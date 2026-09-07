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Torres niega que existan informes sobre un repunte migratorio en la ruta atlántica en los próximos meses

27/08/2025 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (2i), atiende a los medios de comunicación tras la Comisión Mixta de seguimiento del Protocolo de Exhumaciones en la Fosa de la Araña, en Fuencaliente, a 27 de agosto de 2025, en Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canarias (España).El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Fuencaliente firmaron un acuerdo en julio de 2024 para excavar la parcela de la Vaguada de la Araña, en el entorno del Pino del Consuelo, en busca de represaliados del franquismo. Para este fin, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aporta 100.000 euros y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, en torno a 80.000. POLITICA Europa Press Canarias - Europa Press
27/08/2025 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (2i), atiende a los medios de comunicación tras la Comisión Mixta de seguimiento del Protocolo de Exhumaciones en la Fosa de la Araña, en Fuencaliente, a 27 de agosto de 2025, en Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canarias (España).El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Fuencaliente firmaron un acuerdo en julio de 2024 para excavar la parcela de la Vaguada de la Araña, en el entorno del Pino del Consuelo, en busca de represaliados del franquismo. Para este fin, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aporta 100.000 euros y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, en torno a 80.000. POLITICA Europa Press Canarias - Europa Press
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes que no existen informes sobre la posibilidad de que se produzca un repunte migratorio en la ruta atlántica en los próximos meses.

"No tenemos información al respecto de que vaya a haber un repunte en la ruta atlántica con respecto al fenómeno migratorio pero, repito, estos informes se han hecho siempre. En ocasiones adelantan, y también se pueden equivocar, adelantan posibles movimientos dentro de África, como ha ocurrido, porque están los servicios de inteligencia, y dan unas previsiones. En ocasiones se cumple parte, nada, o simplemente quedan sin efecto", ha subrayado en una entrevista en 'Cadena Ser Canarias', recogida por Europa Press.

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En este sentido, ha incidido, "con claridad, que no hay ningún informe" que conozca y en el que se "advirtiera que iban a llegar 80.000 personas el día 30 a España", a Ceuta.

Por otro lado, en relación a las declaraciones del vicepresidente de Canarias y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, sobre el cierre de fronteras para evitar más muertes en aguas del archipiélago, Torres cuestionó sus palabras preguntándose si los canarios tampoco puedan ir a otro país.

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"Es una frase que ya me dirá qué significa cerrar las fronteras, que tampoco los canarios podamos ir a otro país, porque las fronteras se cierran en ambas direcciones. ¿Qué significa? Que no colaboremos con un país vecino en el que hacemos inversión, donde tenemos grandes fondos económicos, como es, por ejemplo, Marruecos, se lo estamos diciendo al sector económico, cuando resulta que han ido en varias ocasiones delegaciones también de su parte del gobierno a Marruecos", apuntilló.

Finalmente Torres ha señalado que el fenómeno migratorio "es cíclico", de ahí que ha admitido que es necesario "tener respuesta en los territorios fronterizos y solidaridad" en el resto de España.

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