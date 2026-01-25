En estos estados de EEUU multan a conductores por circular con nieve o hielo en el auto

Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, New Hampshire y Maine exigen por ley retirar completamente nieve y hielo antes de conducir. (REUTERS/Jeenah Moon)

La circulación de vehículos con nieve o hielo acumulados sobre el techo y otras superficies expuestas es sancionada con multas específicas en cinco estados de Estados Unidos. Las regulaciones, aplicadas durante los meses de invierno, buscan reducir la cantidad de accidentes provocados por el desprendimiento de bloques de hielo y nieve de los automóviles. Las autoridades estatales de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, New Hampshire y Maine han establecido leyes que obligan a los conductores a limpiar completamente sus vehículos antes de ingresar a la vía pública, según la información publicada en los portales oficiales de transporte y seguridad vial de cada estado.

De acuerdo con los departamentos de transporte y las legislaturas estatales, estas normativas alcanzan tanto a conductores particulares como a operadores de camiones y autobuses. Las multas varían según la gravedad de la infracción y pueden superar los 1.000 dólares si la acumulación de nieve o hielo causa daños materiales o lesiones. El endurecimiento de la normativa responde a incidentes graves ocurridos en los últimos años, entre ellos el accidente que motivó la promulgación de la “Jessica’s Law” en New Hampshire en 2005, a raíz de la muerte de una joven por el impacto de un bloque de hielo desprendido de un camión, según el Departamento de Vehículos Motorizados de New Hampshire.

En la mayoría de los demás estados, las autoridades solo emiten recomendaciones para limpiar la nieve y el hielo de los vehículos. No existen leyes estatales que impongan sanciones económicas por la sola presencia de estos elementos, salvo que la acumulación derive en conducción peligrosa o accidentes, de acuerdo con el Departamento de Transporte de Nueva York y portales estatales revisados.

¿En qué estados es ilegal conducir con nieve o hielo en el automóvil?

A continuación, se detallan los estados que cuentan con leyes específicas y sanciones económicas por circular con nieve o hielo sobre el coche, según fuentes gubernamentales oficiales:

1. Nueva Jersey

El Departamento de Transporte de Nueva Jersey (NJDOT) exige que los conductores retiren completamente la nieve y el hielo de todas las superficies expuestas del vehículo antes de circular. Las multas establecidas van de 25 a 75 dólares por infracciones comunes, y pueden llegar a 1.000 dólares si la omisión causa daños materiales o lesiones. El organismo sostiene que “la seguridad de los conductores depende de la visibilidad y de impedir que fragmentos de hielo impacten a otros vehículos”. Las sanciones alcanzan tanto a conductores particulares como a camiones.

2. Connecticut

La Sección 14-252a de la Asamblea General de Connecticut (CGA) establece que los automovilistas deben limpiar nieve y hielo del techo, capó y baúl antes de conducir. Las multas ascienden a 75 dólares por no cumplir la norma, y pueden llegar hasta 1.000 dólares si la acumulación provoca daños o lesiones. La ley se aplica a vehículos particulares y comerciales, y fue adoptada tras incidentes reportados en temporadas invernales previas.

3. Pensilvania

La llamada “Christine’s Law”, promulgada por la legislatura estatal y aplicada por el Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT), obliga a limpiar nieve y hielo dentro de las 24 horas posteriores a una tormenta. La multa es de 50 dólares por circular con acumulación en el coche, pero puede alcanzar los 1.500 dólares si el hielo o la nieve provocan lesiones o daños materiales. La regulación afecta a autos particulares y a vehículos comerciales.

4. New Hampshire

La “Jessica’s Law”, vigente desde 2005, obliga a conductores particulares y transportistas a limpiar el techo y otras superficies del vehículo antes de circular. El Departamento de Vehículos Motorizados de New Hampshire (NH DMV) informa que las multas parten de 250 dólares en la primera infracción y pueden aumentar por reincidencia. La ley fue aprobada tras un accidente fatal causado por el desprendimiento de hielo.

5. Maine

La Legislatura del Estado de Maine estipula, bajo el Título 29-A §2093, que los conductores deben tomar medidas razonables para evitar que nieve o hielo caigan del vehículo en movimiento. La multa máxima por una primera infracción es de 50 dólares. La regulación cubre tanto a vehículos particulares como comerciales.

Las multas por circular con nieve o hielo llegan hasta 1.500 dólares si la acumulación causa daños materiales o lesiones. (REUTERS/Joel Angel Juarez)

¿Qué ocurre en los demás estados?

En la mayoría de los estados de Estados Unidos, no existen leyes que sancionen la acumulación de nieve o hielo en los vehículos si no se produce un accidente. Las autoridades, como el Departamento de Transporte de Nueva York, emiten recomendaciones para limpiar el auto antes de circular, pero solo aplican multas bajo figuras de conducción peligrosa o si la acumulación causa un incidente vial. Los portales oficiales de Rhode Island, Alaska, Georgia, Tennessee, Dakota del Norte, Virginia, Minnesota, Illinois, Arizona, Wisconsin y Iowa no reportan leyes estatales específicas sobre esta práctica.

¿Por qué existen estas regulaciones?

El endurecimiento de la normativa en los cinco estados mencionados responde a accidentes graves atribuidos al desprendimiento de nieve o hielo desde vehículos en movimiento. En New Hampshire, la “Jessica’s Law” se aprobó tras la muerte de una joven en 2005, cuando un bloque de hielo cayó de un camión e impactó contra su vehículo, según el NH DMV. En Nueva Jersey, el NJDOT reporta más de cien incidentes anuales relacionados con la caída de hielo o nieve desde vehículos, con daños materiales estimados en más de 10 millones de dólares cada temporada invernal.

La normativa aplica tanto a conductores particulares como a vehículos comerciales, incluidos camiones y autobuses. (REUTERS/Shawn Fink)

¿Cómo se fiscaliza el cumplimiento?

Las fuerzas policiales estatales realizan controles en rutas y autopistas durante y después de tormentas invernales, según los portales oficiales. El NJDOT aclara que las multas se aplican tanto a conductores particulares como a operadores de camiones, y que la reincidencia o el daño causado agravan la sanción. En New Hampshire y Maine, las leyes prevén aumentos en las multas para quienes reincidan. En los estados sin leyes específicas, la intervención policial suele limitarse a advertencias o sanciones generales por conducción peligrosa cuando la acumulación causa un accidente.

¿Cuál es el impacto de estas leyes?

De acuerdo con los datos del NJDOT y el NH DMV, la aplicación de estas leyes ha reducido la cantidad de accidentes relacionados con la caída de nieve y hielo desde vehículos. Las autoridades estatales recomiendan a los conductores prever tiempo suficiente para limpiar por completo sus automóviles antes de circular y utilizar herramientas adecuadas para retirar la acumulación. Las aseguradoras sugieren documentar cualquier daño causado por bloques de hielo caídos desde otros vehículos para facilitar reclamos de indemnización.

Durante los meses de mayor riesgo, los departamentos de transporte y las fuerzas policiales intensifican campañas informativas y operativos de control en corredores interestatales y zonas urbanas. El PennDOT resalta que “la prevención es la principal herramienta para evitar siniestros derivados por la acumulación de hielo y nieve”.

En la mayoría de los estados, solo se emiten recomendaciones y las sanciones se aplican únicamente si la acumulación produce conducción peligrosa o accidentes. (REUTERS/Joel Angel Juarez)

¿Se prevé que más estados adopten estas medidas?

El debate sobre la extensión de estas normativas continúa en estados del noreste y del medio oeste, impulsado por asociaciones de víctimas y organizaciones de seguridad vial. Actualmente, no existe consenso legislativo para replicar las leyes de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, New Hampshire y Maine en otros territorios, según los portales estatales consultados. Las autoridades insisten en la importancia de que los conductores se informen sobre las disposiciones vigentes en cada estado antes de emprender viajes en la temporada invernal.

El NJDOT recomienda que los automovilistas calculen tiempo adicional para limpiar sus vehículos y evitar sanciones, mientras que el PennDOT recuerda que la prevención reduce el riesgo de accidentes por nieve y hielo acumulados.