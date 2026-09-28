Feijóo reúne a su junta directiva con las generales de 2027 en el punto de mira

Guardar

Madrid, 28 sep (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside este lunes la reunión de la junta directiva nacional con las elecciones de 2027 en el punto de mira y con la crisis de Ceuta y la vivienda en el centro del debate político.

La reunión del máximo órgano de dirección del PP entre congresos es la primera que se celebra tras el verano y a menos de nueve meses de que tengan lugar las próximas elecciones generales, si se agota la legislatura, y las municipales y autonómicas (diez comunidades autónomas más Ceuta y Melilla acudirán a las elecciones del año que viene y al PP le quedan candidatos por confirmar).

PUBLICIDAD

Se abre un ciclo electoral determinante para Feijóo, en el que se pondrá a prueba su liderazgo y su capacidad para poder lograr esta vez la mayoría suficiente que le permita gobernar.

De acuerdo con el último barómetro del CIS, el PSOE obtendría el 31 % de los votos (dos puntos que en la encuesta de junio), el PP el 25,5 % (0,4 puntos más que en julio) y Vox el 16,6 % (1,3 más que en el anterior barómetro), con la mayor subida en esta encuesta.

PUBLICIDAD

Entre tanto, la estrategia del PP pasa por mantener la presión al Gobierno con la crisis de Ceuta, que sigue sin recuperar la normalidad dos meses después de la entrada de 80.000 migrantes.

En esa estrategia, el PP volvió a la calle este fin de semana, junto a Vox, sumándose a la 'Marcha por la Dignidad' convocada por Sociedad Civil Española en apoyo a Ceuta y exigir elecciones, aunque optó por un perfil más bajo y no acudió Feijóo, como sí hizo Santiago Abascal.

PUBLICIDAD

La crisis de la vivienda sí impacta en el PP al tener las comunidades y ayuntamientos competencias en esta materia, además del Gobierno central, y, por tanto, será una cuestión con peso en la planificación electoral cuando además este asunto está teniendo una respuesta social a raíz del desahucio de Maricarmen y la acampada en la puerta del Sol. EFE