La reserva hídrica vuelve a descender y se encuentra al 58,3% a pesar de las lluvias

Madrid, 7 oct (EFE).- La reserva hídrica en España sigue en descenso y se encuentra esta semana al 58,3 %, con 32.687 hectómetros cúbicos (hm³) almacenados en los pantanos, tras perder en los últimos días 517 hm³, el 0,9 % de la capacidad total de los embalses.
En los últimos días, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península, de acuerdo a los datos facilitados este miércoles por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
PUBLICIDAD
La máxima precipitación, según el Miteco, se ha producido en Barcelona, con 248,8 litros por metro cuadrado.
A pesar de las copiosas precipitaciones en algunas zonas, cabe destacar que casi todas las cuencas del norte peninsular se encuentran por debajo del 60 % de su capacidad, mientras las del sur de la península, históricamente con índices muy bajos, están por encima de ese porcentaje.
PUBLICIDAD
Así, la cuenca del Cantábrico Oriental está al 57,5 %, la del Cantábrico Occidental (56,9 %); Miño-Sil (55,1 %) y Galicia Costa (50,1 %).
Solo superan esos índices en el norte peninsular las cuencas internas de Cataluña (73,0 %) y las del País Vasco (71,4 %).
Mientras, en las cuencas del sur peninsular, la de Guadalete-Barbate está al 75,3 %, Guadiana (72,1 %); Guadalquivir (69,1 %); Mediterránea Andaluza (63,9 %); y Tinto, Odiel y Piedras (63,3 %).
PUBLICIDAD
Con un índice por encima del 50 % se encuentran Tajo (54,2 %) y Júcar (51,9 %); y por debajo las cuencas del Duero (48,9 %); Segura (49,3 %) y Ebro (45,4 %).
La vertiente Atlántica acumula actualmente 25.859 hm3, mientras la Mediterránea está en 6.828 hm3.
La reserva actual acumula 2.347 hm3 más que la del año pasado en estas mismas fechas (30.340 hm3), y 8.007 hm3 de media en relación a la de la última década.
PUBLICIDAD
El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
EMBALSADA
Cantábrico Oriental
73
42
57,5 %
Cantábrico Occidental
490
276
56,9 %
Miño-Sil
3.030
1.671
55,1 %
Galicia Costa
684
343
50,1 %
Cuencas internas del País Vasco
21
15
71,4 %
Duero
7.602
3.715
48,9 %
Tajo
11.056
5.988
54,2 %
Guadiana
9.538
6.875
72,1 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
145
63,3 %
Guadalete-Barbate
1.651
1.243
75,3 %
Guadalquivir
8.030
5.546
69,1 %
Mediterránea Andaluza
1.174
750
63,9 %
Segura
1.140
562
49,3 %
Júcar
2.846
1.476
51,9 %
Ebro
7.802
3.546
45,4 %
Cuencas internas de Cataluña
677
494
73,0 %
TOTAL
56.043
32.687
58,3 %
EFE
lul/crf
(infografía)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD