La reserva hídrica vuelve a descender y se encuentra al 58,3% a pesar de las lluvias

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Madrid, 7 oct (EFE).- La reserva hídrica en España sigue en descenso y se encuentra esta semana al 58,3 %, con 32.687 hectómetros cúbicos (hm³) almacenados en los pantanos, tras perder en los últimos días 517 hm³, el 0,9 % de la capacidad total de los embalses.

En los últimos días, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península, de acuerdo a los datos facilitados este miércoles por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

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La máxima precipitación, según el Miteco, se ha producido en Barcelona, con 248,8 litros por metro cuadrado.

A pesar de las copiosas precipitaciones en algunas zonas, cabe destacar que casi todas las cuencas del norte peninsular se encuentran por debajo del 60 % de su capacidad, mientras las del sur de la península, históricamente con índices muy bajos, están por encima de ese porcentaje.

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Así, la cuenca del Cantábrico Oriental está al 57,5 %, la del Cantábrico Occidental (56,9 %); Miño-Sil (55,1 %) y Galicia Costa (50,1 %).

Solo superan esos índices en el norte peninsular las cuencas internas de Cataluña (73,0 %) y las del País Vasco (71,4 %).

Mientras, en las cuencas del sur peninsular, la de Guadalete-Barbate está al 75,3 %, Guadiana (72,1 %); Guadalquivir (69,1 %); Mediterránea Andaluza (63,9 %); y Tinto, Odiel y Piedras (63,3 %).

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Con un índice por encima del 50 % se encuentran Tajo (54,2 %) y Júcar (51,9 %); y por debajo las cuencas del Duero (48,9 %); Segura (49,3 %) y Ebro (45,4 %).

La vertiente Atlántica acumula actualmente 25.859 hm3, mientras la Mediterránea está en 6.828 hm3.

La reserva actual acumula 2.347 hm3 más que la del año pasado en estas mismas fechas (30.340 hm3), y 8.007 hm3 de media en relación a la de la última década.

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El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico Oriental

73

42

57,5 %

Cantábrico Occidental

490

276

56,9 %

Miño-Sil

3.030

1.671

55,1 %

Galicia Costa

684

343

50,1 %

Cuencas internas del País Vasco

21

15

71,4 %

Duero

7.602

3.715

48,9 %

Tajo

11.056

5.988

54,2 %

Guadiana

9.538

6.875

72,1 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

145

63,3 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.243

75,3 %

Guadalquivir

8.030

5.546

69,1 %

Mediterránea Andaluza

1.174

750

63,9 %

Segura

1.140

562

49,3 %

Júcar

2.846

1.476

51,9 %

Ebro

7.802

3.546

45,4 %

Cuencas internas de Cataluña

677

494

73,0 %

TOTAL

56.043

32.687

58,3 %

EFE

lul/crf

(infografía)