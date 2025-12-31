El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona cerrará el año como líder en la clasificación de la Liga tras vencer al Villarreal en el estadio de La Cerámica, uno de los escenarios donde más puntos se escapan a los visitantes durante el torneo. Si bien la historia demuestra que terminar la primera vuelta en la cima no garantiza el campeonato al final de la campaña, el equipo dirigido por Hansi Flick ha dado un paso relevante al consolidar una ventaja de cuatro puntos respecto al Real Madrid, y de nueve respecto al Atlético de Madrid, a falta de un partido para completar la primera vuelta. Por su parte, el Villarreal, que ocupa actualmente la cuarta posición, tiene todavía dos partidos pendientes, aunque la distancia de once puntos respecto al Barcelona aumenta la presión para los dirigidos por Marcelino.

Desde el inicio del campeonato, La Cerámica se había consolidado como una de las plazas más difíciles para los rivales. El Villarreal acumulaba siete victorias y un empate en ocho partidos como local, diferenciándose como uno de los mejores anfitriones de la Liga, sin haber cedido ni una sola derrota. Esa racha, sin embargo, terminó el domingo 21 de diciembre ante la visita del líder, que supo hacer valer dos acciones relevantes durante el primer tiempo para encaminar el resultado a su favor.

El equipo de Flick se presentó en Villarreal con una baja importante en el once titular: Pedri. La ausencia del centrocampista canario se notó en distintos momentos del partido, ya que cuando no está sobre el terreno de juego, el funcionamiento ofensivo del Barcelona se resiente, perdiendo fluidez en la circulación de balón y en la generación de ocasiones. A pesar de estas dificultades, el cuadro catalán encontró la manera de adelantarse en la primera parte. El árbitro Alberola Rojas señaló un penalti sobre Raphinha tras una falta evidente de Santi Comesaña. El propio delantero brasileño ejecutó el lanzamiento y lo transformó en gol, otorgando tranquilidad a su equipo.

El partido entre el Villarreal y el FC Barcelona (REUTERS/Pablo Morano)

Minutos después, otra intervención arbitral determinó una tarjeta roja para Renato Veiga del Villarreal por una entrada severa sobre Lamine Yamal, dejando a los locales con un jugador menos. Estas dos jugadas resultaron determinantes para allanar el camino del Barça, que pese a contar con ventaja numérica y en el marcador, tuvo que afrontar momentos de presión, ya que el Villarreal generó peligro a partir de algunas imprecisiones en la salida de balón del conjunto azulgrana. En varios contragolpes, la defensa del Barcelona se vio superada, pero la actuación de Joan Garcia en portería evitó el empate. El arquero respondió con solvencia en cada intervención, permitiendo que los suyos mantuvieran el control del resultado.

Ya en la segunda mitad, Lamine Yamal amplió la diferencia y se encargó de definir el encuentro. El joven futbolista, protagonista de la acción que derivó en la expulsión de Veiga, fue abucheado por la afición local cada vez que tocaba la pelota. La tensión en las gradas creció, pero el marcador no se volvió a mover hasta el pitido final.

El FC Barcelona cierra el año en lo alto de la tabla

Con esta victoria, el Barcelona termina 2025 de manera inmejorable en lo que respecta a logros deportivos. En enero, los dirigidos por Flick sumaron la Supercopa en Arabia Saudí, tras imponerse en una gran final ante el Real Madrid. En los meses siguientes, el Barça volvió a superar al club blanco, esta vez en una disputada final de Copa del Rey, y más tarde se adueñó del título de Liga.

El siguiente desafío azulgrana está previsto para el 3 de enero frente al Espanyol, en Cornellà, en lo que se anticipa como otro duelo exigente. Este compromiso será el preludio de la próxima Supercopa de España para el equipo de Flick, quien buscará mantener la racha perfecta de resultados en liga. Barcelona arrastra ocho victorias consecutivas desde su caída en el Bernabéu, una secuencia que le permitió revertir una desventaja de cinco puntos respecto al Real Madrid para pasar a liderar ahora con cuatro unidades de ventaja. En total, el equipo ha sumado 24 puntos de 24 posibles tras su último tropiezo, consolidándose como el principal aspirante al título en la temporada.