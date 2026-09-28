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R. Dominicana derrota 1-2 a Trinidad y Tobago y mantiene invicto en la Liga de Naciones

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Santo Domingo, 27 sep (EFE).- República Dominicana mantuvo su invicto este domingo al superar por 1-2 a Trinidad y Tobago en la segunda fecha del grupo A (liga A) de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 en partido celebrado en el estadio Hasely Crawford de Puerto España.

Con esta victoria, los dominicanos acumularon seis puntos mientras que los trinitenses registraron su segunda derrota.

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Trinidad y Tobago abrió el marcador con un remate de Daniel Phillips en el minuto 37, aprovechando un despeje del portero dominicano Xavier Valdez.

Los dominicanos igualaron la pizarra en el minuto 42 con un potente disparo del centrocampista Heinz Morschel con la asistencia de Mariano Díaz para irse empatados al descanso.

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En el segundo tiempo, los dominicanos tomaron la ventaja con la habilitación de Pablo Rosario al delantero Díaz que puso el 2-1 en el minuto 50.

El juego físico aumentó de tono en la parte final del encuentro que provocó las expulsiones por conductas antideportivas del dominicano Edison Azcona y de Wayne Frederick de Trinidad y Tobago, quien ya tenía una tarjeta amarilla, y una amonestación a Díaz por tardar en salir del terreno.

El próximo compromiso de la República Dominicana será el jueves como local ante Haití, y los trinitenses visitarán a Curazao.

Los dominicanos debutaron de forma histórica al ganar como anfitrión por 3-2 a Nicaragua el pasado jueves en la primera fecha; en tanto, Trinidad y Tobago cayó 2-3 ante Haití en Kingston, Jamaica. EFE

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