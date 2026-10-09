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José Alberto destaca el conocimiento que Aguirre tiene de LaLiga y su trayectoria

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Santander, 9 oct (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, destacó este viernes la importante trayectoria del nuevo técnico del Valencia CF, el mexicano Javier Aguirre, al que definió como "un entrenador reconocido, que conoce muy bien LaLiga".

Así lo manifestó este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Valencia CF, que supondrá el debut de Aguirre en el banquillo del conjunto 'che'.

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Sobre la plantilla del Valencia, el técnico destacó que cuenta con jugadores "de muchísimo nivel, no sólo ya en la Primera División española, sino a nivel internacional", además de "mucha experiencia, grandes jugadores y una grandísima plantilla".

El técnico asturiano reconoció que el equipo ha ofrecido un rendimiento diferente en casa y a domicilio, y confió en que el apoyo de la afición y la adaptación progresiva de los nuevos jugadores contribuyan a mejorar sus prestaciones.

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"Creo que con nuestra afición nos sentimos muy fuertes, nos sentimos muy arropados, nos sentimos muy bien, fuera de casa es como que nos sentimos más solos, que nos cuesta un poco más", opinó José Alberto.

Tras las dos últimas derrotas, insistió en la necesidad de transformar el malestar en "energía, determinación, motivación y ambición", además de mostrar una versión "más solidaria" durante todo el encuentro.

"Tenemos que subir el nivel de solidaridad a nivel individual y a nivel colectivo, o sea, hay muchas cosas que tenemos que mejorar", subrayó el entrenador racinguista.

Sobre Pablo García, autor de cinco goles con la selección española sub-21 en sus dos últimos partidos, el entrenador destacó su capacidad para actuar en distintas posiciones ofensivas y su facilidad para definir cerca del área rival.

"Todo lo que haga cerca del área rival va a tener posibilidades de éxito porque tiene una claridad para definir muy grande", señaló acerca del atacante sevillano.

También se refirió a André Almeida, cedido al Racing por el Valencia, de quien destacó que es "un excelente jugador" con un nivel "que está fuera de toda duda".

De cara al encuentro del domingo, José Alberto señaló que las emociones que puede experimentar el jugador ante su club de origen son "difíciles a veces de gestionar", por lo que intentará ayudarle desde fuera a encontrar "una activación óptima para rendir al mejor nivel".

El Racing volverá a la competición este domingo, 22 días después de disputar su último encuentro liguero, antes del paréntesis por los compromisos de las selecciones nacionales.

Sobre este periodo sin competición liguera, el técnico asturiano señaló que, a su juicio, los parones son "demasiado largos", aunque subrayó que el equipo debe adaptarse y aprovechar el tiempo disponible.

"Son parones que nosotros no elegimos, los elige la Federación o LaLiga y nosotros nos tenemos que adaptar. Está claro que son parones, para mi gusto, demasiado largos, pero bueno, tenemos que adaptarnos e intentar manejar y aprovechar el tiempo lo mejor posible", afirmó. EFE

aas/fb/cmm

(foto)

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