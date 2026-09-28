Espana agencias

Educación plantea a las comunidades regular un mínimo de presencialidad en la FP 'online'

Guardar

Madrid, 28 sep (EFE).- El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes plantea este lunes a las comunidades autónomas regular un mínimo de presencialidad en los ciclos de Formación Profesional 'online', sobre todo en aquellas materias que requieren prácticas, como las vinculadas a la salud o al deporte.

El Gobierno está decidido a elevar la calidad de la Formación Profesional y de los centros privados que la imparten y ha propuesto un proyecto de real decreto que endurecerá los criterios para crear un centro de FP, exigiendo un mínimo de oferta en las familias profesionales y un desarrollo de su itinerario completo.

PUBLICIDAD

La intención del real decreto, tal como anunció hace unos meses la ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, es que los nuevos centros privados tengan la obligación de ofertar por ley un número mínimo de ciclos en determinadas familias profesionales, garantizar un número de horas presenciales y prácticas en empresas para todo el alumnado.

Tolón preside este lunes la Conferencia Sectorial de FP para trabajadores, en la que además de acordar la distribución de 107 millones de euros para formar a trabajadores en centros públicos y facilitar que obtengan nuevas certificaciones profesionales, tiene previsto informar del nuevo decreto.

PUBLICIDAD

Una norma que se acelera después de que el último Consejo de Ministros autorizara su tramitación administrativa por la vía de urgencia, con el fin de que "pueda ser aplicada cuanto antes", señalan a EFE fuentes del Ministerio.

Según el borrador al que tuvo acceso EFE del proyecto de Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional integrados en el sistema educativo, y por el que se regulan los centros asociados y los centros de segunda oportunidad en el Sistema de FP, y la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional, se deberán ofrecer al menos dos familias profesionales y garantizar itinerarios formativos completos.

El decreto también contempla que el centro tenga acuerdos por escrito con empresas para la formación de alumnado y aportar documentación que asegure su sostenibilidad económica.

Para poner coto a la eclosión de la FP 'online', el Ministerio proponía en un principio que la enseñanza 'online' solo pudiera ser entre el 61 % y un 80 % virtual.

Y en la modalidad semipresencial entre un 40 % y un 60 % de virtualidad.

El decreto incluiría también una disminución del número de alumnos por docente y contemplaría limitaciones a las universidades que imparten FP.

Otra de las novedades sería la creación de una Red Estatal de Centros Asociados privados y con ciclos especializados y otra de Excelencia de Formación Profesional (públicos), a los que suelen acudir trabajadores que necesitan actualizarse.

Según el borrador del proyecto de real decreto estos centros tendrían una financiación directa y deberían pasar una convocatoria pública de concurrencia competitiva para evaluar su calidad.

Por otra parte, esta norma se plantea de forma paralela a otro decreto que propone bajar el número máximo de alumnos de la Formación Profesional a 25 estudiantes por profesor en grado Medio y Superior y a 15 alumnos en grado Básico, aunque esta última ratio no empezaría a implantarse hasta 2029-2030.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los azafatos y los pilotos son las profesiones con más riesgo de morir por cáncer: “La radiación cósmica galáctica nos irradia de forma uniforme”

Los tripulantes de cabina de pasajeros se colocan los primeros en una lista de 500 sectores profesionales, pero llevan décadas reclamando el reconocimiento legal de la penosidad laboral que pilotos y mecánicos de aviación obtuvieron en el Real Decreto de 1559/1986, pese a pasar menos horas en el aire

Los azafatos y los pilotos son las profesiones con más riesgo de morir por cáncer: “La radiación cósmica galáctica nos irradia de forma uniforme”

El gran regreso del "Borges de Bioy": un genio cotidiano, sus tormentos con María Kodama y la pregunta que no tiene respuesta desde 1986

Infobae Cultura publica un adelanto del diario que abarca más de cuarenta años de encuentros, discusiones y confesiones entre dos escritores fundamentales del siglo XX, que vuelve a ser publicado, tras estar 20 años agotado, en una edición revisada

El gran regreso del "Borges de Bioy": un genio cotidiano, sus tormentos con María Kodama y la pregunta que no tiene respuesta desde 1986

Las últimas previsiones para Zaragoza: temperatura, lluvias y viento este 28 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Zaragoza: temperatura, lluvias y viento este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

El Banco Central Europeo advierte de que la región queda rezagada frente a Estados Unidos y China en la venta de hardware para centros de datos, pese al avance de sus proyectos digitales

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

El socialista Adrián Barbón prefiere seguir residiendo en su pueblo natal antes de usar la residencia oficial que tiene el Gobierno asturiano, en pleno debate sobre las viviendas de los altos cargos. “Solo la uso ocasionalmente alguna noche por trabajo”

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes

El repunte de la amenaza rusa en la frontera pone a España en la primera línea de la misión de la OTAN: tres despliegues en una semana

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda

ECONOMÍA

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin