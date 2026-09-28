Educación plantea a las comunidades regular un mínimo de presencialidad en la FP 'online'

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Madrid, 28 sep (EFE).- El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes plantea este lunes a las comunidades autónomas regular un mínimo de presencialidad en los ciclos de Formación Profesional 'online', sobre todo en aquellas materias que requieren prácticas, como las vinculadas a la salud o al deporte.

El Gobierno está decidido a elevar la calidad de la Formación Profesional y de los centros privados que la imparten y ha propuesto un proyecto de real decreto que endurecerá los criterios para crear un centro de FP, exigiendo un mínimo de oferta en las familias profesionales y un desarrollo de su itinerario completo.

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La intención del real decreto, tal como anunció hace unos meses la ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, es que los nuevos centros privados tengan la obligación de ofertar por ley un número mínimo de ciclos en determinadas familias profesionales, garantizar un número de horas presenciales y prácticas en empresas para todo el alumnado.

Tolón preside este lunes la Conferencia Sectorial de FP para trabajadores, en la que además de acordar la distribución de 107 millones de euros para formar a trabajadores en centros públicos y facilitar que obtengan nuevas certificaciones profesionales, tiene previsto informar del nuevo decreto.

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Una norma que se acelera después de que el último Consejo de Ministros autorizara su tramitación administrativa por la vía de urgencia, con el fin de que "pueda ser aplicada cuanto antes", señalan a EFE fuentes del Ministerio.

Según el borrador al que tuvo acceso EFE del proyecto de Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional integrados en el sistema educativo, y por el que se regulan los centros asociados y los centros de segunda oportunidad en el Sistema de FP, y la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional, se deberán ofrecer al menos dos familias profesionales y garantizar itinerarios formativos completos.

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El decreto también contempla que el centro tenga acuerdos por escrito con empresas para la formación de alumnado y aportar documentación que asegure su sostenibilidad económica.

Para poner coto a la eclosión de la FP 'online', el Ministerio proponía en un principio que la enseñanza 'online' solo pudiera ser entre el 61 % y un 80 % virtual.

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Y en la modalidad semipresencial entre un 40 % y un 60 % de virtualidad.

El decreto incluiría también una disminución del número de alumnos por docente y contemplaría limitaciones a las universidades que imparten FP.

Otra de las novedades sería la creación de una Red Estatal de Centros Asociados privados y con ciclos especializados y otra de Excelencia de Formación Profesional (públicos), a los que suelen acudir trabajadores que necesitan actualizarse.

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Según el borrador del proyecto de real decreto estos centros tendrían una financiación directa y deberían pasar una convocatoria pública de concurrencia competitiva para evaluar su calidad.

Por otra parte, esta norma se plantea de forma paralela a otro decreto que propone bajar el número máximo de alumnos de la Formación Profesional a 25 estudiantes por profesor en grado Medio y Superior y a 15 alumnos en grado Básico, aunque esta última ratio no empezaría a implantarse hasta 2029-2030.EFE

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