Universal Studios prepara una atracción basada en la película “Un Lugar en Silencio” para Halloween

Universal Studios Hollywood y Universal Orlando Resort anuncian atracción basada en las películas de “Un lugar en silencio”. (YouTube/Halloween Horror Nights)

Universal Studios Hollywood y Universal Orlando Resort han anunciado una nueva e innovadora atracción basada en las películas de Paramount Pictures “Un Lugar en Silencio” y “Un Lugar en Silencio II” para el próximo evento de Halloween Horror Nights. Este evento, que comenzará el 30 de agosto en Orlando y el 5 de septiembre en Hollywood, ofrecerá una experiencia inmersiva única que incorporará el Lenguaje de Señas Americano (ASL) por primera vez en la historia del evento.

Las películas, dirigidas por John Krasinski y ampliamente reconocidas por su narrativa silenciosa y llena de suspenso, se centran en la familia Abbott y su lucha por sobrevivir en un mundo post-apocalíptico invadido por criaturas ciegas con un agudo sentido del oído. Este ambiente será replicado en las nuevas casas embrujadas de los famosos estudios cinematográficos, las cuales prometen ofrecer a los visitantes una recreación fiel de las escenas más memorables de las películas.

Casas embrujadas de Universal replicarán escenas memorables de "Un lugar en silencio". (Paramount Pictures)

De acuerdo con lo informado por la conocida compañía cinematográfica, los visitantes podrán caminar por la granja que sirve como refugio para la familia Abbott y entrar al sótano donde Evelyn Abbott intenta dar a luz mientras es acechada por una de las criaturas. Se espera que los efectos especiales de sonido y las actuaciones de los actores contribuyan a generar una atmósfera de tensión y miedo similar a la de los filmes. Los gruñidos de los depredadores seguirán a los visitantes en cada rincón de las casas embrujadas, recreando la amenaza continua de ser cazado si se emite el más mínimo ruido.

En el parque temático de California, el evento contará con ocho nuevas casas embrujadas, así como varias zonas de terror y el icónico Tranvía del Terror. El evento estará disponible en noches selectas desde el 5 de septiembre hasta el 3 de noviembre. Varias modalidades de entradas están disponibles para los eventos en Hollywood, entre ellas, General Admission, Universal Express, After 2 P.M. Day/Night, Early Access Ticket, R.I.P. Tour y Frequent Fear y Ultimate Fear, que permiten visitas múltiples.

En Hollywood, el evento contará con ocho nuevas casas embrujadas y zonas de terror. (NBC Universal)

Por otro lado, en el complejo turístico de Florida, la atracción promete ser igual de impresionante, con una oferta que incluye diez nuevas casas embrujadas, cinco zonas de terror y un espectáculo en vivo. Las entradas para estos eventos también han sido ya puestas a la venta. Entre las opciones disponibles se encuentran boletos de una sola noche, Express Passes, el R.I.P. Tour, y el Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour, que ofrece una visita diurna con iluminación a una casa embrujada.

Además, en el parque de Orlando, han lanzado una “Premium Scream Night” para el 29 de agosto, la cual permitirá a un número limitado de fanáticos experimentar las casas embrujadas y zonas de terror antes de la inauguración oficial del evento el 30 de agosto. Durante este evento, los visitantes disfrutarán de tiempos de espera más cortos, entrada escalonada a las casas y otros privilegios exclusivos.

Universal Orlando Resort promete una atracción impresionante con diez nuevas casas embrujadas. (NBC Universal)

Para aquellos que deseen una experiencia completa, ambos complejos turísticos ofrecen una nueva colección de productos temáticos disponibles tanto en los parques como en línea. Entre las novedades destacan una camiseta y una taza inspiradas en “Un Lugar en Silencio”.

El blog Discover Universal proporcionará actualizaciones regulares sobre las novedades de Halloween Horror Nights en ambos parques. Asimismo, se espera que se revelen más detalles sobre otras casas embrujadas y experiencias que se añadirán al evento.

Nuevas colecciones de productos temáticos de "Un lugar en silencio" disponibles en parques y en línea. (NBC Universal)

Para más información y compra de boletos, los interesados pueden visitar las páginas oficiales de los mencionados parques temáticos, además de seguir las redes sociales de Universal Destinations Latino para mantenerse al tanto de las novedades.