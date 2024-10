Una fanática de Taylor Swift reservó 191 habitaciones de hotel para hacer una convención swiftie

Rebecca Fox reservó 191 habitaciones en Nueva Orleans para el concierto de Taylor Swift (AP)

Cuando se trata de los conciertos de Taylor Swift, no es solo el espectáculo en el escenario lo que atrae a miles de personas. Para algunos fans, es una oportunidad de vivir una experiencia más profunda, conectarse con otros y celebrar su admiración compartida. Este es el caso de Rebecca Fox, una fanática de Swift que ha ido más allá de lo que muchos harían para asegurarse de que otros “Swifties” puedan disfrutar plenamente del próximo concierto de la estrella en Nueva Orleans. Fox decidió reservar 191 habitaciones de hotel con el fin de reducir los costos de alojamiento para aquellos que viajan para ver el espectáculo y de paso, crear una “convención” para los seguidores de la cantante.

Organización de la reserva de hotel

La organización detrás de esta ambiciosa iniciativa comenzó hace más de un año, cuando Fox intuyó que Taylor Swift incluiría a Nueva Orleans como parte de la segunda etapa de la gira Eras Tour. Previendo la alta demanda de alojamiento y las posibles tarifas infladas, Fox decidió reservar habitaciones de hotel en masa para ayudar a los fans que, como ella, planeaban asistir. Inicialmente, había reservado 20 habitaciones en el Hyatt Regency, cercano al estadio Caesars Superdome, pero pronto se dio cuenta de que la demanda superaría esa cantidad. Así, siguió ampliando el bloque de habitaciones hasta alcanzar 191, finalmente trasladando las reservas al Holiday Inn en la avenida Loyola, después de que el Hyatt no pudiera ofrecer más disponibilidad.

Fox explicó que el hotel inicialmente se mostró reacio, pero al comprender el impacto que el concierto de Swift podría tener en la ocupación y los ingresos, accedieron a facilitar el proceso. Según Fox, todo esto lo hizo sin fines de lucro, cobrando a los asistentes solo el costo real de las habitaciones y pidiendo un depósito simbólico que devolverá al final del evento. Esta logística de más de 190 reservas en uno de los fines de semana más concurridos del año no fue tarea fácil, pero Fox ha manejado todas las solicitudes a través de redes sociales, conectando a fans y asegurando que todos tengan un lugar donde quedarse.

Motivación detrás de la iniciativa

El origen de esta idea se remonta a la experiencia personal de Rebecca Fox en uno de los primeros conciertos del Eras Tour en Phoenix, Arizona, en 2023. A pesar de haber conseguido entradas, los altos costos de vuelos y hoteles dificultaron que disfrutara plenamente del evento. Solo pudo permanecer en la ciudad menos de 24 horas y no tuvo tiempo para participar en las actividades comunitarias que muchos fans de Swift disfrutan, como el intercambio de pulseras y la socialización con otros admiradores.

“No pude intercambiar pulseras, no pude conocer a nadie, no pude tomar una foto fuera del estadio”, dijo Fox en una entrevista con PEOPLE. Este sentimiento de haber perdido parte de la experiencia la motivó a asegurarse de que los fans que asistirán al concierto en Nueva Orleans pudieran tener una vivencia más completa. Además, siendo residente de la ciudad, Fox podría haber simplemente asistido al evento sin más gastos, pero decidió que quería vivir la experiencia de manera inmersiva, compartiendo con otros Swifties.

Detalles de los eventos en Holiday House

Para hacer de este fin de semana algo inolvidable, Fox no solo organizó alojamiento, sino también una serie de actividades temáticas para los asistentes al concierto de Swift. Bajo el nombre Holiday House, inspirado en la canción “the last great american dynasty” de Swift, planificó eventos que van desde sesiones de creación de pulseras hasta cacerías del tesoro y otras actividades inspiradas en la música de la cantante. Estos eventos se llevarán a cabo durante los días previos y posteriores a los tres conciertos consecutivos de Taylor Swift en el Caesars Superdome, entre el 25 y el 27 de octubre de 2024.

“Todo lo que estamos haciendo está relacionado con Taylor o con Nueva Orleans”, explicó Fox, quien organizó las actividades a través de su sitio web, Friendship Bracelet Project, donde los fans pueden comprar entradas para las diferentes actividades.

Lo más interesante es cómo esta iniciativa ayudó a Fox a formar lazos con otros seguidores de Swift. Antes de organizar este evento, dice que solo conocía a otro fan en Nueva Orleans, pero ahora hizo más de 40 amigos cercanos en la ciudad, además de miles de conexiones a nivel mundial.

Impacto económico y desafío de las altas tarifas hoteleras

La Eras Tour de Taylor Swift es un evento masivo para sus fans y para la economía local de las ciudades en las que se lleva a cabo. Con entradas agotadas y miles de personas viajando desde fuera de la ciudad, la demanda de alojamiento hizo que los hoteles en Nueva Orleans incrementen sus precios drásticamente. De hecho, la Oficina del Fiscal General de Luisiana, Liz Murrill, emitió una advertencia sobre el aumento de precios por parte de algunos hoteles y negocios locales, animando a los consumidores a presentar quejas si habían sido afectados.

Según Fox, uno de los principales motores detrás de su idea fue evitar que los fans de Swift tuvieran que pagar tarifas excesivas por hospedarse, como le sucedió a ella en Arizona. Pagó alrededor de USD 500 por cada habitación y estuvo gestionando las solicitudes de fans para que puedan obtener alojamiento a precios justos. Al mantener los costos controlados, espera que los fans puedan disfrutar más del concierto y menos del estrés financiero que estos eventos suelen generar.