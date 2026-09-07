Vivas celebra la visita a Ceuta del rey que se producirá "pronto"

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Madrid, 7 sep (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha celebrado este lunes la futura visita del rey Felipe VI a Ceuta, un viaje histórico en el que la Casa Real y el Gobierno trabajan, que todavía no tiene fecha pero que tendrá lugar "pronto".

"Yo no tengo información en cuanto al día, pero estoy convencido de que el rey visitará Ceuta y estoy convencido además que lo hará pronto", ha apuntado Vivas en un desayuno informativo en Madrid.

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Vivas ha contado que Felipe VI se lo dijo durante la crisis y se lo volvió a decir el día 2 de septiembre cuando lo llamó para pedir que le transmitiera "su cariño, afecto, apoyo y solidaridad a todos los ceutíes".

"Los ceutíes recibimos ese apoyo de una manera muy especial porque los ceutíes valoramos mucho a la Casa Real, valoramos muchísimo la institución y creemos que es uno de los pilares de nuestra Constitución", ha afirmado el presidente autonómico.

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El rey, ha agregado, merece "el respeto, el apoyo y la protección" de todos, en particular de aquellos sitios en donde España "es más vulnerable".

Vivas ha asegurado que hay pocos sitios que quieran tanto al rey como en Ceuta, y que en su opinión hay "pocos sitios a los que el rey quiera tanto como a Ceuta".

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La Casa Real y el Gobierno trabajan en la visita de Felipe VI a la ciudad autónoma que, según anunció el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, será en las próximas semanas, un viaje histórico todavía sin fecha concreta con el que el monarca está comprometido pero que pone sobre la mesa el interrogante de la reacción de Marruecos. EFE

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