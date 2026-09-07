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Doce detenidos con 4,8 kilos de cocaína que se iban a distribuir en la Feria de Albacete

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Albacete, 7 sep (EFE).- La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han logrado la detención de doce personas -cinco de ellas ya en prisión- en las provincias de Albacete y Cuenca, e incautado 4,8 kilos de cocaína que iban a ser distribuidos en la Feria de Albacete, que comienza este lunes.

El subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha explicado en una rueda de prensa este lunes que la operación, denominada 'Sunday', se ha prolongado durante cerca de un año y ha destacado que se ha logrado detener a una "organización muy jerarquizada".

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Los detenidos, de entre 36 y 60 años, operaban en las ciudades de Albacete y Cuenca, así como en las localidades albaceteñas de La Roda, Casas de Juan Núñez y Mahora; y en las conquenses de Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara.

La investigación comenzó en noviembre del año 2025 cuando la Policía Nacional recibió información sobre la presunta actividad ilícita desarrollada por un grupo de personas asentadas en Albacete, que traficaban con cocaína en cantidades notorias y abastecían a puntos de venta de droga de diversas localidades de la provincia.

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 Tan pronto se iniciaron las pesquisas, los investigadores constataron la complejidad que revestía la investigación, ya que los miembros de la organización extremaban al máximo la seguridad.

Este hecho, obligó a los investigadores a implantar novedosas medidas de investigación para obtener información referente a la actividad ilícita desarrollada por los miembros de la organización.

Conforme avanzaba la investigación, se fue descubriendo una organización compleja y jerarquizada, con un claro reparto de tareas y asignación de roles.

En el escalón más bajo de la organización se encontraban los distribuidores de droga.

Además, a finales de agosto, los investigadores detectaron que la organización criminal se encontraba preparando una importante operación de aprovisionamiento de droga de cara al inicio de la feria de Albacete, que arranca precisamente este lunes.

Por ello, la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo un dispositivo policial conjunto que permitió la interceptación de un vehículo cargado con 4,5 kilogramos de cocaína, en el que sorprendieron 'in fraganti' a dos miembros de la organización en el interior de un taller, cuando estaban procediendo a extraer la droga de un compartimento oculto del vehículo en la que era transportada.

Esta intervención policial fue el punto de inicio de un amplio dispositivo policial desplegado en diferentes localidades de las provincias de Albacete, Cuenca y Alicante, donde se llevaron a cabo nueve registros y la detención de otras diez personas integrantes de la organización criminal desmantelada.

Como resultado de la operación policial se incautaron un total de 4.800 gramos de cocaína, 42 gramos de hachís, 245 gramos de marihuana, 6 básculas de precisión, 15.000 euros en efectivo y 5 vehículos.

Espinosa ha insistido en la importancia de este trabajo conjunto "para impedir que numerosas dosis de cocaína se pusieran a la venta en la Feria de Albacete", por la que en 2025 pasaron más de 3 millones de visitantes. EFE

lmc/cst/lml

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