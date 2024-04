Florida implementó cambios legales para fortalecer la atención y seguimiento en salud mental del sistema penal

Reforma de la Ley Baker en Florida busca mejorar el seguimiento y atención en salud mental en el sistema penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida tomó acciones para fortalecer el tratamiento y la atención en el ámbito de salud mental, especialmente vinculados al sistema penal, tras años de cierta inactividad legislativa en el tema. La reforma de la Ley Baker, que regula la internación involuntaria de pacientes con trastornos mentales, marca un paso destacado dentro de este esfuerzo.

Según CBS Miami, esta actualización legislativa propone asegurar la continuidad del cuidado una vez superado el período inicial de 72 horas de internación. El juez de Miami Dade, Steve Leifman, destacó la necesidad de esta medida, subrayando la importancia del seguimiento post-internación para mejorar los resultados en el ámbito de la salud mental dentro del sistema de justicia penal.

La Legislatura de Florida también ha aumentado el financiamiento para la línea telefónica 988 Suicide and Crisis Lifeline, buscando fortalecer los recursos disponibles para personas en crisis. Este refuerzo presupuestario pretende ampliar la capacidad de respuesta y apoyo a individuos confrontando situaciones de emergencia. A pesar de estos avances, la Legislatura no aprobó la propuesta de expansión de Medicaid en el estado, una medida que hubiera podido ofrecer cobertura de salud mental a casi un millón de floridanos, una decisión que ha generado opiniones encontradas entre los actores involucrados en la lucha por una mejor atención en salud mental, de acuerdo con CBS Miami.

Desafíos y avances en la legislación de Florida sobre salud mental frente a la decisión de no expandir Medicaid. (Roberto Galan)

El caso de Tristin Murphy, quien se quitó la vida en una prisión estatal luego de no recibir el tratamiento adecuado para su esquizofrenia, se ha convertido en un símbolo de la urgencia por reformar el sistema de atención en salud mental en Florida. Su madre, Cindee Murphy, ha vocalizado la necesidad de cambios profundos en el sistema, apoyando las iniciativas legislativas y buscando sensibilizar sobre la importancia de una atención adecuada para personas con trastornos mentales en el sistema de justicia penal. La historia de Tristin fue el centro de un documental producido por CBS News Miami, titulado “Warehoused: The Life and Death of Tristin Murphy”, poniendo rostro humano a las estadísticas y promoviendo un llamado a la acción para el cambio legislativo y social.

La Ley Baker, promulgada originalmente en 1972, lleva el nombre de Maxime Eldridge Baker, una ex representante del condado de Dade que abogó por la reforma de las leyes de salud mental en Florida, buscando garantizar el respeto a la dignidad y derechos de las personas con trastornos mentales. La ley establece los criterios bajo los cuales una persona puede ser internada involuntariamente para evaluación en una institución de crisis mental, con un énfasis en proteger tanto al individuo como a la sociedad, manteniendo un balance entre la intervención necesaria y el respeto a las libertades individuales.

Florida está en un punto de inflexión en lo que respecta al tratamiento de la salud mental en el marco del sistema de justicia penal. Con reformas legislativas como la actualización de la Ley Baker y el aumento de financiamiento para líneas de crisis, se apunta a mejorar el panorama de la salud mental en el estado. No obstante, decisiones como la no expansión de Medicaid evidencian los desafíos y debates en curso.

La historia de Tristin Murphy ilumina la urgente necesidad de reformas en el sistema de atención en salud mental en prisiones de Florida. (Imagen ilustrativa Infobae)

Refuerzo en la atención de emergencias psicológicas: Línea 988 de Ayuda

La línea 988 Suicide and Crisis Lifeline es un servicio de atención telefónica disponible en todo el territorio estadounidense, destinado a brindar soporte inmediato a personas en situaciones de crisis emocional, pensamientos suicidas o cualquier tipo de emergencia psicológica.

Funcionando las 24 horas del día, todos los días del año, esta línea de ayuda conecta a individuos -independientemente de su edad o situación- con profesionales capacitados para ofrecer apoyo emocional, orientación y, de ser necesario, información sobre recursos locales para el manejo de crisis. Su objetivo es ofrecer un espacio seguro y confidencial donde las personas puedan expresar sus sentimientos y recibir el acompañamiento adecuado en momentos críticos.