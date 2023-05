El enorme despliegue gráfico, es una de las cosas que más llaman la atención en los videojuegos. Más allá de la visión de un estudio y de su equipo de desarrollo, hay una tecnología que hace posible plasmar un concepto estético, o convertir una experiencia en algo que por momentos luce real. Para esto se necesitan programas o motores gráficos que tienen la capacidad de hacernos sentir que un planeta en una galaxia lejana, es tan real como el supermercado frente a nuestra casa. Pero esto solo es posible con la musculatura de lo que conocemos en el mundo del gaming como “placa de video”.

Nvidia es uno de los dos grandes fabricantes y desarrolladores de esta tecnología, y Alex Ziebert es una de las voces autorizadas dentro de la empresa. Su trabajo es tal vez uno de los más envidiados por quienes tenemos una pc gamer, y cualquiera de nosotros quisiera saltar por la pantalla a pedirle prestada alguna de las cajas que tiene detrás. Los días de Alex siempre tienen un desafío y esto los hace tan diferentes y atractivos. No existen las rutinas para él, un día puede estar probando un monitor gigantesco, y al día siguiente un nuevo lanzamiento.

Con más de 10 años de experiencia en tecnología, se empapó con conocimientos sobre muchas herramientas y conceptos de gestión para ayudar a las empresas a obtener los mejores resultados. Se hace llamar un “experto” en asesoramiento técnico, soporte y marketing de productos tecnológicos. Charlamos con Alex Ziebert sobre su rol en Nvidia, sus juegos preferidos y hacía dónde cree que van los videojuegos en el futuro.

Alex Ziebert: “mi trabajo es la envidia de los gamers”

—¿En qué consiste tu trabajo?

—Mi trabajo no es jugar todo el día. Estoy siempre haciendo pruebas, haciendo Benchmarks o sacando provecho a algún recurso determinado. Ahora mismo estoy probando Nvidia Broadcast y me imagino que mucha gente podría tenerme un poco de envidia por trabajar en Nvidia.

—¿Cuál fué tu primer contacto con los videojuegos?

—Recuerdo que mi padre estudiaba electrónica, y tenía revistas donde salen proyectos de algún aparato. Uno de estos era el Pong. No trabajaba en Atari, de hecho era mecánico, pero hizo un Pong casero con lo que traía la revista y funcionó. Creo que ese fue mi primer contacto con videojuegos. Claro después Atari, Nes, tuve un “famiclon” porque no había Nintendo oficialmente en Brasil, Super Nintendo, pero después de esto PC Gamer total. La única consola que tengo es una Nintendo Switch por los juego de Mario y Zelda.

—¿Cómo llegaste a Nvidia?

—Empecé a trabajar aquí porque supe que necesitaban a alguien en Técnica o Marketing. Trabajaba en Asus y ya conocía a todo el equipo en Brasil. Empecé de muy pequeño arreglando PC y me metí a hacer reviews para un website. Empecé a ir más a fondo con cosas como la consistencia en frames y escribí un pequeño programa para calcular un índice de fluidez.

—¿Cómo son tus días de trabajo en la compañía?

—Cada día es muy diferente. No hago lo mismo dos días consecutivos. Tenemos reuniones regulares, pero un día estoy probando un monitor de 42 pulgadas, otro día estoy testeando una laptop o el lanzamiento de un nuevo juego, un nuevo producto o un entrenamiento. Cada día es muy distinto y por eso me encanta.

—¿Cuáles son tus juegos favoritos?

—Megaman, sobre todo el 4 que fue el primero que tenía “chargeshot” y tenía una buena cantidad de enemigos. Por supuesto Super Mario, Sonic, y los juegos de carreras realistas pero sin ser simuladores. Forza Motosports con el ajuste correcto de asistencias me hace sentir en mi elemento. No me gustan tanto los juegos de disparos, pero de tanto hacer pruebas empecé a jugar mejor Call of Duty y me gusta mucho Apex. No sé jugar, soy muy malo pero me encanta. Me gusta League of Legends también, no tanto el Dota.

—¿Cuáles son las complicaciones a las que tienen que enfrentarse?

—Cuando vamos a sacar una nueva generación de placas y tenemos que mandar muestras, quedan paradas en aduana durante el período que tienen que hacer las pruebas y las liberan después del lanzamiento. Eso nos sienta bastante mal.

—¿Cuál es el desafío más grande?

—Que la gente comprenda los beneficios. Que tenga DLSS, que tenga Nvidia Broadcast, Gforce Experience, o que puedas tener recursos para editar video. Estas son las cosas más difíciles de comunicar.

—¿Cómo fue lanzar productos en medio de la pandemia?

—El lanzamiento que tuvimos fue el de la serie 30 que fue muy bien recibida. Con un gran salto en rendimiento y básicamente los mismos precios. Pero había una gran demanda por el minado de criptomonedas. Pero el lanzamiento fue bastante bien con eventos virtuales, es que ya estábamos bastante acostumbrados a trabajar de forma remota. Nos faltaron los eventos presenciales pero con los reviews y los contenidos propios que sacamos fue suficiente. Ahora con el lanzamiento de la serie 40 estamos con un formato híbrido, hay todavía muchas cosas remotas y poco a poco vamos haciendo cosas presenciales. El modelo 100% virtual no es lo ideal pero hay muchas cosas que se pueden aprovechar.

—¿Cuál es la característica que marca la diferencia hoy con las placas de video?

—Creo que para el jugador es sin dudas el DLSS. Mejora un montón los cuadros por segundo y en muchos casos la calidad de imagen. Esto permite que se pueda jugar en muy buena calidad hoy, pero en unos años con cosas nuevas o más exigentes puede bajarse la calidad del DLSS y con esto puede alcanzarse un buen rendimiento para extender la vida útil. Y para los streamers el Nvenc, que permite hacer streams desde una sola pc y para los editores permite hacer los renders más rápido.

—¿Qué planean para el futuro?

—Más rendimiento por supuesto, y que nuestra tecnología esté disponible para más juegos. Que los desarrolladores incluyan el Ray Tracing desde el inicio. Lo que puede cambiar mucho las cosas en el futuro es el Cloud Gaming, se puede jugar desde un teléfono o desde un televisor y esto cambia las formas de jugar. Y algo que también puede cambiar las cosas es la inteligencia artificial, creo que vamos a ver que los desarrolladores van a implementarla de maneras impensables. No vamos a saber si un personaje está controlado de esta manera o es una persona de verdad. Y ahí estamos también porque básicamente todo lo que corre inteligencia artificial hoy en día utiliza nuestras tarjetas. Estamos más que contentos de que la gente use nuestra tecnología.

