te hiciste conocida?

Te puede interesar: Hijos de Diomedes Díaz crearon una fundación: cuál es su propósito

—Soy la gallega del GPS, la voz del Gps, es un placer hacerlo teniendo en cuenta que soy terriblemente desorientada. Mi hermana me carga “¿como puede ser que tú guíes a la gente donde vaya, si yo era el que te llevaba a clases de música y a todos lados desde los dos años?”. Crecí en la ciudad de Móstoles al sur de Madrid, tengo tres hermanos y de chica era un poco tímida. Mi padre es conductor de micros de larga distancia, por eso es curioso que termine guiando a la gente. A los 8 años me mudé a Villaviciosa de Odón que es otra ciudad al sur de Madrid. Comencé a estudiar música, violín y canté en coros.

—¿Cómo empezaste en la profesión y cómo te llegó el GPS?

Te puede interesar: Los 13 looks más emblemáticos de Tina Turner, el ícono pop que revolucionó los 80

—Yo estaba trabajando de locutora en Los Ángeles y una amiga me recomienda esta audición, estaba resfriada y sabía que era una prueba muy grande, pero no sabía para qué era. Estaba embarazada de mi primer hija y este proyecto vino con un pan debajo del brazo.

Susana Ballesteros, la delicada voz del GPS se anima a cantar

—¿Cómo fue el proceso de grabación como la voz del GPS?

—Con estas cosas de inteligencia artificial mucho no puedo contar, en general lo que se hace es grabar frases aleatorias, un montón de párrafos y después con algoritmos se arman las frases. Para dar un ejemplo, yo nunca dije “gire a la derecha para agarrar Libertador”, pero por ahí dije otra frase y el algoritmo elige los fonemas.

—¿Cómo mantuviste tu identidad secreta?

—Uf por muchos años y lo mantuve en secreto, ahora me gusta que se sepa y recibo mensajes muy lindos. Ojalá dentro de unos años se me conozca por la música que hago y además, como la voz del GPS.

Se la ve emocionada y lagrimea cuando recuerda el título de una nota que decía “La amiga que todos quisiéramos tener”

—¿Cómo empezaste con la música?

—Desde chica tenía muy idealizada la profesión de música, toque violín como les contaba antes y comencé a cantar. Recuerdo que me salían armonías muy particulares porque estaba tan tan arriba con el canto, que nunca me animaba a tomarlo como debía. A partir de la terapia en 2021 se comenzó a destrabar todo. Recuerdo que el psicólogo me decía, que si quería cantar que lo hiciera, que me pusiera una fecha y arrancara. Para hacer eso primero grabé canciones y las subí a Spotify, ahí puse en marcha un enorme mecanismo. Antes me daba miedo cantar mis canciones y ahora me pregunto ¿por qué no lo hice antes?, me siento muy liberada, de hecho con la guitarra tiro varias melodías y me emociona y la sigo.

—Tenés un lugar de periodista también

—Si, en una alfombra roja le hice una nota a Guillermo del Toro y le pregunté, (porque me pasaba a mi cuando componía), dime Guillermo, ¿Cuando te imaginas una película y la llevas adelante, al producto final cuanta diferencia hay?. Me contestó que nunca se parece del todo, pero uno con el tiempo va acercándose más a lo que quiere. Eso me relajó del todo, si le pasa a Guillermo del Toro puede me deja más tranquila.

—¿De qué canción te sentís orgullosa?

—De la primera, fue la que me abrió al mundo (canta)

—¿Te piden mucho que hagas la voz del GPS?

—Si, hay veces que la hago en broma y se me queda atascada. Sigo hablando así, mis hijas me preguntan algo y yo les contesto como el GPS y reacciono enseguida por que se quedan mirándome. Consigo que me contraten para otras grabaciones y las tres primeras frases me salen como el GPS y me digo, nooooo que estoy haciendo, esto es otra cosa.

—¿Cómo compones música?

—Hago una melodía y se la envío al productor, él la arregla y vamos mejorándola, la vamos construyendo. Grabo desde mi estudio en Los Ángeles y mi productor en la Argentina (quien produce a Susana es Sebastian Schon, ex saxofonista de Soda Stereo y MIguel Mateos, recibido en Berklee College of Music), es un crack, le mando una idea y enseguida me la devuelve mejorada con arreglos, hacemos una muy buena dupla.

—¿Con quién te gustaría cantar?

—Con Carla Morrison, Pablo Alborán, Ismael Serrano, pero cuidado la música no va a suplantar la locución, de hecho acabo de grabar para un videojuego. Me gusta hablar con gente para ayudarlos a salir del mismo caparazón en donde estaba yo de niña.

—¿Vas a venir a la Argentina?

—En noviembre a cantar, me encanta ese país, como mucho y sobre todo medialunas. Me traje de ahi unas galletas de algarrobo y chocolate, y mi marido me trajo de Argentina 6 paquetes más, además me vuelven loca los alfajores de chocolate negro.

—¿Se te pegó alguna palabrota argentina?

(imita la voz del GPS), -yo no puedo decir palabrotas, no me quedan bien, tengo el sistema restringido. (cambia a su voz normal) Pero me queda muy bien quilombo, che no podés, esas cosas.

—¿Cómo te ves en 10 años?

(otra vez la voz del GPS) Susana Ballesteros ha lanzado su décimo disco y es una gran locutora, me veo muy bien.

Seguir leyendo: