Murió un hombre en Estados Unidos tras ser atropellado por una montaña rusa

La Banshee es una de las principales atracciones del paque kings Island en Ohio

Arntanaro Nelson, un hombre de 38 años originario de Wilmington en Ohio, Estados Unidos, murió tras un trágico accidente en el parque de diversiones Kings Island el pasado miércoles. Los informes indican que Nelson habría ingresado a una zona restringida para recuperar una llaves perdidas cuando fue golpeado fatalmente por la montaña rusa Banshee.

El miércoles por la noche, Nelson visitó la atracción con dos niños. Según un informe de WLWT, afiliada de NBC, se acercaron a un operador de la atracción para informar que habían perdido sus llaves y necesitaban recuperarlas, alrededor de las 20.

Un empleado, que solicitó mantenerse en el anonimato, declaró a WKRC que les indicó que debían esperar hasta el cierre del parque para poder recuperar las llaves desde el área de “Objetos Perdidos y Encontrados”.

El empleado recordó que poco después, Nelson desapareció de la fila. Según Local 12, de WKRC, minutos más tarde un grupo de pasajeros regresó para alarmar a la estación, gritando que habían golpeado algo en la vía.

El intento de recuperar llaves terminó en fatal accidente en la montaña rusa Banshee (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Había cuatro personas en la primera fila, y dos de ellos tenían muchos cortes y raspaduras en las piernas, y uno tenía sangre en la cara. A veces a la gente le sangra la nariz en las atracciones debido a los bucles y todo eso, así que no es muy raro”, dijo el empleado. Pero esta vez fue porque habían golpeado algo, según alertaron. Ese “algo”, era Nelson.

Los socorristas del parque encontraron a Nelson gravemente herido en una zona restringida cerca de la montaña rusa. Fue trasladado inicialmente a la Universidad de Cincinnati West Chester y luego en avión al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. A pesar de recibir tratamiento, Nelson murió, según informó The Cincinnati Enquirer.

Kings Island cerró temporalmente la montaña rusa Banshee mientras se realizaron las investigaciones pertinentes. Banshee es una montaña rusa invertida que alcanza 1,26 kilómetros de largo y va hasta un máximo de 109 kilómetros por hora.

Banshee cerró temporalmente mientras se investigaron las circunstancias del accidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reglas de seguridad

Un operador del parque mencionó a Local 12 que las medidas de seguridad para mantener a los visitantes fuera de zonas restringidas son estrictas, y enfatizó que es crucial respetarlas.

“Las cosas no son tan importantes como tu vida. Podía esperar”, declaró el empleado. “Hay una razón por la que se supone que no debes regresar a esas áreas, y no vale la pena intentar eludir las medidas de seguridad porque están ahí con un propósito”, agregó.

Según The Cincinnati Enquirer, Nelson aparentemente saltó dos vallas y pasó varias señales de advertencia. El vocero del parque también indicó que llegar a la zona restringida no es una tarea fácil ni accesible para los visitantes.

A pesar de diferentes versiones, el parque insiste en que los pasajeros no regresaron con heridas visibles tras el impacto. Esto fue confirmado a través de declaraciones recolectadas poco después del incidente y la revisión del vídeo de la estación de la atracción, según informó Local 12.

Uno de los empleados del parque de diversiones advirtió sobre la importancia de respetar las normas de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la atracción Banshee reabrió el sábado, el incidente sigue bajo investigación por parte de la policía de Mason y la División de Seguridad y Ferias de Atracciones del Departamento de Agricultura de Ohio. La oficina forense del condado de Hamilton calificó la muerte de Nelson como un “presunto accidente”.

Este trágico suceso deja en evidencia la importancia de seguir las normas de seguridad en los parques de atracciones. Las investigaciones en curso buscarán esclarecer todos los detalles de este fatídico accidente.

El empleado anónimo del parque resumió la situación: “Puedes poner una valla tan alta como quieras, pero si alguien quiere algo con todas sus fuerzas, lo hará”. Esta declaración pone en perspectiva el desafiante entorno de operar una atracción en un parque donde la seguridad de los visitantes debe ser la prioridad máxima, pero no se cumple por todos, como este caso.