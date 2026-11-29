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Sevilla, 29 nov (EFE).- El PP ha ganado las elecciones generales en Andalucía con el 34,4 % de los votos y 23 diputados, de los 60 que elige la comunidad, mientras Adelante Andalucía entraría en el Congreso con 4 diputados, con el 90,7 % de votos escrutados.

Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 19 escaños y el 28,05 % de los votos y Vox 14 escaños con el 19,89 %.

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Adelante Andalucía obtendría el 10,53 % de los votos y 4 diputados y Frente Amplio, la coalición en la que están IU y Sumar, no conseguiría ningún diputado en Andalucía y obtendría el 2,51 %.

Con respecto a las generales de 2023, en las que Andalucía elegía un diputado más, el PP y el PSOE han perdido dos diputados, Vox ha ganado 5 y lo que fue la coalición Sumar ha perdido los 6 que consiguió. EFE

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