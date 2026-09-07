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El rey asiste a la apertura de Faro Santander, que muestra la colección Gelman y del banco

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Santander, 7 sep (EFE).- El rey Felipe VI asiste este lunes a la inauguración de Faro Santander, el nuevo centro de arte impulsado por Fundación Banco Santander en la capital de Cantabria, que exhibirá el arte mexicano de la colección Gelman y pinturas de grandes maestros europeos de los fondos de la entidad financiera.

Este lunes tiene lugar la inauguración oficial de este centro, con la asistencia del rey y de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.

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También estarán el ministro de Industria, Jordi Hereu, y las máximas autoridades de Cantabria y de Santander.

El centro abrirá al público general sus puertas mañana, 8 de septiembre, con una programación expositiva que reúne una selección de obras maestras de la colección del banco, la colección Gelman, y una muestra de la obra de Leonora Carrington, que esta pintora surrealista realizó durante su hospitalización en una clínica psiquiátrica santanderina, entre 1940 y principios de 1941.

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El nuevo museo de la Fundación Banco Santander se inaugura tras la remodelación de la antigua sede de la entidad en el centro de la capital de Cantabria, una obra que ha durado cinco años y que se ha desarrollado con el proyecto del arquitecto David Chipperfield, premio Pritzker.

Faro Santander dedica su cuarta planta a la colección de la entidad financiera, que tendrá una presencia permanente y dinámica en la programación del centro.

 Así, se podrán ver las 'Obras Maestras de la Colección Banco Santander', una muestra que recorrerá la historia del arte desde el Renacimiento hasta la creación contemporánea con obras de figuras como Tiziano, el Greco, Rubens, Velázquez, Goya, Tàpies, Soledad Sevilla o Juan Uslé.

Pero sin duda la estrella en este nuevo centro será la selección 'México Moderno en la Colección Gelman Santander'. Su traslado con el acuerdo de préstamo de larga duración entre la Fundación Banco Santander y sus propietarios ha despertado controversia en México, si bien el director de Faro Santander, Daniel Vega, ha garantizado la conservación y el "absoluto conocimiento y respeto" de la normativa mexicana que regula la salvaguarda del patrimonio.

Esta selección reúne piezas de extraordinario valor histórico y cultural de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gunther Gerzso y Francisco Toledo, además de un excepcional fondo fotográfico.

Faro Santander prevé desarrollar una intensa agenda cultural y lúdica, con espacios tecnológicos, dedicados al público infantil y familiar y para proyectos artísticos vinculados a Cantabria.

Esta nueva instalación aspira a convertirse "en un espacio cultural vivo, abierto y conectado con la ciudadanía".

Se encuentra en el histórico Paseo Pereda de Santander, en el centro de la ciudad, frente a otro de los iconos culturales de la ciudad, el Centro Botín que abrió sus puertas hace nueve años tras ser diseñado por Renzo Piano, también premio Pritzker.

Además, en esa zona de la ciudad está previsto que se ponga en marcha en 2027 el centro asociado del Reina Sofía con el Archivo Lafuente. EFE

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