Alcaraz sufre ante Tiafoe para colarse en los octavos de final de Wimbledon en un partido de casi 4 horas

Carlos Alcaraz. (REUTERS/Isabel Infantes)

El head to head entre ambos estaba igualado, aunque con un número de partidos escasos. Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe solo se habían enfrentado en dos ocasiones previas, y ninguna en hierba. La última fue en las semifinales del US Open de 2022, partido que se adjudicó el español, quien terminaría alzando el primer Grand Slam de su carrera, eso sí, no sin antes disputar los cinco sets. Dos años después, distinta competición, distinta superficie y distinta ronda, pero un partido épico que consiguió remontar el español (5-7, 6-2, 4-6, 7-6 y 6-2).

Comenzó sirviendo Alcaraz, pero rápidamente tomó las riendas del encuentro Tiafoe, quien no daba respiro al español y anotaba todos sus juegos en blanco. Carlitos tuvo que esperar al sexto juego del partido para poder sumar al resto. Lo hizo con ocasión de rotura, que terminó certificando (4-2), aunque de poco le sirvió, porque rápidamente el americano devolvió la rotura y afianzó con su servicio (4-4). Fue tan solo en el siguiente juego cuando Tiafoe volvió a tener tres ocasiones de rotura, pero con tres aces consecutivos, Alcaraz salvó la bola de break, sumó ventaja y se anotó su saque. Se recompuso el americano, que volvió a sentenciar por la vía rápida con un juego en blanco, para, acto seguido, remontar el servicio de su rival y romperle el saque. Sirviendo para quedarse el primer set, Frances no necesitó mucho, con tres bolas de set de ventaja, un fallo de Alcaraz regalaba el primer set a Tiafoe.

El español quiso cobrarse ventaja en el segundo set. Con 3-2 en el marcador, Alcaraz logró romper el saque del americano para poner el 4-2. Una ventaja que amplió con su saque y que terminó adjudicándose al resto. Un set que Alcaraz quiso sentenciar por la vía rápida para igualar el duelo y rebajar la confianza de Tiafoe sobre la hierba de Wimbledon.

Pero Tiafoe no baja el nivel. Iniciaba la tercera manga con una bola de rotura. El norteamericano quería mantener la superioridad con la que había iniciado el encuentro, pero reaccionó rápidamente Carlitos, quien tras varios deuces, consiguió salvar la rotura. Con 3-3, Tiafoe, ahora sí, consiguió romper el saque al español y afianzarlo con su servicio para poner el 3-5 y restar para anotarse el tercer set. Solventó Alcaraz con su saque, pero no pudo hacer nada al servicio de su rival, que con 30-40 en el marcador, tenía una bola de set. Desaprovechó la primera tras un fallo y mandar la bola fuera de las líneas, pero a la segunda no falló y volvía a ponerse con ventaja (4-6).

REUTERS/Isabel Infantes

Hasta agotar la última manga del partido

Daba igual la superioridad que estaba mostrando Tiafoe sobre la hierba, que Alcaraz quería demostrar quién es el campeón de Wimbledon. El cuarto set fue un toma y daca en el que ninguno terminaba por encontrar un pequeño resquicio para imponer la ventaja. Ya con el 6-6 en el marcador, la cuarta manga y el rumbo del partido se iba a decidir en el tie-break. Una oportunidad que Alcaraz afrontó con pie firme imponiendo una superioridad de 5-0. Pese a que su rival consiguió anotar dos puntos en un intento de recortar distancias, Alcaraz anotó fácilmente el 7-2 para demostrar que todavía estaba vivo y que el partido se marchaba a la quinta y última manga. Ya no había margen de error.

Carlitos lo sabía. El número tres del mundo sabía que ya no podía permitirse el lujo de fallar. Después de dos horas y media de partido, el español quería sentenciar por la vía rápida y asegurarse el billete a los octavos de final -y quizá, marcharse al hotel a disfrutar de los cuartos de final de la Eurocopa entre España y Alemania-. Rompió el saque del americano y se puso 2-1, continuó ampliando su ventaja hasta el 5-1, cuando Tiafoe sacó fuerzas de donde ya no le quedaban y sumó en su servicio. Pero ya no tenía nada que hacer, Alcaraz estaba enchufado en el encuentro y con tres bolas de set, terminó remontando la tercera ronda de Wimbledon y logrando el billete a octavos de final.