Sarasota: la ciudad de Florida que combina cultura y playas

Teatros, danza y ópera enriquecen la oferta cultural de esta ciudad costera, convirtiéndola en un foco de entretenimiento y arte regional. (Getty Images)

Sarasota, ubicada en la costa del Golfo de Florida, se destaca como un destino que armoniza la riqueza cultural con la belleza natural de sus playas. Según un informe de Travel + Leisure, esta ciudad ofrece más de 35 millas de costas arenosas y una diversidad de actividades al aire libre, posicionándose como un lugar ideal para aquellos que buscan tanto el esparcimiento cultural como la tranquilidad playera.

Te puede interesar: ¿Continuará el beneficio en peajes para conductores de Florida el 2024?

La escena artística y cultural de Sarasota es notablemente rica. La ciudad alberga teatros profesionales, compañías de danza, organizaciones musicales, salas de artes escénicas, museos, circos y una reconocida compañía de ópera. Esta diversidad en las artes convierte a Sarasota en un centro esencial de entretenimiento y cultura en la región, atrayendo a visitantes interesados en una experiencia más allá de la típica estancia en la playa.

En términos de alojamiento, Sarasota ofrece una variedad que va desde hoteles boutique hasta resorts de lujo. El Art Ovation Hotel, situado en el centro de la ciudad, proporciona una experiencia única con una galería de arte y música en vivo en su lobby. The Sarasota Modern, localizado en el Distrito de Rosemary, rinde homenaje a la Escuela de Arquitectura de Sarasota. Por su parte, The Ritz-Carlton, Sarasota, ofrece una experiencia de lujo con acceso a un spa, un campo de golf y el exclusivo Beach Club en Lido Key.

La ciudad de Sarasota en Florida, donde el arte se une con la serenidad de sus costas ideales para los amantes de la playa y la cultura. (Getty Images)

Entre las atracciones principales de Sarasota, se destacan Longboat Key, el Mote Marine Laboratory and Aquarium, los Jardines Botánicos Marie Selby y The Ringling. Este último es un complejo de 266,300 metros cuadrados (66 acres) que incluye varios museos y atracciones, como una mansión inspirada en Venecia y el museo del circo Ringling. Además, The Bay, un parque de 214,500 metros cuadrados (53 acres), ofrece una variedad de actividades al aire libre, maximizando el uso del espacio público de Sarasota.

Te puede interesar: Puerto de Miami se prepara para la llegada de la nueva terminal de Royal Caribbean

La oferta gastronómica de Sarasota se centra en los mariscos frescos y los platos tradicionales del sur. Restaurantes como Owen’s Fish Camp y Walt’s Fish Market, este último operando desde 1918, son reconocidos por su menú que refleja la riqueza marina de la región.

Travel + Leisure sugiere que el otoño es la mejor época para visitar Sarasota, debido al clima agradable, la menor afluencia de turistas y la baja humedad. El Aeropuerto Internacional Sarasota Bradenton es el más conveniente para llegar a la ciudad. Para moverse por Sarasota, se recomienda utilizar servicios de transporte compartido, dada la dificultad para encontrar estacionamiento y el tráfico en temporada alta.