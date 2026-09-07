Las comunidades del PP descartan repartir migrantes de Ceuta porque "legitima la invasión"

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Madrid, 7 sep (EFE).- Los presidentes autonómicos del PP que han acudido este lunes a arropar a su homólogo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una conferencia en Madrid, se han mostrado contrarios al reparto de menores migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma porque, entre otros argumentos, eso "legitimaría la invasión" de finales de julio.

Con esas palabras lo ha expresado el presidente murciano, Fernando López Miras, en declaraciones a la prensa a la entrada del hotel en el que Vivas ofrece un desayuno informativo, presentado por el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

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López Miras ha subrayado que el reparto de menores "no es la solución" porque, a su juicio, no pueden "legitimar una acción dirigida y teledirigida de invasión".

Para el presidente murciano, la única solución es "que todos retornen a su país y si son menores, mucho más importante pues tienen que estar con su familia".

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Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ofrecido otros dos argumentos: que "la Unión Europea ha advertido que no pueden pisar la península" y que "el efecto llamada sería inmediato y enorme" si "consiguen su objetivo, que es pasar a territorio de la Europa continental".

Para el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el reparto de menores migrantes es un intento del Gobierno de "normalizar esta situación", pero no puede ser que "cada vez que tiene una avalancha la distribuya por todo España sin más".

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"Lo que Galicia no iba a aceptar en ningún caso es un reparto a la carta, un reparto injusto, sin planificación, sin financiación, excluyendo a las comunidades autónomas que presionen al Gobierno para no entrar en esta distribución y que el Gobierno se deja presionar por intereses políticos", ha añadido.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha opinado que no se puede solucionar el problema generando un problema en otras comunidades autónomas: "Eso es repartir el problema".

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"No es un problema de inmigración, es un problema por una invasión y, por lo tanto, tiene que tener otro trato", ha apuntado.

Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que "la raíz del problema es la invasión", "un ataque a nuestras fronteras", por lo que "lo que hay que hacer es eliminar cuanto antes esa invasión y ese ataque, devolviendo a todos los migrantes por donde han venido". EFE

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