La chilena, de modelo a referente del stream en América Latina

Se llama Belén Cabezas y se la conoce como Belén Negri “La chilena”. Tiene 25 años, fue modelo y la novia de Coscu. Sus videos jugando son virales en Twitch y sus seguidores superan los 2 millones cuatrocientos mil. Con su personalidad carismática y su habilidad para el gaming, ha logrado conquistar a una gran cantidad de seguidores en Twitch y YouTube. La joven streamer comenzó su carrera en el mundo de los videojuegos hace algunos años, cuando decidió compartir sus partidas en línea con otros usuarios. En poco tiempo, su canal comenzó a ganar popularidad entre los fans de los videojuegos, gracias a su capacidad para jugar y su estilo divertido y agradable.

La chilena padeció trastornos severos de alimentación que fue corrigiendo poco a poco, pero en sus redes sociales siempre tenía una explicación para esto. “Hacía todo lo que fuera posible por estar dentro de algún tipo de estereotipo. Hasta el día de hoy, ni en mi mejor momento pude lograr aceptarme 100%. Es muy difícil superar un TAC. La culpa de no comer, la percepción de cómo te ves a ti mismo te cambia todo”, aseguró. Aprovechando la gran cantidad de seguidores, aconsejaba y realizaba un severo llamado para que quienes sienten algún problema, puedan hablarlo con alguien cercano o pidan ayuda: “Por favor, no duden en hablarle a alguien cercano, porque así como evita yo tantos años, hoy en día se me hace más difícil superarlo”, decía Belén en sus redes.

Belén Cabezas se caracteriza por ser una YouTuber fanática del Counter-Strike: Global Offensive, pero está atenta siempre a todos los lanzamientos y cuando juega lo transmite por Twitch generando mucho revuelo. Ya contaba con importante “fanbase” en las redes sociales, pero su popularidad se incrementó luego de su llegada a Argentina. De esta manera, después de tener cientos o unos pocos miles de seguidores, ahora cuenta con millones en distintos medios, y miles de ellos en diversas páginas.

Una de las cosas que más llama la atención de Belu es su energía y carisma. Durante las transmisiones en vivo, siempre se muestra entusiasta y positiva, lo que hace que sea muy fácil conectar con ella. Además de su notable habilidad para jugar, su capacidad para involucrar a la audiencia en sus partidas, hace que sus transmisiones sean siempre entretenidas e interesantes de ver. En muchos de sus streams Belén juega a títulos de acción y aventura, pero también ha demostrado su habilidad en otros géneros, como la estrategia y los juegos de carreras. Además, ha participado en grandes torneos demostrando que es capaz de competir con los mejores de la escena.

Otro de los aspectos que más destacan de Belu es el compromiso con su comunidad de followers. Ella siempre ha sido muy consciente del impacto que tiene en su audiencia, y se ha esforzado por brindarles contenido de calidad e interactúa con ellos regularmente. Siempre destaca que una de las cosas que deseaba de chica, era viajar y a partir de su exposición en redes han surgido nuevas oportunidades. “Han salido muchísimos viajes y eso es fantástico” dijo muy emocionada.

Belén ha logrado algo poco común, construyendo una comunidad de seguidores leales que reconocen y aprecian su trabajo. Han elogiado su habilidad para crear contenido en un entorno amigable y acogedor, en el que todos puedan sentirse cómodos y disfrutar. En un stream se declaró vegetariana pero con algunas excepciones. “Hace poco comencé a comer pescado, más que nada porque es lo que más me costó dejar cuando comencé a ser vegetariana, y como todo se liga con todo con todos los viajes que estoy haciendo, comencé a probar mariscos y para ver cómo los hacen en otros lados”

Belu también es reconocida por su trabajo como modelo y presentadora. Ha participado en diversos eventos de la industria de los videojuegos en América Latina y ha realizado colaboraciones para grandes marcas, certificando que tiene talento y que está lista para mucho más que el stream. Con la misma tranquilidad con la que se sienta a transmitir desde su canal de Twitch, comparte pantalla con Sebastián Yatra y Betiana Blum en el videoclip “Amor Pasajero” o conduce la alfombra roja de los premios Esland. Está claro que su talento y dedicación han hecho de su canal uno de los más populares tanto en Twitch como en YouTube, convirtiéndola en una de las grandes referentes de la escena en América Latina.

