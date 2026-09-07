Extinguido el incendio forestal en El Castillo de las Guardas (Sevilla)

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Sevilla, 7 sep (EFE).- El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado en la tarde del pasado sábado en el término municipal de Castillo de las Guardas, en la provincia de Sevilla, en el que se desplegó un amplio dispositivo por aire y tierra.

Según han informado a EFE fuentes del Infoca, el fuego quedó controlado anoche y en la zona se mantuvo un grupo de apoyo con un vehículo pick-up todoterreno ligero de intervención rápida, que permite acceder con agilidad a zonas difíciles durante incendios forestales.

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En el momento más álgido del siniestro se encontraban trabajando en el paraje cuatro grupos de incendios forestales, tres agentes de medio ambiente o dos autobombas, entre otros, apoyados desde el aire por un helicóptero semipesado y dos pesados.

Una vez sofocadas las llamas se procederá a la investigación de las causas y a la medición del terreno afectado. EFE

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