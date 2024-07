A 55 años de la llegada del hombre a la Luna: festivales y actividades alrededor del mundo

La nueva película "Fly Me to the Moon" protagonizada por Scarlett Johansson es parte de las celebraciones. (EFE/NASA/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS)

El cosmos se une a la celebración del 55º aniversario del aterrizaje del Apolo 11 este fin de semana con una luna llena y diversos eventos conmemorativos del gran salto dado por Neil Armstrong y Buzz Aldrin, quienes lograron que la humanidad pisara la Luna por primera vez el 20 de julio de 1969.

Buzz Aldrin, de 94 años, liderará una gala en el Museo del Aire y el Espacio de San Diego este sábado por la noche, donde estará acompañado por Charlie Duke, quien fue la voz en el Control de Misión durante el alunizaje. Jim Kidrick, presidente del museo, enfatizó la importancia de conmemorar este evento histórico tan significativo, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero.

Para quienes no puedan desplazarse a lugares emblemáticos como San Diego, Cabo Cañaveral o Houston, existen otras opciones para recordar el hito del Apolo 11. Por ejemplo, pueden disfrutar de la nueva película “Fly Me to the Moon”, protagonizada por Scarlett Johansson, además de explorar contenido relacionado con el Apolo 11 en un sitio web especial del Museo Nacional del Aire y del Espacio del Instituto Smithsonian.

El Centro Espacial Kennedy de la NASA está celebrando un festival lunar en su parada turística, a escasa distancia de donde el cohete Saturno V despegó con Armstrong, Aldrin y Michael Collins el 16 de julio de 1969. Además, se está llevando a cabo un festival lunar en el Centro Espacial Johnson en Houston, sede del Control de Misión. El administrador de la NASA, Bill Nelson, destacó: “Ningún momento unió tanto al país como cuando el Eagle aterrizó, mientras todo el planeta Tierra observaba desde abajo”.

Neil Armstrong, oriundo de Wapakoneta (Ohio) y fallecido en agosto de 2012, será recordado durante un homenaje en el Museo del Aire y el Espacio Armstrong con actividades como la carrera “Run to the Moon”, lanzamientos de cohetes a escala y demostraciones en túneles de viento. Asimismo, el Museo John y Annie Glenn en New Concord, Ohio, estará abierto el sábado en honor a John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

Aldrin, quien siguió a Armstrong al exterior de la Luna, describió la experiencia como “Magnífica desolación”. Ambos astronautas pasaron poco más de dos horas en la superficie lunar antes de regresar a su módulo lunar y despegar para reconectarse con Michael Collins, quien permaneció en órbita lunar. Los trajes espaciales de Armstrong, Aldrin y Collins están conservados en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian en Washington. Collins falleció en 2021 y Armstrong en 2012.

El USS Hornet, el portaaviones que recuperó a los astronautas del Apolo 11 tras su amerizaje en el Océano Pacífico el 24 de julio de 1969, actualmente forma parte de un museo en Alameda, California. Este sábado, el Hornet acogerá una fiesta de amerizaje en la que participarán algunos miembros de la tripulación original de recuperación.

El programa Apolo logró llevar a 12 astronautas a la Luna entre 1969 y 1972. La mayoría de las rocas recogidas en aquellas misiones permanecen bajo custodia en un laboratorio del Centro Espacial Johnson en Houston. Se temía que los astronautas pudieran haber traído gérmenes lunares, motivo por el cual fueron puestos en cuarentena junto con 22 kilogramos (48 libras) de rocas lunares y tierra tras su regreso a la Tierra.

La NASA está ahora enfocada en su nuevo programa lunar llamado Artemisa, con el objetivo de enviar cuatro astronautas alrededor de la Luna el próximo año. El SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), el cohete para esta misión, llegará al Centro Espacial Kennedy la próxima semana desde la instalación de ensamblaje Michoud en Nueva Orleans. Este cohete llevará a tres astronautas estadounidenses y uno canadiense en un vuelo que, inicialmente programado para partir en septiembre de 2025, no contempla un alunizaje; dicho evento se espera para una misión futura no antes de 2026.