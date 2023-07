Un hombre que amenazaba con cuchillo a una rehén en Victoria’s Secret de South Beach es baleado por la policía

Un oficial de policía dispara contra un sospechoso armado con cuchillo en la tienda Victoria's Secret en Lincoln Road, Miami Beach. (Opy Morales)

Un trágico incidente ocurrió la noche del 27 de julio en la tienda Victoria’s Secret en 901 Lincoln Road, Miami Beach, donde un oficial de policía disparó y mató a un secuestrador armado, según informaron medios miamenses. La situación comenzó con una llamada desesperada alrededor de las 17 horas en la tienda de lencería.

De acuerdo al reporte del Departamento de Policía de Miami Beach, el oficial se vio obligado a abrir fuego contra el sospechoso, quien tenía un cuchillo y amenazaba a dos personas, una de las cuales fue identificada como una mujer joven que vive en el extranjero. Los testigos relataron haber escuchado de cuatro a cinco disparos desde el interior de la tienda poco después de que la policía llegara al lugar.

El atacante gritaba “la voy a matar, la voy a matar, no me obligues a lastimarla, no me obligues a lastimarla”, relató un testigo al medio Local10.

Oficial de Policía de Miami Beach dispara y mata a hombre que retenía rehén con cuchillo en Victoria's Secret de South Beach (Only in Dade)

Santiago Herrera, un testigo que declaró al canal de televisión 7News, describió el caos que siguió a medida que la situación se intensificaba rápidamente. “¡Bam, bam, bam! Tocaron a mi puerta, diciendo ‘Vamos, vamos, sal, corre’”. Cierren las puertas, cierren todo, salgan de la tienda”, narró el hombre.

Los oficiales evacuaron rápidamente varias tiendas cercanas en Lincoln Road para garantizar la seguridad de los transeúntes y posibles rehenes. Las imágenes de video de un teléfono celular capturaron al sospechoso herido mientras los equipos de bomberos de Miami Beach colocaban al sospechoso herido en la parte trasera de una ambulancia. El individuo fue trasladado de urgencia al hospital Ryder Trauma Center, pero sucumbió trágicamente a sus heridas.

Afortunadamente, las dos personas retenidas como rehenes no sufrieron daños durante la terrible experiencia. La policía ha acordonado un área importante alrededor de Victoria’s Secret mientras continúa su investigación sobre el incidente.

Las autoridades bloquearon el área cercana a Victoria's Secret para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el trágico incidente. (Opy Morales)

En medio de la tragedia, testigos elogiaron la rápida respuesta del oficial de policía al confrontar al sospechoso armado. “Y el oficial de policía fue quien realmente inició los disparos, lo cual es genial. Obviamente, es por eso que tenemos fuerzas del orden público para proteger y servir”, señaló un hombre al medio 7News.

Dado que este tiroteo involucró a un oficial de policía, el Cumplimiento de la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Florida está realizando una investigación exhaustiva sobre el asunto. Las identidades de los involucrados aún no se han revelado públicamente, a la espera de la investigación en curso.

SEGUIR LEYENDO: