Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

El piloto de Ferrari Lewis Hamilton (REUTERS/Raquel Cunha)

Lewis Hamilton afronta la conclusión de su primer año como piloto de Ferrari con un panorama poco alentador. Cuando solo restan dos carreras para completar el calendario, los resultados deportivos distan de cumplir las expectativas que se generaron con su llegada. Hasta la fecha, Hamilton no logró igualar el rendimiento de su compañero Charles Leclerc, no consiguió subir al podio en ninguna ocasión y apenas mostró signos de mejora pese a los desarrollos en el monoplaza y los esfuerzos del equipo.

El Gran Premio de Las Vegas sirvió como último exponente de las dificultades que experimenta el británico dentro de la escudería italiana. Durante la clasificación, Hamilton terminó en la posición más baja, envuelto en errores impropios de uno de los pilotos más exitosos de la Fórmula 1. Confundió la línea de detección, motivo por el que no salió a completar su último intento con neumáticos frescos. También pasó por encima de un bolardo, lo que muestra la presión y el desconcierto por el que atraviesa. Ya en la carrera, logró cruzar la línea en octavo lugar, aunque ese resultado obedeció más a incidentes ajenos, como el caos de la primera curva y la descalificación de los dos McLaren, que a méritos propios sobre la pista.

Lejos de sus mejores años, esta campaña ya se perfila como una experiencia inédita en la extensa trayectoria de Hamilton. No solo ve cómo Leclerc le supera en todos los frentes, sumando siete podios frente a su casillero vacío, sino que, con 73 puntos menos que su compañero y apenas dos carreras por delante, se encuentra fuera de la lucha por los principales puestos del mundial de pilotos. De hecho, para Hamilton la atención se centra más en defender su lugar actual, ya que Kimi Antonelli, tras lograr dos podios consecutivos, se ha colocado a solo 15 puntos de distancia.

El piloto de Ferrari Lewis Hamilton (REUTERS/Amanda Perobelli)

Desde su último podio, que data del Gran Premio de Las Vegas en 2024, cuando aún corría con Mercedes, ha pasado más de un año. El británico podría cerrar su primera temporada en Ferrari sin subirse al podio ni una sola vez, lo que sería un hecho inédito desde que debutó en la máxima categoría del automovilismo.

La frustración de Lewis Hamilton

Esta situación generó frustración en el entorno del piloto y en el propio equipo. No llegan respuestas convincentes sobre las razones que han impedido materializar mejores resultados. Las sensaciones negativas dominan el ánimo de Hamilton, quien no esconde su decepción ni frente a los micrófonos. “Me siento fatal. Ha sido la peor temporada de mi vida y, por mucho que lo intente, sigue empeorando”, declaró a la BBC tras la última cita, dejando pocas dudas sobre su estado de ánimo.

Mientras algunos equipos y pilotos miran ya con esperanza hacia la próxima temporada, en la que entrarán en vigor cambios en el reglamento que podrían modificar el equilibrio competitivo, Hamilton se muestra especialmente escéptico. Varios rumores en el paddock apuntan que Ferrari podría mejorar su competitividad gracias a las nuevas normas, pero el británico rechaza cualquier optimismo prematuro. “Es un resultado terrible. No hay nada positivo que sacar de hoy. Estoy deseando que termine, estoy deseando que termine. No estoy deseando que llegue el próximo año”, afirmó el piloto inglés tras su frustrante participación en Las Vegas.

Presentación del nuevo coche de Ferrari, SF-14 (Ferrari)

Su jefe de equipo, Fred Vasseur, se mostró comprensivo con el ánimo de Hamilton y apuntó a las circunstancias de la competencia para explicar los magros resultados de la escudería roja. “Puedo entender la reacción de Lewis justo después de la carrera, pero simplemente tenemos que calmarnos para discutir y concentrarnos en las próximas dos carreras, porque en las próximas dos volveremos”, indicó el directivo francés. Vasseur también hizo hincapié en que factores ajenos como la lluvia complicaron la sesión clasificatoria. “Hay que tener en cuenta también que Lewis estuvo allí en la FP1, en la FP2 el ritmo fue bueno, y eso significa que tenemos que preparar el fin de semana así y seguro que empezar desde la P20 no es la mejor manera de conseguir un buen resultado”, explicó.

La situación en Ferrari no afecta solo al piloto británico. El propio Vasseur ha estado bajo el escrutinio, con rumores sobre su permanencia al frente del equipo y una presión creciente por los resultados. Ferrari aparece ahora en el cuarto lugar del campeonato de constructores, a 53 puntos de la escudería Mercedes y apenas trece unidades de Red Bull, lo que hace que la pelea por el segundo puesto se presente cuesta arriba en las fechas finales del año.