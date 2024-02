La filmación de la película “Bad Boys 4″ en Miami provocará cierres temporales de calles

La producción de Bad Boys 4 provoca ajustes en el tránsito de Miami con programación especial de cierres en varias calles. (Instagram/@onlyindade)

Miami se convierte en el epicentro de la acción con el rodaje de la aclamada saga “Bad Boys 4″, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. Este evento significativo en la industria del cine no solo marca el regreso de dos icónicas figuras del entretenimiento, sino que también implica importantes transformaciones en la vida cotidiana de la ciudad, en particular, con el cierre temporal de varias calles clave, lo que representa desafíos de tráfico y logística para residentes y visitantes.

El capitán de la Policía de Miami, Freddy Cruz, anunció que distintas vías en el área de Brickell sufrirán cierres programados desde finales de febrero hasta principios de marzo para facilitar las operaciones de filmación de la cuarta entrega de esta serie de acción. Los cierres comenzarán el 24 de febrero y se extenderán hasta el 3 de marzo, afectando a varias calles y avenidas importantes de Miami.

Entre las afectaciones más notables se incluye:

Cierre del carril oriental de Brickell Avenue entre las calles 13 y 14 el 28 de febrero , de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Cierre de SW 2nd Avenue & SW 2nd Street a la circulación el 1 de marzo desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Cierre del puente de SW 2nd Avenue entre las calles 3 y 8 desde las 7:00 a.m. hasta las 6:30 p.m., el 2 y 3 de marzo.

La policía de Miami ha hecho hincapié en la importancia de que tanto residentes como turistas tomen precauciones y busquen rutas alternativas durante este período. Las autoridades han publicado comunicados de prensa detallados, especificando las direcciones exactas y el horario de los cierres, en un esfuerzo por minimizar la interrupción en el tráfico y facilitar la vida cotidiana en la ciudad.

La elección de Miami como locación para “Bad Boys 4″ subraya la continua fascinación y el atractivo de la ciudad como un escenario vibrante y energético para la industria cinematográfica. Este evento no solo realza la imagen de Miami en el mundo del entretenimiento, sino que también tiene el potencial de impulsar la economía local mediante el incremento del turismo y el apoyo a los negocios cercanos a las áreas de filmación.

El pasado 26 de febrero, Fort Lauderdale fue escenario de las grabaciones de “Bad Boys 4″, afectando la movilidad en algunos sectores de la ciudad, especialmente en la A1A en dirección norte y calles adyacentes. La producción de la película llevó a un cierre temporal de vías, generando expectativa entre los residentes y visitantes de la zona, quienes pudieron atisbar parte del trabajo cinematográfico.

La anticipación por el estreno de la película y la presencia de sus estrellas en la ciudad generan un ambiente de emoción y expectativa que trasciende las molestias temporales relacionadas con el tráfico y la logística.

De qué trata “Bad Boys”

“Bad Boys” es una serie de películas de acción y comedia policíaca estadounidense que se centra en la vida y las aventuras de dos detectives del Departamento de Policía de Miami, Marcus Burnett y Mike Lowrey. Interpretados por Martin Lawrence y Will Smith respectivamente, estos personajes se embarcan en misiones de alto riesgo para combatir el crimen en Miami, a menudo enfrentándose a poderosos narcotraficantes y peligrosas redes criminales.

La dinámica entre los dos protagonistas, donde Marcus es el hombre de familia preocupado y cauteloso, mientras que Mike es el soltero rico y temerario, brinda tanto momentos de tensión dramática como alivio cómico a lo largo de la serie. La narrativa combina acción intensa, incluyendo persecuciones de coches y tiroteos, con elementos de comedia y drama personal, creando una fórmula que ha resultado atractiva para el público.

La franquicia comenzó con “Bad Boys” en 1995, seguida por “Bad Boys II” en 2003. Una tercera película, “Bad Boys for Life”, se estrenó en 2020, y reintrodujo a los personajes varios años después, enfrentándose a nuevos desafíos tanto en su vida profesional como personal. La serie ha sido elogiada por sus secuencias de acción bien ejecutadas, la química entre los dos protagonistas y su capacidad para equilibrar el humor con momentos de tensión.