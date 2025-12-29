La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Alcaraz y Ferrero (Europa Press)

El año 2026 marcará un antes y un después en la carrera de Carlos Alcaraz. Por primera vez desde que irrumpió en la élite del tenis, el joven murciano afrontará la temporada sin la compañía de Juan Carlos Ferrero en su box. Tras una etapa de siete años de éxitos y aprendizajes junto al ex número uno del mundo, la relación profesional entre ambos ha llegado a su fin, abriendo paso a una nueva etapa bajo la dirección de Samu López. Este cambio supone una transformación significativa en la rutina y el entorno de Alcaraz, que ahora deberá encontrar nuevas fórmulas de trabajo y adaptación para seguir compitiendo al máximo nivel.

La ruptura entre Alcaraz y Ferrero no ha pasado inadvertida en el circuito. Entre las voces más autorizadas que han analizado la situación se encuentra Tom Woodbridge, leyenda australiana del tenis y referente en la historia del dobles. Durante una intervención en el pódcast oficial del Open de Australia, Woodbridge no ocultó su sorpresa por la decisión tomada por el tenista español. “Creo que va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”, afirmó rotundo, dejando claro que el cambio de entrenador podría tener un impacto inmediato en el rendimiento del murciano.

Woodbridge argumenta que, aunque Alcaraz ha demostrado de sobra su calidad y capacidad competitiva, el momento elegido para esta transición resulta inesperado. “Sabemos que es lo suficientemente bueno, pero ese cambio, a estas alturas de su carrera, me parece alucinante”, expresó el australiano. Para él, la sintonía entre Alcaraz y Ferrero había consolidado uno de los dúos más sólidos del tenis actual. “El tándem formado por Carlitos y ‘Juanki’ era uno de los mejores que nuestro deporte haya visto”, añadió, resaltando que esa complicidad era un valor diferencial en el circuito.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El análisis de Woodbridge va más allá de los aspectos tácticos. El australiano incide en la dimensión emocional y mental que Ferrero aportaba a Alcaraz. “Cuando Juan Carlos no ha estado presente en los últimos años, Alcaraz no juega tan bien”, señaló. En su opinión, la ausencia de Ferrero en momentos puntuales generó en el tenista español una sensación de inseguridad, visible en su comportamiento en la pista: “Deja al tenis de El Palmar mirando a las gradas, un poco inseguro de sí mismo”. Esta dependencia emocional, según Woodbridge, podría acentuarse en los primeros meses de la nueva etapa, dificultando la adaptación y la obtención de grandes resultados.

La llegada de Samu López al equipo de Alcaraz

La llegada de Samuel López representa para Alcaraz la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo, aunque el proceso de acoplamiento no será inmediato. Woodbridge advierte que “le llevará meses asentarse”, un tiempo en el que otros jugadores podrían aprovechar para tomar ventaja. El australiano menciona a Jannik Sinner, actual gran rival de Alcaraz en la cúspide del tenis mundial, como el principal beneficiado de este periodo de transición: “Con ese cambio, Jannik tiene la ventaja y conseguirá el tricampeonato”, pronosticó, convencido de que la estabilidad del italiano puede inclinar la balanza a su favor en las grandes citas.

Respecto a las razones que han motivado la separación, Woodbridge apunta a factores externos como posibles desencadenantes. “Según las informaciones que circulan, parece que no fue un asunto entre ellos dos, sino entre fuentes externas y negociaciones”, explicó. Para el australiano, sería un error que cuestiones logísticas o desacuerdos económicos interrumpan una relación tan exitosa: “Y si estamos hablando de un poco de dinero aquí o de programación allá, hazlo bien, organízalo todo y continúa esta increíble carrera”, aconsejó, subrayando la importancia de preservar la estabilidad en los momentos determinantes de una trayectoria deportiva.

El desafío que afronta Carlos Alcaraz en 2026 será observado por todo el mundo del tenis. Sin la figura de Ferrero para apoyarlo desde el banquillo, el joven murciano tendrá que encontrar nuevas referencias y demostrar su capacidad para sobreponerse a los cambios. La transición a un nuevo equipo de trabajo, sumada a la presión por mantener el nivel competitivo, convertirá la próxima temporada en una prueba de madurez y fortaleza para uno de los mayores talentos del deporte español. Las palabras de Tom Woodbridge, cargadas de experiencia y perspectiva, añaden aún más expectación a un curso en el que cada paso de Alcaraz será seguido con especial atención.