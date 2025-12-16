Estados Unidos creó 64.000 puestos de trabajo en noviembre y la tasa de desempleo creció al 4,6%

El mercado laboral estadounidense creó 64.000 empleos en noviembre. EFE/Archivo

La economía estadounidense generó 64.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de noviembre, en contraste con los 105.000 empleos destruidos provisionalmente en octubre, mientras que la tasa de paro subió al 4,6%, según ha publicado este martes el Departamento de Trabajo.

El ministerio ha revisado a la baja la lectura de agosto en 22.000 empleos, desde -4.000 a -26.000, y la de septiembre en 11.000, desde 119.000 hasta 108.000. Con estas modificaciones, han desaparecido 33.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente.

En el caso de la tasa de desempleo, esta se situó en noviembre en el 4,6%, dos décimas más que en septiembre al no disponerse de los datos de octubre por el silencio estadístico provocado por el ‘cierre’ del Gobierno.

La cifra de paro, que fue cuatro décimas superior en comparativa interanual, ha consolidado su desacople del rango del 4% al 4,2% en la que estuvo oscilando desde mayo de 2024.

El número de desempleados alcanzó en el undécimo mes del año los 7,8 millones frente a los 7,6 millones de septiembre, incluyendo 1,9 millones de parados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más) que representaron el 24,4% del total de desocupados.

El número de empleados a tiempo parcial por motivos económicos repuntó en 909.000 personas desde septiembre, hasta los 5,488 millones. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en el 62,5%, una décima más.

El aumento de empleos en noviembre superó las 40.000 previsiones de los economistas. La pérdida de empleos en octubre se debió a una disminución de 162.000 empleados federales, muchos de los cuales renunciaron al final del año fiscal 2025, el 30 de septiembre, bajo la presión de la purga de las nóminas del gobierno estadounidense impulsada por el multimillonario Elon Musk.

Elon Musk en un evento en el Centro Kennedy en Washington. (AP foto/Evan Vucci)

Las revisiones del Departamento de Trabajo también eliminaron 33.000 empleos de las nóminas de agosto y septiembre.

El salario promedio por hora de los trabajadores aumentó solo un 0,1 % con respecto a octubre, el menor aumento desde agosto de 2023. En comparación con el año anterior, los salarios aumentaron un 3,5 %, el nivel más bajo desde mayo de 2021.

Las empresas del sector sanitario crearon más de 46.000 empleos en noviembre, lo que representa más de dos tercios de los 69.000 empleos creados en el sector privado el mes pasado. Las empresas de construcción añadieron 28.000 empleos. El sector manufacturero perdió empleos por séptimo mes consecutivo, con 5.000 puestos de trabajo perdidos en noviembre.

La contratación ha perdido claramente impulso, lastrada por la incertidumbre sobre los aranceles del presidente Donald Trump y los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Reserva Federal impuso en 2022 y 2023 para frenar un brote inflacionario.

Las empresas estadounidenses, en su mayoría, conservan a sus empleados. Sin embargo, se muestran reacias a contratar nuevos, ya que les cuesta evaluar cómo utilizar la inteligencia artificial y cómo adaptarse a las impredecibles políticas de Trump, especialmente sus impuestos de dos dígitos sobre las importaciones internacionales.

La incertidumbre dificulta la búsqueda de empleo o incluso la entrevista de trabajo para quienes buscan empleo. Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal están divididos sobre si el mercado laboral necesita más ayuda con tasas de interés más bajas. Sus deliberaciones se ven dificultadas porque los informes oficiales sobre la salud de la economía llegan tarde e incompletos tras un cierre gubernamental de 43 días.

Las revisiones del Departamento de Trabajo en septiembre mostraron que la economía creó 911.000 empleos menos de lo informado originalmente en el año que finalizó en marzo. Esto significó que los empleadores agregaron un promedio de tan solo 71.000 nuevos empleos al mes durante ese período, no los 147.000 reportados inicialmente. Desde marzo, la creación de empleo ha disminuido aún más, hasta un promedio de 35.000 al mes.

La entrada de la sede del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, cerca del Capitolio, en Washington. (AP foto/J. Scott Applewhite)

La tasa de desempleo, aunque aún modesta según los estándares históricos, ha aumentado desde que tocó fondo en abril de 2023, su mínimo en 54 años, del 3,4 %.

“La conclusión es que el mercado laboral se mantiene relativamente débil, con los empleadores mostrando poco interés en contratar, pero también reacios a despedir”, escribió Thomas Feltmate, economista sénior de TD Economics, en un comentario. Dicho esto, la demanda laboral se ha desacelerado más que la oferta en los últimos meses, lo que explica el constante aumento de la tasa de desempleo.

A la incertidumbre se suma el creciente uso de inteligencia artificial y otras tecnologías que pueden reducir la demanda de trabajadores.

Hemos visto a muchas de las empresas que apoyamos estancadas en ese estancamiento: ‘¿Vamos a contratar o no? ¿Qué podemos automatizar? ¿En qué necesitamos el toque humano?’, dijo Matt Hobbie, vicepresidente de la empresa de personal HealthSkil en Allentown, Pensilvania.

Estamos en Lehigh Valley, un importante centro de transporte en el este de Pensilvania. Hemos observado cierta desaceleración en los mercados de logística y transporte, específicamente debido a la automatización en esos sectores y la robótica.

La preocupación por el mercado laboral fue suficiente para que la Fed redujera su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual la semana pasada, por tercera vez este año.

Sin embargo, tres funcionarios de la Fed se negaron a aceptar la medida, la mayor cantidad de disidentes en seis años. Algunos funcionarios de la Fed se resisten a nuevos recortes mientras la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2% del banco central. Dos votaron a favor de mantener la tasa sin cambios. Stephen Miran, nombrado por Trump para la junta directiva de la Fed en septiembre, votó a favor de un recorte mayor, en línea con las exigencias del presidente.

El informe del martes muestra que «el mercado laboral sigue siendo débil, pero el ritmo de deterioro probablemente sea demasiado lento como para impulsar a la Fed a una nueva flexibilización en enero», escribió Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos de Pantheon Macroeconimics, en un comentario. La Reserva Federal celebrará su próxima reunión de política monetaria los días 27 y 28 de enero.

Debido al cierre del gobierno, el Departamento de Trabajo no publicó a tiempo sus informes de empleo de septiembre, octubre y noviembre.

Finalmente, publicó el informe de empleo de septiembre el 20 de noviembre, con siete semanas de retraso. El martes publicó algunos de los datos de octubre, incluyendo un recuento de los empleos creados ese mes por empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales, junto con el informe de noviembre. Sin embargo, no publicó la tasa de desempleo de octubre porque no pudo calcularla durante el cierre.

(Con información de Europa Press y AP)