El niño genio que terminó la universidad a los 13 años y ahora busca un doctorado en física

Elliott Tanner completó su licenciatura en física a los 13 años, un hito que destaca su destreza académica ( Instagram Eliott Tanner)

Elliott Tanner, un prodigio originario de Minnesota, Estados Unidos, completó un hito académico extraordinario al graduarse de la universidad a los 13 años, con una licenciatura en física y una especialización en matemáticas.

Mientras que la mayoría de los jóvenes de su edad se encuentran en la escuela secundaria, este joven genio ya terminó su carrera universitaria y sigue avanzando hacia nuevas metas académicas.

Criado en Minnesota, Elliott demostró un talento excepcional para las ciencias y las matemáticas desde una edad temprana (Instagram Eliott Tanner)

La historia de Elliott comienza mucho antes de su entrada a la Universidad de Minnesota. A los 3 años, ya demostraba una capacidad asombrosa para aprender. Mientras otros niños de su edad apenas comenzaban a formar frases, él mostraba un talento excepcional para el lenguaje y las matemáticas.

Sus padres, Michelle y Patrik Tanner, comenzaron a notar que su hijo se diferenciaba de sus compañeros cuando, a los 5 años, entró al kindergarten y rápidamente destacó por sus conocimientos avanzados. En lugar de jugar y hablar de superhéroes, elegía como tema los aceleradores de partículas y fenómenos científicos.

Con solo 13 años, Elliott recibe su título en física, consolidándose como un prodigio académico en la Universidad de Minnesota (Instagram Eliott Tanner)

Frente a estas señales, sus padres decidieron retirarlo del sistema educativo tradicional y educarlo en su casa. La idea era darle la oportunidad de aprender a su propio ritmo, sin las limitaciones que presentaba la escuela. Inicialmente, Michelle y Patrik intentaron seguir un currículo escolar similar al de otros niños de su edad. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que Elliott avanzaba más rápido de lo que podían anticipar.

A los 9 años, ya había completado la mayor parte del currículo de secundaria, un logro inusual que dejó a sus papás buscando la siguiente etapa en su educación.

El joven prodigio de Minnesota marcó una diferencia al graduarse en física, desafiando normas y expectativas (Instagram Eliott Tanner)

En ese momento, la familia tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la vida de Elliott: inscribirlo en un community college. Aunque la idea de que un niño de 9 años asistiera a la universidad era aterradora para sus padres, decidieron darle una oportunidad en el Normandale Community College.

Los resultados fueron sorprendentes, ya que se adaptó perfectamente al entorno universitario y sobresalió académicamente. Durante su tiempo descubrió su verdadera pasión: la física. Aunque inicialmente había pensado en dedicarse a las matemáticas, fue una clase de esa matería la que despertó su interés por los secretos más profundos del universo.

Aceptado en la Universidad de Minnesota a los 11 años, se adaptó y sobresalió en su entorno académico (Instagram Eliott Tanner)

Tras dos años de estudios en el community college, Elliott avanzó nuevamente. A los 11 años, fue aceptado en la Universidad de Minnesota para continuar su formación en física y matemáticas. Al ingresar, sorprendió tanto a sus profesores como a sus compañeros de clase. Su juventud causaba confusión al principio, pero rápidamente se ganó el respeto de todos por su capacidad académica y su entusiasmo por aprender.

Además de sus estudios, Elliott disfruta de videojuegos y actividades con amigos, manteniendo una vida equilibrada (Instagram Eliott Tanner)

El entorno universitario le permitió relacionarse con personas que compartían su pasión por las ciencias. Según su madre, uno de los aspectos más gratificantes para Elliott fue poder aprender junto a otros estudiantes igual de interesados en la física. Esta oportunidad de profundizar en temas avanzados y compartirlos con otros lo motivó a seguir explorando el campo.

Finalmente, a los 13 años, Elliott completó su licenciatura en física, un logro impresionante para cualquier persona, pero especialmente para alguien tan joven. Aunque su hazaña no lo convierte en el graduado más joven de la historia de Estados Unidos -ese título pertenece a Michael Kearney, quien se graduó a los 11 años-, su éxito no deja de ser extraordinario. Sin embargo, este viaje no estuvo exento de desafíos: uno de los mayores obstáculos que enfrentó la familia Tanner fue la crítica pública, en especial la idea de que el rápido avance académico del joven le había “robado” la infancia.

La ceremonia de graduación destaca el excepcional recorrido académico de Elliott en la Universidad de Minnesota (Instagram Eliott Tanner)

Muchos asumieron que, al concentrarse tanto en los estudios, Elliott no había podido disfrutar de las experiencias típicas de la infancia. Sin embargo, Michelle Tanner insiste en que esta percepción está equivocada. Según ella, su hijo disfruta de una vida equilibrada, llena de juegos y actividades con otros niños de su edad. Le encanta jugar videojuegos como Minecraft, participar en juegos de mesa con su familia y amigos, y salir a pedir dulces en Halloween, aunque con un toque distintivo: sus disfraces suelen representar a figuras científicas como Albert Einstein o Richard Feynman, sus ídolos en el campo de la física.

Ahora, con la licenciatura en mano, Elliott se enfrenta a un nuevo reto. Es que fue aceptado en el programa de doctorado en física teórica de altas energías en la Universidad de Minnesota, un campo que busca desentrañar los componentes fundamentales del universo y las fuerzas que los gobiernan. Su objetivo es convertirse en profesor y seguir investigando en este fascinante campo.

Sin embargo, el programa de doctorado presenta un desafío financiero importante. A pesar de haber sido aceptado, no recibió el apoyo económico que suelen percibir los estudiantes de ese nivel, lo que llevó a sus padres a iniciar una campaña en GoFundMe para recaudar los fondos necesarios, que ascienden a unos 90.000 dólares.

Elliott Tanner, prodigio adolescente, se ha convertido en un referente académico con su destacada trayectoria educativa (Instagram Eliot Tanner)

A pesar de las dificultades económicas, Elliott mantiene su entusiasmo por la ciencia. Desde su tiempo en el community college, donde llegó a ser tutor de compañeros mucho mayores que él, hasta su participación en proyectos de investigación, demuestra una pasión genuina por compartir su conocimiento. Este amor por aprender y enseñar lo impulsa a seguir adelante, con la esperanza de algún día convertirse en un experto en física teórica.

Elliott se adentra en la física teórica de altas energías, buscando desentrañar los misterios del universo a nivel fundamental (Instagram Eliott Tanner)