España Cultura

El podcast más premiado de los últimos años cobra vida en Extremadura: en marcha una película de ‘El tigre’

La ficción sonora de María Ballesteros y Jose Antonio de Pascual se traslada a la gran pantalla de la mano de Daniel Sánchez-Arévalo

Guardar
El podcast de ficción 'El
El podcast de ficción 'El tigre' tendrá su adaptación cinematográfica

En 2022, la actriz y directora extremeña María Ballesteros ideó, junto al realizador Jose Antonio de Pascual, un podcast de ficción sonora llamado ‘El tigre’, cuyas historias se ambientan en el municipio de Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz. A partir de ese proyecto que ellos mismos han descrito como “cine para los oídos”, la obra ha sumado galardones en distintas regiones del país y ahora se prepara para su salto a la gran pantalla en una producción que contará con rostros reconocidos y la participación directa de la comunidad local.

El resultado exitoso de ‘El tigre’ como podcast, creado en colaboración entre Podium Podcast y Estela Films, ha conseguido premios como el de Mejor Ficción en la IV edición de los Premios Ondas Globales del Podcast, destacado en la cobertura de Cadena SER. La producción original, presentada en 2022, incluye guion y dirección de Ballesteros y De Pascual, y la narración principal de Aitana Sánchez-Gijón. Su trama se desarrolla en Fregenal de la Sierra, escenario de los cinco episodios de la primera temporada, donde los integrantes exploran las razones por las que una comunidad puede llegar a creer en sucesos inauditos a raíz de un suceso insólito protagonizado por un porquero de la comarca.

Este nuevo largometraje llevará la historia desde el ámbito sonoro al audiovisual bajo la dirección de Daniel Sánchez Arévalo. El proyecto cuenta en el elenco con el actor Antonio de la Torre y una amplia representación de habitantes de Fregenal de la Sierra, que participarán activamente tanto ante las cámaras como en la producción. Los rodajes se iniciarán en el propio municipio el próximo 26 de enero de 2026, con una fecha prevista de finalización el 9 de marzo del mismo año. El estreno en salas está programado para 2027, según han anunciado los responsables del proyecto a medios como Canal Extremadura.

Frenegal de la Sierra, escenario
Frenegal de la Sierra, escenario de podcast...y próximamente de película

Una historia increíble y local

La historia de El tigre parte de la ficción creada para el podcast, donde un porcicultor, involucrado en un incidente en el que tres cerdos aparecen muertos y cubierto de sangre, afirma que ha visto un tigre. El acontecimiento altera la tranquilidad de Fregenal de la Sierra y provoca una sucesión de hechos que involucran a la comunidad, autoridades y medios de comunicación, según ha documentado Cadena SER. La serie destaca por el equilibrio entre la comedia negra y el retrato costumbrista de la región, con grabaciones en espacios reales y una apuesta técnica marcada por la naturalidad, explicó la productora en su lanzamiento.

María Ballesteros subrayó recientemente, durante una entrevista en Canal Extremadura, la particularidad del casting, ya que “el elenco de la película lo formarán los vecinos de Fregenal”, combinando así la experiencia de actores profesionales con la autenticidad de los habitantes. “Mariló, que es amiga nuestra y nunca había hecho nada de esto, será la protagonista junto a Antonio De la Torre”, indicó Ballesteros. La directora matizó que “nos hace especial ilusión que gran parte del elenco va a ser gente de Fregenal”, reafirmando el compromiso del equipo con el tejido social y cultural del municipio que inspira la historia.

Además de su éxito creativo, la obra aporta visibilidad a Fregenal de la Sierra, primer pueblo de Extremadura en formar parte de la Red de Pueblos Mágicos de España. La película conservará las líneas argumentales centrales de la ficción sonora, con guion a cargo de Ballesteros y De Pascual, quienes retoman su colaboración original y mantienen la intervención de amistades personales y vecinos del municipio, trasladando el ambiente de la grabación sonora a la estética y dinámica del cine. El giro a la gran pantalla y con un director como Sánchez-Arévalo supone un hito para las producciones españolas de ficción local y para el tejido cultural de la región extremeña.

Temas Relacionados

PodcastDirectoresExtremaduraPueblosCine EspañolCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

James Cameron desmiente que Matt Damon fuera a protagonizar ‘Avatar’: “Nunca le ofrecimos el papel”

El director ha zanjado una vieja anécdota del actor, quien asegura que negociaba llevarse el 10% de las ganancias del filme

James Cameron desmiente que Matt

Este tema de Rosalía es una de las mejores canciones de 2025 para Barack Obama: “Espero que encuentres algo nuevo que disfrutar”

El expresidente de los Estados Unidos acostumbra a recomendar su cine, música y literatura favorita

Este tema de Rosalía es

El rapero Wiz Khalifa, condenado a nueve meses de cárcel por posesión de drogas en un festival de música

Un tribunal de Rumanía ha sentenciado a prisión al cantante por fumar cannabis durante un concierto en julio del año pasado

El rapero Wiz Khalifa, condenado

Brad Pitt se apunta una victoria en su batalla legal contra Angelina Jolie: la actriz deberá entregar a la justicia mensajes privados

La venta del viñedo Château Miravel sigue constituyendo uno de los mayores enfrentamientos entre la ex-pareja de estrellas de Hollywood

Brad Pitt se apunta una

‘El extranjero’, una inteligente adaptación cinematográfica del clásico de Albert Camus: “Al no empezar por la primera frase del libro, ves una película distinta”

François Ozon estrena en la gran pantalla una versión “más actual” del libro con el que el ganador del Nobel de Literatura llevó al terreno de la narrativa sus ideas sobre la absurda condición humana

‘El extranjero’, una inteligente adaptación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La noche que se robaron

La noche que se robaron los votos en Extremadura hubo otros dos asaltos en Correos: la Guardia Civil apunta a “delincuencia común”

María Guardiola insiste en su tesis de “pucherazo” por el robo de papeletas aunque la Guardia Civil lo clasifica como delincuencia común: “El derecho a votar se ha hurtado”

El PSOE busca rebajar la tensión con Sumar con una reunión discreta y sin ministros

Pedro Sánchez asegura que no ha hablado con Zapatero y defiende la legitimidad del rescate a Plus Ultra: “Han sido préstamos con total pulcritud”

Victoria trampa del PP, Vox decide y el PSOE espera: las elecciones de Extremadura en clave nacional

ECONOMÍA

BBVA lanza la mayor recompra

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por casi 4.000 millones

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 19 de diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Pedro Sánchez resta importancia al retraso del acuerdo con Mercosur: “Si hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de diciembre

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”