Horror en Minnesota: detuvieron a un joven que arrastró el cadáver de una mujer por las escaleras de un edificio

Una secuencia de llamados de emergencia y el testimonio de vecinos permitió reconstruir un episodio ocurridoen un complejo residencial de Richfield

Un joven de 25 años fue arrestado tras ser visto por residentes de un edificio arrastrando un cuerpo sin vida fuera de su vivienda, en la localidad de Richfield, Minnesota, durante la madrugada del 13 de diciembre. La policía localizó a la víctima, una mujer de 23 años, en el asiento trasero de un vehículo estacionado en el departamento de emergencias de un hospital cercano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. El sospechoso fue identificado y detenido poco después por las autoridades tras una breve persecución.

Según People, en la madrugada, varios llamados al número de emergencias alertaron sobre un hombre transportando un cadáver desde un apartamento hacia un vehículo, según confirmó el Departamento de Policía de Richfield en un comunicado. Los agentes acudieron rápidamente al lugar y observaron rastros evidentes de sangre en el suelo, la pared y la puerta del domicilio de donde provenía el reporte.

De acuerdo con la declaración jurada de causa probable, una testigo informó haber visto a un hombre cargando a una mujer herida hacia el exterior. Intentó detenerlo, pero él abandonó el edificio. Los oficiales encontraron sangre en la entrada del apartamento, así como en diferentes puntos del pasillo.

Los investigadores hallaron armas y drogas en el domicilio

La búsqueda policial llevó a los agentes a seguir los rastros hasta un automóvil que, al notar la presencia policial, aceleró y cruzó un semáforo en rojo. Finalmente, el conductor detuvo el vehículo en el hospital Fairview Southdale. Los médicos constataron que la mujer no presentaba signos vitales al sacarla del asiento trasero.

Según el parte policial, los oficiales interrogaron a otros residentes del edificio. Uno de ellos relató que, tras escuchar golpes en su puerta y en su ventana, vio a una mujer inmóvil en el pasillo, así como a un hombre que la arrastró por las escaleras para meterla en un vehículo.

Las autoridades identificaron al acusado como Yusuf Ali Salat, quien declaró que la víctima se había disparado a sí misma. Sin embargo, la autopsia oficial determinó que recibió un disparo en la parte posterior del hombro, con trayectoria hasta el hígado, lo cual no coincide con la versión del detenido.

En el exterior del apartamento, los agentes hallaron una pistola Glock calibre 9 milímetros en la nieve, además de un cargador de 9 milímetros en una bolsa de basura en el balcón y una vaina cerca de la misma bolsa, según el documento judicial, precisó People.

La investigación policial permitió encontrar, en un gabinete sobre el refrigerador, dos paquetes que contenían aproximadamente 445,91 gramos de marihuana identificada por análisis de campo y otros 440,52 gramos de sustancia presuntamente marihuana, así como cerca de 71,56 gramos de una sustancia rocosa que dio positivo para cocaína en otro armario de la cocina. Adicionalmente, se incautaron aproximadamente 75,79 gramos de presunta marihuana detrás del sofá de la sala.

De acuerdo con el informe oficial, en otro compartimento de la cocina fueron incautados dos paquetes con cerca de 200 gramos y 137,70 gramos de marihuana.

Tras el hallazgo, la policía arrestó a Yusuf Ali Salat bajo cargos de homicidio en segundo grado, sin intención, durante la comisión de un delito grave, y posesión de drogas en primer grado por tener más de 50 gramos de cocaína o metanfetamina en la vivienda, según consta en el expediente del condado de Hennepin.

Las autoridades fijaron la fianza de Salat en USD 500.000 y anunciaron que la próxima comparecencia judicial está prevista para el miércoles 17 de diciembre. La identidad de la víctima no fue revelada de inmediato para garantizar la notificación a sus familiares.

