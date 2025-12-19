El podcast más premiado de los últimos años cobra vida en Extremadura: en marcha una película de ‘El tigre’

El podcast de ficción 'El tigre' tendrá su adaptación cinematográfica

En 2022, la actriz y directora extremeña María Ballesteros ideó, junto al realizador Jose Antonio de Pascual, un podcast de ficción sonora llamado ‘El tigre’, cuyas historias se ambientan en el municipio de Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz. A partir de ese proyecto que ellos mismos han descrito como “cine para los oídos”, la obra ha sumado galardones en distintas regiones del país y ahora se prepara para su salto a la gran pantalla en una producción que contará con rostros reconocidos y la participación directa de la comunidad local.

El resultado exitoso de ‘El tigre’ como podcast, creado en colaboración entre Podium Podcast y Estela Films, ha conseguido premios como el de Mejor Ficción en la IV edición de los Premios Ondas Globales del Podcast, destacado en la cobertura de Cadena SER. La producción original, presentada en 2022, incluye guion y dirección de Ballesteros y De Pascual, y la narración principal de Aitana Sánchez-Gijón. Su trama se desarrolla en Fregenal de la Sierra, escenario de los cinco episodios de la primera temporada, donde los integrantes exploran las razones por las que una comunidad puede llegar a creer en sucesos inauditos a raíz de un suceso insólito protagonizado por un porquero de la comarca.

Este nuevo largometraje llevará la historia desde el ámbito sonoro al audiovisual bajo la dirección de Daniel Sánchez Arévalo. El proyecto cuenta en el elenco con el actor Antonio de la Torre y una amplia representación de habitantes de Fregenal de la Sierra, que participarán activamente tanto ante las cámaras como en la producción. Los rodajes se iniciarán en el propio municipio el próximo 26 de enero de 2026, con una fecha prevista de finalización el 9 de marzo del mismo año. El estreno en salas está programado para 2027, según han anunciado los responsables del proyecto a medios como Canal Extremadura.

Frenegal de la Sierra, escenario de podcast...y próximamente de película

Una historia increíble y local

La historia de El tigre parte de la ficción creada para el podcast, donde un porcicultor, involucrado en un incidente en el que tres cerdos aparecen muertos y cubierto de sangre, afirma que ha visto un tigre. El acontecimiento altera la tranquilidad de Fregenal de la Sierra y provoca una sucesión de hechos que involucran a la comunidad, autoridades y medios de comunicación, según ha documentado Cadena SER. La serie destaca por el equilibrio entre la comedia negra y el retrato costumbrista de la región, con grabaciones en espacios reales y una apuesta técnica marcada por la naturalidad, explicó la productora en su lanzamiento.

María Ballesteros subrayó recientemente, durante una entrevista en Canal Extremadura, la particularidad del casting, ya que “el elenco de la película lo formarán los vecinos de Fregenal”, combinando así la experiencia de actores profesionales con la autenticidad de los habitantes. “Mariló, que es amiga nuestra y nunca había hecho nada de esto, será la protagonista junto a Antonio De la Torre”, indicó Ballesteros. La directora matizó que “nos hace especial ilusión que gran parte del elenco va a ser gente de Fregenal”, reafirmando el compromiso del equipo con el tejido social y cultural del municipio que inspira la historia.

Además de su éxito creativo, la obra aporta visibilidad a Fregenal de la Sierra, primer pueblo de Extremadura en formar parte de la Red de Pueblos Mágicos de España. La película conservará las líneas argumentales centrales de la ficción sonora, con guion a cargo de Ballesteros y De Pascual, quienes retoman su colaboración original y mantienen la intervención de amistades personales y vecinos del municipio, trasladando el ambiente de la grabación sonora a la estética y dinámica del cine. El giro a la gran pantalla y con un director como Sánchez-Arévalo supone un hito para las producciones españolas de ficción local y para el tejido cultural de la región extremeña.