Wall Street se recuperó y cerró en su mejor día en más de seis meses: el Dow Jones superó los 50.000 puntos

Una pantalla muestra el Promedio Industrial Dow Jones mientras supera la marca de 50.000 en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 6 de febrero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El índice Dow Jones alcanzó el viernes los 50.000 puntos, una marca histórica que subraya el impulso de los mercados estadounidenses. El S&P 500 cerró con un avance significativo, impulsado por el auge de Nvidia y otros fabricantes de chips, mientras que Amazon cayó tras anunciar un fuerte aumento del gasto en infraestructura de inteligencia artificial.

Las acciones de Amazon retrocedieron después de que la empresa anticipó un crecimiento superior al 50% en sus gastos de capital para este año. Este incremento refuerza la tendencia de grandes inversiones en inteligencia artificial, una ola que ya arrastraba a otras firmas tecnológicas de gran capitalización conocidas como los “Siete Magníficos”. El escepticismo entre los inversores creció desde que Microsoft presentó sus propios planes de gasto en infraestructura a finales del mes pasado, lo que puso en el centro del debate los presupuestos de inversión de estas compañías.

A pesar de las dudas en torno a los costos crecientes, las acciones de los fabricantes de chips experimentaron notables recuperaciones ante la expectativa de que el aumento en el gasto en centros de datos de inteligencia artificial, tanto por parte de Amazon como de Alphabet, beneficiará directamente a este sector. Nvidia, Advanced Micro Devices y Broadcom registraron subidas marcadas, lo que se reflejó en las ganancias del índice de semiconductores PHLX.

Luego de tres jornadas consecutivas de pérdidas dominadas por la inquietud sobre la inteligencia artificial, el avance del S&P 500 y el Nasdaq marcó un giro en el ánimo de los operadores. Diversas empresas de software sufrieron caídas durante la semana por los temores a una mayor competencia derivada de la IA y por las dudas sobre la sostenibilidad de sus márgenes, en un contexto de valoraciones elevadas tras varios años de incrementos en las acciones tecnológicas.

El Dow Jones superó en rendimiento al S&P 500 y al Nasdaq durante la semana, reflejando una tendencia de diversificación por parte de los inversores, que se alejaron de los títulos tecnológicos que habían liderado la bolsa de Nueva York en los años recientes. En el mismo sentido, el índice Russell 2000, que agrupa empresas de pequeña capitalización, también mostró un repunte en la semana.

Los operadores reaccionan cuando el Promedio Industrial Dow Jones supera la marca de 50.000 en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 6 de febrero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 sumó 131,87 puntos (1,94 %) y llegó a 6.930,27 puntos. El Nasdaq Composite subió 485,62 puntos (2,15 %) a 23.026,20 unidades, mientras que el Dow Jones avanzó 1.209,81 puntos (2,47 %) hasta 50.118,53 unidades. El S&P 500 quedó aproximadamente un 1 % por debajo de su máximo histórico registrado la semana pasada y el Nasdaq se situó un 4 % por debajo de su récord de cierre de octubre.

Europa cerró con ganancias

Una pantalla muestra información del mercado financiero en la Bolsa de Londres, Gran Bretaña. REUTERS/Jack Taylor

El índice bursátil paneuropeo STOXX 600 registró una subida del 0,9%, alcanzando los 617,12 puntos, después de una jornada anterior de pérdidas. El repunte se produjo en un contexto de volatilidad, con los inversores atentos a los resultados empresariales mixtos y al impacto de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Entre las compañías más destacadas, Stellantis, fabricante franco-italiano de automóviles, experimentó una caída del 25,2%, su mayor descenso diario registrado. La empresa reportó cargos de aproximadamente 22.200 millones de euros (26.500 millones de dólares) en la segunda mitad del año anterior, derivados de un ajuste en sus planes de desarrollo de vehículos eléctricos. Esta noticia provocó un retroceso del 3% en el índice sectorial automovilístico.

En contraste, el sector de defensa figuró entre los de mejor desempeño, con un avance del 1,6%. Kongsberg, compañía noruega del sector, subió un 15,6% después de comunicar un incremento superior al esperado en sus beneficios operativos del cuarto trimestre, así como un pedido de 165 millones de dólares procedente de Alemania y Suecia para estaciones de armas remotas.

Al cierre semanal, el STOXX 600 acumuló una ganancia del 1%. La semana estuvo marcada por oscilaciones debido a los resultados corporativos y la decisión del BCE sobre las tasas de interés, así como por una abrupta venta de acciones tecnológicas y de medios que afectó la confianza del mercado al inicio de la semana. El sector tecnológico registró su mayor caída semanal en once semanas.

Por su parte, los bancos consiguieron un incremento del 1,4% en la sesión, manteniendo la tendencia positiva que habían mostrado durante gran parte del año anterior. Los inversores mundiales siguen valorando el efecto de las nuevas herramientas de inteligencia artificial, que podrían aumentar la competencia para las empresas de software tradicionales.

(Con información de Reuters)