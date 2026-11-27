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(Actualiza la NA5181 con la confirmación del Ministerio de Igualdad del caso en investigación como asesinato machista)

Madrid, 27 nov (EFE).- La violencia machista ha golpeado duramente la semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la confirmación de cuatro nuevos feminicidios, que elevan a 50 el número de mujeres asesinadas en 2026, a falta de un mes para terminar el año.

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Elena, Verónica, Gloria y Biansi han sido las últimas mujeres a las que la violencia machista ha arrebatado la vida en Albacete, Murcia, Cádiz y Bilbao, respectivamente, todos los casos confirmados por el Ministerio de Igualdad esta semana.

Así, en noviembre de 2026 se ha superado el número de asesinatos machistas registrados en todo 2025 (48) y 2024 (49), unos datos que se han mantenido en los últimos años en torno al medio centenar.

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De cara a diciembre, tanto expertos como el Ministerio advierten de que la Navidad es un período de especial vulnerabilidad para las mujeres víctimas de violencia de género, en el que pueden coincidir diversas circunstancias que agraven la vulnerabilidad tanto de las mujeres como de los menores de edad expuestos a esta violencia.

De hecho, con este último asesinato, el número de niños menores de edad huérfanos por violencia de género en España ha ascendido a 42 en 2026 y a 552 desde 2013.

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Elena, de 37 años, fue asesinada el pasado 20 de noviembre en Villarrobledo (Albacete). La víctima no tenía hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, un hombre de 46 años para quien se ha decretado prisión provisional.

Verónica, de 32 años, fue presuntamente asesinada a cuchilladas por su pareja, sin denuncias previas por violencia de género, precisamente el 25 de noviembre (25N) en Bullas (Murcia), en una vivienda donde vivía con sus dos hijas, de 10 y 15 años.

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El acusado, de 37 años y con antecedentes penales por numerosos delitos, se declaró culpable del asesinato y este viernes ha ingresado en la prisión de El Dueso (Santoña, Cantabria).

Ese mismo día, la Guardia Civil detuvo en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de la muerte violenta de su pareja, Gloria Vallejo, de 44 años, cuyo cadáver fue localizado el pasado 18 de octubre semienterrado y con signos de violencia en la playa Sancti Petri de la localidad gaditana.

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La mujer constaba en el sistema VioGén con un caso activo vinculado al arrestado, aunque no había presentado denuncia previa contra él.

Además, este viernes ha fallecido una mujer de 34 años en Bilbao tras ser presuntamente acuchillada el pasado jueves por su expareja, de 47 años, que tenía vigente una orden de alejamiento de la víctima.

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La mujer murió horas después de la agresión en el Hospital de Cruces debido a la gravedad de las heridas sufridas en su domicilio, donde se encontraban también sus dos hijos pequeños, de 4 y 6 años, en el momento de los hechos.

Con la confirmación de este último caso, se ha elevado a 50 el número de mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de año y a 1.390 desde 2003, cuando empezaron a contabilizarse estos crímenes.

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De estas 50 mujeres, 14 habían denunciado previamente a su agresor por violencia de género y 11 contaban con medidas solicitadas.

Además, 8 de los agresores quebrantaron las medidas de alejamiento vigentes y 10 se suicidaron tras el asesinato.

La mayoría de las víctimas y de los agresores tenía entre 30 y 60 años.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que funcionan las 24 horas y todo los días de semana el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es.

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En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. EFE