Estados Unidos

Donald Trump condenó el atentado terrorista en Australia: “Fue puramente antisemita”

Durante una celebración navideña en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos calificó como “terrible” el ataque en Bondi Beach, que dejó al menos 11 muertos y varios heridos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto de Navidad en la Casa Blanca (REUTERS/Aaron Schwartz/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este domingo tras el tiroteo masivo en Sídney, Australia, y calificó lo ocurrido en el festival judío de Bondi Beach como “un ataque puramente antisemita”.

Trump, durante una celebración navideña en la Casa Blanca, resaltó la gravedad del atentado, en el que murieron once personas y varias decenas más resultaron heridas, y se sumó a la condena internacional.

Fue un ataque terrible”, expresó el mandatario estadounidense.

En su mensaje, Trump reiteró la naturaleza antisemita del atentado y lamentó las vidas perdidas y los heridos, reflejando la alarma global ante el aumento de episodios de violencia contra las comunidades judías en Occidente tras el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023.

La tragedia se produjo en la tarde del domingo cuando dos hombres armados abrieron fuego durante el evento “Hanukkah junto al mar”, celebrado por la comunidad judía en una de las playas más populares de Sídney y que congregaba a unas mil personas.

De acuerdo a la policía de Nueva Gales del Sur, 29 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Uno de los sospechosos murió en el lugar, mientras que el segundo atacante permanece en estado crítico.

El dramático momento en que uno de los terroristas del tiroteo en Sídney cae abatido por la policía

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el atentado como un acto de “maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”.

Entre las víctimas mortales se encuentra el rabino Eli Schlanger, de 41 años, quien sirvió durante 18 años como líder comunitario y capellán en Bondi. Su muerte fue confirmada por su primo, el rabino Zalman Lewis, quien lamentó la pérdida de “alguien entregado a difundir felicidad y luz”, y relató que Schlanger deja una esposa y cinco hijos pequeños. La tragedia también cobró la vida de un ciudadano francés, según confirmó la cancillería de Francia.

Testigos relataron a medios locales que escucharon disparos durante varios minutos y vieron múltiples personas en el suelo.

Era sangre por todas partes”, relató un residente de la zona. La policía indicó que fue hallado un vehículo con explosivos improvisados vinculado al asesino fallecido, lo que intensificó los temores de un ataque preparado.

La reacción internacional fue inmediata. El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó a “trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y el terrorismo”, mientras que en Argentina, el presidente Javier Milei expresó su horror por el ataque y evocó el significado de Hanukkah como fiesta de la luz y la esperanza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó el acto y criticó a Australia por su reciente reconocimiento del Estado palestino.

Tras este incidente, Australia ha visto crecer el número de agresiones y ataques vandálicos de perfil antisemita, como la quema de un restaurante kosher y el intento de incendio en una sinagoga en los últimos meses. El gobierno australiano llegó a expulsar al embajador de Irán y reiteró su condena al terrorismo tras el suceso más letal contra la comunidad judía en su historia reciente.

La comunidad judía local reclama una mayor protección por parte del Estado, subrayando que el tiroteo de Bondi Beach era “una tragedia absolutamente previsible”.

La tragedia se produjo en la tarde del domingo cuando dos hombres armados abrieron fuego durante el evento “Hanukkah junto al mar”, celebrado por la comunidad judía en una de las playas más populares de Sídney y que congregaba a unas mil personas

La policía y las autoridades australianas mantienen la investigación abierta, mientras el país observa consternado el impacto nacional e internacional del sangriento ataque.

(Con información de EFE y AFP)

