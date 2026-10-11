Gerard Encuentra: "No hemos salido con la energía suficiente que requiere la ACB"

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Santiago de Compostela, 11 oct (EFE).- Gerard Encuentra, entrenador del iLerna Lleida, lamentó este domingo la “insuficiente energía” con la que entró su equipo al partido, la cual, apuntó, fue determinante para que Obradoiro se escapara en el marcador.

“Obradoiro ha ido todo el partido por delante y es merecedor de la victoria. Creo que no hemos salido con la energía suficiente que requiere esta liga. Muchas veces empezamos medio trotando y en esta liga eso no se permite porque cuando el otro equipo coge una diferencia es mucho más difícil remontar, y fuera de casa aún más”, comentó.

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En rueda de prensa, el técnico catalán aplaudió que su equipo continuará “peleando hasta el final”, en el que Obradoiro tomó “mejores decisiones” que su equipo en los minutos finales.

Encuentra no quiso hablar de la actuación arbitral, “cuando tú no estás a tu cien por cien de energía y de concentración, cuando cometes pérdidas de balón, yo no me atrevo a hablar de los árbitros”, pese a que ha estado en “desacuerdo” con algunas decisiones que han tomado.

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Finalmente, el entrenador de Lleida confesó que tuvieron muchos problemas para frenar al dominicano Joel Soriano en la pintura.

“Estamos sufriendo físicamente. Se nos ha lesionado Atoumane Diagne en pretemporada y Kur Kuath va cojo, el jueves y el viernes no ha podido. Y tu ves a Zach -Perrin- y Soriano es dos veces Zach. Sabíamos que podíamos sufrir ahí y ellos lo han aprovechado”, indicó. EFE

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dmg/jap